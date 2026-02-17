Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Hatay’da akılalmaz hırsızlık kamerada! Anne, baba ve kızları 1 milyon 200 bin liralık soygun yaptı!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:42 Son Güncelleme: 17.02.2026 09:56

SON DAKİKA… Hatay’da yaşanan hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Anne, baba ile kızları, 3 ayda gittikleri 3 farklı mağazada 1 milyon 200 bin TL’lik soygun gerçekleştirdi. Mağazalardan el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi hatta ruj bile çalan ailenin o anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi! İşte detaylar…

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşanan ilginç olayda; 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde farklı zamanda yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izlediler. Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiler.

Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şahısların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve göz altına alındılar.

Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ike E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

