SON DAKİKA: Halit Yukay’ın ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı! ’Literatürde böyle bir kaza yok...’

AÇIK DENİZDE 'RASTLANILMAMIŞ' KAZA!

Bilirkişi raporunda en dikkat çekici detay, kazanın meydana geliş şekli oldu: "Açık denizde, görüşün iyi olduğu aydınlık saatlerde ve herhangi bir manevra kısıtının bulunmadığı bir bölgede, ticari gemi rotası üzerindeki bir gemiye bir sürat teknesinin tam seyir hızıyla baş tarafından ve doğrudan çarpması şeklinde bir kazaya denizcilik literatüründe neredeyse hiç rastlanılmadı." Uzmanlar, benzer olayların genellikle manevra kısıtının bulunduğu dar su yollarında görüldüğünü vurguladı.