SON DAKİKA: Halit Yukay’ın ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı! ’Literatürde böyle bir kaza yok...’

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve teknesi yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) trajik ölümüyle ilgili soruşturmada hazırlanan iddianame, kazanın çarpıcı detaylarını gözler önüne serdi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporu, Yukay'ın teknesine 'Arel-7' isimli kuru yük gemisinin çarptığını teknik bulgularla doğrularken, kazanın gerçekleşme şekli hakkındaki bulgular şaşkınlık yarattı.
BİLİRKİŞİ RAPORU: ASLİ VE TALİ KUSURLAR BELİRLENDİ
Uzmanlarca hazırlanan rapora göre, kaza, 'Graywolf' adlı sürat teknesinin 'Arel-7' isimli kuru yük gemisine tam seyir hızıyla, baş tarafından ve doğrudan çarpması sonucu meydana geldi.
Cemal Tokatlıoğlu (Gemi Kaptanı): Deniz üzerinde tekne parçalarını görmesine rağmen bildirim yapmaması nedeniyle 'tali kusurlu' bulundu. Kaptanın sürekli ve tetikte gözcülük yapmaması, kazayı önleme manevrası yapma şansını ortadan kaldırmıştır.
AÇIK DENİZDE 'RASTLANILMAMIŞ' KAZA!
Bilirkişi raporunda en dikkat çekici detay, kazanın meydana geliş şekli oldu: "Açık denizde, görüşün iyi olduğu aydınlık saatlerde ve herhangi bir manevra kısıtının bulunmadığı bir bölgede, ticari gemi rotası üzerindeki bir gemiye bir sürat teknesinin tam seyir hızıyla baş tarafından ve doğrudan çarpması şeklinde bir kazaya denizcilik literatüründe neredeyse hiç rastlanılmadı." Uzmanlar, benzer olayların genellikle manevra kısıtının bulunduğu dar su yollarında görüldüğünü vurguladı.
TEKNİK VE İFADELERE DAYALI KANITLAR
'Arel-7' gemisinin ön tarafındaki sürtme izleri ve 'Graywolf' teknesinden alınan örneklerdeki boya kalıntılarının kriminal laboratuvar incelemesinde eşleştiği tespit edildi. Kazadan bir gün önce izsiz olan geminin önünde, kazadan sonra İzmit Limanı'nda belirgin darbe ve sürtme izlerinin oluştuğu fotoğraflarla kanıtlandı.
KIVANÇ TATLITUĞ'UN İFADESİ
Yukay'ın kazanın gerçekleştiği değerlendirilen anlarda, oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonla görüştüğü ve bu görüşmenin son anlarının kazanın anıyla uyuştuğu belirlendi. Tatlıtuğ, 37 saniye süren görüşmede her şeyin yolunda olduğunu konuşurlarken birden 'sağanak gibi bir ses' duyduğunu ve görüşmenin kesildiğini ifade etti.
GEMİ KAPTANI TAHLİYE EDİLDİ
'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklanan gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası yeniden tutuklanmış olsa da, Erdek 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de tahliye edildi.
YARGILAMA BAŞLIYOR
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, kaptan Tokatlıoğlu için 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isterken, şirket yetkilisi ve 8 mürettebat için ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.Kazadan 100 gün sonra kabul edilen iddianamenin ardından, tutuksuz yargılanacak 10 sanığın duruşmaları Aralık ayında başlayacak.