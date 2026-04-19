SON DAKİKA HAVA DURUMU! Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı: Salı Gününe Dikkat! 19-23 Nisan Hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur ve Isparta hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.