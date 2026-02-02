SON DAKİKA | Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen halk otobüsü ile toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.
BAZI YARALILAR MİNİBÜSTE SIKIŞTI
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.
