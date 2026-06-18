SON DAKİKA... Hakkari Yüksekova’da feci kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza sabah saatlerinde Yüksekova Dağlıca yolunda bulunan Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. N.B. yönetimindeki kamyon ile Ş.B. yönetimindeki Van Gölü firmasına ait 27 ACR 802 plakalı yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SON DAKİKA... Hakkari Yüksekova'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 3'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin Sabri Ova, İlyas Çavunt ve Orhan Onğan olduğu öğrenildi.
Yaralı kamyon sürücüsü N.B. ile minibüs sürücüsü Ş.B.'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.