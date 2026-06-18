SON DAKİKA... Hakkari Yüksekova’da feci kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza sabah saatlerinde Yüksekova Dağlıca yolunda bulunan Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. N.B. yönetimindeki kamyon ile Ş.B. yönetimindeki Van Gölü firmasına ait 27 ACR 802 plakalı yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.