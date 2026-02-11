SON DAKİKA: Hatay’da kahreden olay! 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş feci şekilde can verdi! Toplarını almak için...

ACILI NİNENİN İSYANI: "1 YILDIR O TEMEL ORADA DURUYORDU"

Torunlarını kaybetmenin acısını yaşayan nine Fatma Sert, ihmallere dikkat çekerek şunları söyledi: "Çocukları her gün o temele gitmesinler diye tembih ederdik. Akşamüzeri babalarıyla oynuyorlardı. Annesi bir şey söylemiş, gitmeleriyle gelmemeleri bir oldu. O temel 1 yıldır orada duruyor. Benim yaşadığımı Allah kimseye yaşatmasın."