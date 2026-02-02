Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Giriş Tarihi: 2.02.2026 09:16 Son Güncelleme: 2.02.2026 09:23

SON DAKİKA | Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı

SON DAKİKA | Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

AA Yaşam
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen halk otobüsü ile toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.

BAZI YARALILAR MİNİBÜSTE SIKIŞTI

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Hakkari Yüksekova'da yolcu minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı; 18 yaralı | Video

