Son dakika: Hakkari Yüksekova’da peş peşe korkutan depremler!

Son dakika haberi... Hakkari ilimizde peş peşe depremler meydana geldi. Bölge önce 4.4 ardından 3.5 ve son olarak 4.5'lik depremlerle sarsıldı.
İLK DEPREM 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİ
Hakkari'de ilk olarak 19.37'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Yüksekova olduğunu bildirdi.
YÜKSEKOVA'DA ÜST ÜSTE DEPREMLER!
Bu depremin ardından yine 19.52'de Yüksekova merkezli 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Depremlerin çevre illerden ve Irak ile İran'dan da hissedildiği belirtiliyor.
Son olarak yine bölgede saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
VALİ ÇELİK: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Hakkari Valisi Ali Çelik "Deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yok. Tarama çalışmaları sürüyor." dedi.
AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
AFAD ise "Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesinde saat 20.06'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2023-12-31
Saat:20:06:03 TSİ
Enlem:37.53278 N
Boylam:43.98472 E
Derinlik:2.52 km
Detay:https://t.co/qur5D4nGPm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi