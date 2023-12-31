Son dakika: Hakkari Yüksekova’da peş peşe korkutan depremler!

YÜKSEKOVA'DA ÜST ÜSTE DEPREMLER!

Bu depremin ardından yine 19.52'de Yüksekova merkezli 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Depremlerin çevre illerden ve Irak ile İran'dan da hissedildiği belirtiliyor.

Son olarak yine bölgede saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.