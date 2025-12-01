SON DAKİKA: Hava durumu alarmı! Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak geliyor! O illerde hayat duracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 1 ve 2 Aralık günlerine ait veriler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde aynı anda iki zıt ve tehlikeli hava olayının etkili olacağını gösteriyor. Ülkenin büyük bir kısmı ya şiddetli kar ve buzlanma ile mücadele edecek ya da kuvvetli sağanak yağışlar ve yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşayacak. Bu durum, karayolu, hava ve tarım sektörlerinde ciddi aksamalara yol açma potansiyeli taşımaktadır.
DOĞU ANADOLU'DA KAR VE BUZLANMA SEFERBERLİĞİ
Kış koşulları Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'da şiddetini artırdı. Artvin ve Ardahan gibi illerde başlayan yoğun kar yağışları, akşam saatlerinde sıcaklıkların hızla sıfırın altına inmesiyle birlikte krize dönüşüyor. Özellikle 2 Aralık Salı günü sabaha karşı Erzurum, Kars, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde beklenen şiddetli buzlanma ve kuvvetli don olayı, karayollarını buz pistine çevirerek ulaşımı durma noktasına getirebilir. Yetkililer, can ve mal güvenliği için bölge halkının zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını ve tedbirli olmasını önemle istemektedir.
BATI VE GÜNEY'DE SAĞANAK YAĞIŞ VE SEL RİSKİ
Doğu'daki kar mücadelesine karşın, ülkenin batı ve güney bölgeleri sağanak yağış tehdidi altında. Pazartesi günü başlayan ve Salı günü de devam etmesi beklenen sağanaklar, özellikle Akdeniz ve Ege kıyı şeritlerinde yerel olarak kuvvetlenerek ani su baskınlarına ve sellere neden olabilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olması gerekiyor. Ayrıca, kar ve sağanağın etkili olmadığı İç Anadolu gibi merkezi bölgelerde ise yoğun pus ve sis görüş mesafesini ciddi oranda düşürerek karayolu trafiğinde aksamalara sebep olacaktır.
ULAŞIM VE TARIM SEKTÖRLERİNE YÖNELİK KRİTİK UYARILAR
Bu iki günlük hava krizi, sektörel bazda da etkisini gösterecektir. Buzlanma ve kar nedeniyle Doğu illerindeki karayollarında kapanma ve zincirleme kaza riski artarken, İç Anadolu'daki sis nedeniyle de trafik yavaşlayacaktır. Ayrıca, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Doğu ve İç Anadolu'nun tarım alanlarında zirai don tehlikesi oluşmuştur. Tüm vatandaşların ve sektör temsilcilerinin, can güvenliği için kış lastiği/zincir bulundurma, sisli bölgelerde yavaş gitme ve sel riskine karşı hazırlıklı olma gibi acil önlemleri hayata geçirmesi gerekmektedir.
HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?
Türkiye genelinde kar yağışı beklentisi, ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşmıştır. Özellikle yüksek rakımlı kesimlerde Pazartesi günü başlayan karla karışık yağmur ve kar yağışı, Salı gününe girerken şiddetini artıracaktır. Kar yağışının ve buna bağlı buzlanma tehlikesinin en yüksek olduğu iller arasında Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Bingöl, Bitlis ve Van bulunmaktadır. Ayrıca, Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (örneğin Artvin çevresi) de yer yer kar geçişleri beklenmektedir. Bu illerde gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabilecek kuvvetli don olayı riski mevcuttur.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Üç büyük şehirde hava koşulları, ülkenin doğusundaki kar ve buzlanma tehdidine göre daha sakin, ancak farklı hava olaylarının etkisi altında olacaktır. İstanbul ve İzmir genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava geçirecektir. İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri hafif yağmur geçişleri görülürken, İzmir'de ise yer yer sağanak yağışlar etkili olabilir. Ankara ise her iki gün de pus ve sis hadisesinin en belirgin görüldüğü şehirlerden biri olacaktır. Başkentte özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan yoğun pus, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürerek trafiği olumsuz etkileyecektir. Üç şehirde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek olup, don veya şiddetli kar yağışı beklenmemektedir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00)
