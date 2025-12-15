Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Hatay'da korkutan deprem! AFAD açıkladı...
15.12.2025 12:27

SON DAKİKA HABERLERİ... AFAD, Hatay'da saat 12.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

