SON DAKİKA: Hatay’da korkutan deprem! AFAD açıkladı...

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.