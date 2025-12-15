SON DAKİKA: Hatay’da korkutan deprem! AFAD açıkladı...

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 15, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nQ5eCzBu89@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi