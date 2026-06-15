SON DAKİKA… Hakkari’de aile katliamı! Musa Gezer tarafından öldürülen Adilşah Gezer ile annesi ve 2 kardeşi toprağa verildi

Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından 4 kişinin cenazesi, gece saatlerinde aileleri tarafından alınarak Şemdinli'ye getirildi. Bugün Beşevler Mahallesi Camisi'nde aile bireyleri için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Adilşah Gezer, Habibe Demir, Gökhan Demir ve Keve Demir'in cenazeleri, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Cenazeye ailenin yakınlarıyla Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da katıldı.