Pazartesi sabahı Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Trakya'da pus ve yer yer sis etkili olacak. Yağışlar çoğunlukla Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde hafif yağmur şeklinde görülüyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur veya kar beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı riski, haritada belirtildiği gibi, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde sürmektedir.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerinde yağışlı hava, Karadeniz bölgesinin genelini ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerini etkisi altına alıyor. Özellikle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Diğer bölgelerde hava çoğunlukla parçalı bulutlu veya çok bulutlu bir seyir izlerken, Akdeniz kıyı şeridinde yer yer güneşli alanlar da görülüyor. İç kesimlerde sabah etkili olan pus hadisesi, öğle saatlerinde yerini daha açık bir havaya bırakmıştır.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinde hava durumu haritası, ülkenin büyük bir bölümünde yeniden pus hadisesinin etkili olacağını gösteriyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun tamamı, İç Ege ve Akdeniz'in iç bölgelerinde yoğun puslu bir hava beklenmektedir. Yağışlar ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecektir. Gece saatlerine doğru hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
GECE (00:00 - 06:00)
Salı gününün ilk saatlerinde, yani gece yarısından sabaha karşı, pus ve sis hadisesi ülkenin batı ve iç kesimlerinde geniş bir alanda etkili olmaya devam ediyor. Bu durum görüş mesafesini düşürecektir. Yağışlar ise ağırlıklı olarak Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar şeklinde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgede haritada da gösterildiği gibi buzlanma ve don olayı riski yüksek olup, özellikle yüksek rakımlı yerlerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Diğer bölgelerde genellikle çok bulutlu bir hava hakimdir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
1 ARALIK 2025 - PAZARTESİ
Pazartesi günü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Yüksek sıcaklıklar 12 derece ile 21 derece arasında değişirken, en düşük sıcaklıklar genellikle 10 derecenin altında. Özellikle Ege'nin güney kıyıları (Muğla civarı), Akdeniz'in batı kıyıları ve Marmara'nın güneyinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde birçok bölgede pus ve sis hadisesi bekleniyor.
2 ARALIK 2025 - SALI
Salı günü hava durumu, Pazartesi gününe göre daha fazla bölgede yağışlı geçecek gibi görünüyor. Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ege, Akdeniz, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmında ise aralıklarla yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre birkaç derece düşüş göstererek yüksek sıcaklıklar 13 derece ile 22 derece arasında seyrediyor. Özellikle Doğu Anadolu'da minimum sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşüyor.
3 ARALIK 2025 - ÇARŞAMBA
Çarşamba günü yağışlar Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam ederken, diğer bölgelerde çoğunlukla hafif yağmur veya parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ülkenin batı bölgelerinde (Ege ve Akdeniz) sıcaklıklar 15 derece ile 22 derece arasında nispeten yüksek kalmaya devam ediyor. İç kesimlerdeki düşük sıcaklıklar hala sıfır ve sıfırın altında seyretmekte, bu da zirai don riskini sürdürmektedir. Genel olarak Salı gününe göre yağışın etkisini azalttığı ancak Doğu bölgelerinde kış şartlarının sürdüğü bir gün.
4 ARALIK 2025 - PERŞEMBE
Perşembe günü, batı bölgelerinde özellikle Ege'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Marmara ve Batı Karadeniz'de ise parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Doğu bölgelerdeki kar yağışı etkisini kaybetmiş görünüyor ve yerini parçalı bulutlu ve hafif yağmura bırakıyor. Yüksek sıcaklıklar yine 16 derece ile 23 derece arasında değişerek batıda ılıman bir hava sürerken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları halen sıfır derece ve altındadır.
5 ARALIK 2025 - CUMA
Haftanın son iş gününde (Cuma), hava durumu haritasında yağışların önemli ölçüde azaldığı görülüyor. Türkiye'nin büyük bir bölümü parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Sadece Ege ve Akdeniz'in bazı kıyı bölgelerinde yerel yağmur beklentisi devam ediyor. Karadeniz'in doğu kıyıları ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise hafif yağmur veya karla karışık yağmur görülebilir. Genel olarak sıcaklıklar Perşembe gününe yakın seyrediyor; batıda 18 derece civarında, iç kesimlerde ise 10 derece civarında.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Niğde hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis, kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı