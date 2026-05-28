SON DAKİKA HAVA DURUMU! 15 ilde ’sarı’ kodlu alarm! Kuvvetli sağanak kapıda: İstanbullular dikkat! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Ülke genelinde serin ve yağışlı bir sistem etkisini gösteriyor. Özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. MGM'nin yayınladığı güncel MeteoUyarı haritasına göre, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı iki ana bölgede "Sarı Kod" (Az Tehlikeli) uyarısı yapıldı.
SARI KODLU UYARI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Meteoroloji'nin son dakika bildirimleriyle gündeme gelen "Sarı kodlu uyarı hangi illeri kapsıyor?" sorusu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı büyük önem taşıyor. MGM'nin güncel MeteoUyarı haritasına göre potansiyel tehlike barındıran kuvvetli sağanak yağışlar için 15 ilimize sarı kod (az tehlikeli) uyarısı verildi. İç Ege ve Göller Yöresindeki Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Burdur ve Isparta ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum'da yaşayan vatandaşların ani sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor. Batı ve iç bölgelerdeki bu hareketli hava, haftanın son iş gününe doğru yavaş yavaş gücünü kaybederek doğuya doğru kayacak. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar bir süre daha etkisini hissettirmeye devam edecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son tahmin haritalarıyla netleşti. 28 Mayıs Perşembe günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde hareketli ve yağışlı bir sistem etkili oluyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar kendini güçlü bir şekilde gösterecek. Sıcaklıklar yağış alan iç ve kuzey bölgelerde 20-25 derece bandında seyrederken, evden çıkarken şemsiyelerinizi yanınıza almayı ve yerel su baskınlarına karşı dikkatli olmayı unutmayın.
YAĞMURLAR NE ZAMAN DURACAK?
Yurdu etkisi altına alan sağanak geçişlerinin ardından arama motorlarında "Yağmurlar ne zaman duracak?" sorusu hız kazandı. Güncel meteorolojik verilere göre, bu kapalı ve yağışlı hava dalgası Cuma günü batı bölgelerinden başlayarak gücünü yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak. Cumartesi gününden itibaren ise yağışlı sistem ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusuna kayacak; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de ise bulutlar dağılarak yerini açık ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak.
HAFTA SONU HAVA ISINACAK MI?
Açık hava planı yapanların en çok merak ettiği "Hafta sonu hava ısınacak mı?" sorusuna müjdeli bir yanıtımız var. Batı bölgelerindeki yağışların yurdu terk etmesiyle birlikte Cumartesi ve özellikle Pazar günü yurdun büyük bölümünde tam bir yaz havası yaşanacak. Güneşlenme süresinin artmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarında termometrelerin 30 derecenin üzerini göstermesi bekleniyor. Hafta sonunu dışarıda, piknikte veya deniz kenarında değerlendirmek isteyenler için harika ve sıcak bir atmosfer oluşacak.
HAFTA SONU PLANI YAPANLARA MÜJDE: YAZ HAVASI GELİYOR!
"Yağmurlar ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını arayan batı bölgelerindeki vatandaşlar için hafta sonu tam bir fırsat olacak. Yağışlı sistemin batı yakasını terk etmesiyle birlikte gökyüzü açılacak ve güneş yüzünü tam anlamıyla gösterecek. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların hızla yükselerek 30 derece bandını aşması ve tam bir yaz havası yaşatması öngörülüyor. Hafta sonunu dışarıda geçirmek, deniz kenarına veya pikniğe gitmek isteyenler için oldukça elverişli şartlar oluşacak. Ancak Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak geçişleri hafta sonu da yakayı bırakmayacak.
YENİ HAFTADA SÜRPRİZ SİSTEM
Hafta sonunun güneşli ve sıcak havası batı bölgelerinde uzun sürmeyecek. Yeni haftanın ilk günlerinde kuzeybatıdan (Balkanlar üzerinden) ülkemize yeni bir serin ve yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor. Trakya'dan başlayarak Marmara'nın geneli ve Karadeniz kuşağında sıcaklıkları birkaç derece düşürecek olan bu sistemle birlikte, gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden kapımızı çalacak. Güney bölgelerimiz (Ege, Akdeniz ve Güneydoğu) ise yüksek sıcaklıklarını ve güneşli havasını korumaya devam edecek.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!
28 MAYIS 2026, PERŞEMBE
Haftanın dördüncü gününde Türkiye genelinde oldukça hareketli ve yağışlı bir sistem etkili oluyor. Neredeyse yurdun tamamında (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu) gök gürültülü sağanak yağışlar hakim. Sıcaklıklar ise batı ve güney kıyılarımızda (Ege ve Akdeniz) 28-31 derece seviyelerinde yaz değerlerine yakınken, iç ve doğu kesimlerde yağışın da etkisiyle 20-25 derece bandında seyrediyor.
29 MAYIS 2026, CUMA
Cuma günü de ülke genelindeki yağışlı ve kapalı hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gök gürültülü sağanak yağış sembolleri yurdun dört bir yanında görülüyor. Sıcaklıklarda bir önceki güne kıyasla belirgin bir değişiklik yaşanmıyor; batı bölgelerde sıcaklıklar yüksek kalırken, iç Anadolu ve Doğu Anadolu'da nispeten daha serin ve yağışlı bir hava gün boyu etkili olacak.
30 MAYIS 2026, CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde hava şartlarında belirgin bir değişim başlıyor. Yağışlı sistem yurdun batı kesimlerini terk ederek doğuya doğru kayıyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında bulutlar dağılıyor; yerini güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Ancak Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Batı bölgelerde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sıcaklıklarda artış trendi başlıyor.
31 MAYIS 2026, PAZAR
Pazar günü, yurdun çok büyük bir bölümünde güneşli, açık ve parçalı bulutlu, tam bir bahar/yaz havası hakim oluyor. Yağışlar ülkeyi büyük ölçüde terk etmiş durumda. Sadece Trakya'nın en batı kesimlerinde (Edirne civarı) lokal gök gürültülü sağanak geçişleri göze çarpıyor. Güneşlenme süresinin artmasıyla birlikte sıcaklıklar da ülke genelinde yükseliyor; Ege ve Akdeniz kıyılarında termometreler 30 derecenin üzerini gösteriyor.
1 HAZİRAN 2026, PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde, kuzeybatıdan itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yaptığı görülüyor. Trakya, Marmara'nın tamamı, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yeniden gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise güneşli ve sıcak havasını korumaya devam ediyor. Sıcaklıklar yağış alan kuzey bölgelerde birkaç derece düşüş eğilimi gösterse de güney bölgelerde yüksek seyretmeye devam ediyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (İzmir Hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu (Çanakkale hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetil olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, (İzmir hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya merkez hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu