SON DAKİKA HAVA DURUMU! Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı: Salı Gününe Dikkat! 19-23 Nisan Hava durumu

Türkiye, Nisan ayının ortasında adeta dört mevsimi birden yaşıyor. Batı bölgelerinde bahar güneşi yüzünü gösterirken şiddetli rüzgar etkili oluyor; doğu bölgelerinde ise kuvvetli sağanak yağış, kar ve çığ tehlikesi alarmı verildi. Üstelik Salı gününden itibaren batıdan yeni bir kuvvetli yağış dalgası geliyor!
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (19 NİSAN 2026 PAZAR)
MGM'nin saatlik tahmin haritalarına göre bugün Türkiye, doğu ve batı olarak iki farklı hava olayının etkisinde.
SABAH SAATLERİ (06:00 - 12:00)
Güne Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya) yer yer sisle başlıyoruz. Ancak batıda genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim. İç Anadolu'dan Doğu'ya kadar uzanan hatta ise yağış var. Özellikle Akdeniz (Mersin, Adana, Hatay) kıyılarında gök gürültülü sağanak görülürken, Doğu Anadolu'da "Çığ Tehlikesi" uyarısı yapılıyor.
AKŞAM VE GECE (18:00 - 06:00)
Batıda yağış tamamen kesilip gökyüzü açılırken, Kuzeydoğu Anadolu'da (Artvin, Kars, Erzurum) sıcaklıkların düşmesiyle yağışlar kara dönüşüyor. Pazartesi sabahına uyanırken doğuda çığ riski devam edecek.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)
İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazar gününe sisli başlayan megakentte öğleden sonra hava açıyor ve parçalı bulutlu bir pazar günü yaşanıyor. Pazartesi de hava güzel. Ancak Salı gününe dikkat! Şiddetli gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'u vuracak.
ANKARA HAVA DURUMU
Pazar sabah saatlerinde hafif yağış geçişleri alan Başkent, öğleden sonra güneşleniyor. Pazartesi açık olan hava, Çarşamba günü yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak.
İZMİR HAVA DURUMU
İzmir'de Pazar ve Pazartesi günleri güneşli geçecek ancak Pazar günü kıyı kesimlerde etkili olacak 40-60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı. Salı günü İzmir de gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor.
YAĞMURLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?
Yurdun doğusunda hali hazırda devam eden sağanak yağışlar Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek. Ancak asıl merak edilen batı bölgelerindeki durum. Salı (21 Nisan 2026) gününden itibaren batıdan oldukça kuvvetli ve gök gürültülü yeni bir sağanak yağış dalgası ülkemize giriş yapıyor. Bu sistem Çarşamba ve Perşembe günleri etki alanını genişleterek neredeyse tüm yurdu esir alacak. Yani hafta sonu yüzünü gösteren bahar güneşine kısa bir ara verip şemsiyelerimizi yeniden hazırlamamız gerekiyor.
KAR YAĞIŞI VE ÇIĞ TEHLİKESİ HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?
Nisan ayının sonlarına yaklaşmamıza rağmen doğu bölgelerimizde kış şartları henüz tam anlamıyla etkisini yitirmiş değil. Özellikle Pazar günü Doğu Anadolu'nun yüksek ve kalın kar örtüsüne sahip kesimleri için (Erzurum, Van, Hakkari çevreleri) ciddi bir "Çığ Tehlikesi" uyarısı bulunuyor. Ayrıca sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Pazartesi ve Perşembe günleri; Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK Mİ, HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Hafta başı itibarıyla batı ve güney kıyılarımızda termometreler 20-25 derece bandını göstererek ılıman bir bahar havası yaşatıyor. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar 10-15 derece civarında seyrediyor. Batı bölgelerinde yüksek seyreden bu sıcaklıklar, Salı ve Çarşamba günleri yurt genelinde etkili olacak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların ardından Perşembe günü yerini birkaç derecelik hafif bir serinlemeye bırakacak. Bahar aylarının bu tipik kararsız havası nedeniyle dışarı çıkarken kat kat giyinmekte fayda var.
SALI GÜNÜNE DİKKAT! HAFTALIK HAVA DURUMU ÖZETİ
"Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?" diye merak edenler için MGM'nin 5 günlük haritası kritik uyarılar barındırıyor.
20 NİSAN PAZARTESİ
Haftanın ilk günü batı kesimler için güneşli ve sakin. Yağışlar sadece Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da etkili. Erzurum ve Kars çevresinde karla karışık yağmur ve kar var.
21 NİSAN SALI (SARI ALARM!)
Batıdan çok kuvvetli bir sistem giriş yapıyor! Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz kırmızı şimşek simgeleriyle dolu. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı tedbirli olunmalı.
22 NİSAN ÇARŞAMBA
Gök gürültülü sağanak yağışlar etki alanını genişleterek ülkenin batı, iç ve güney kesimlerinin tamamını esir alıyor. Neredeyse tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak var.
23 NİSAN PERŞEMBE
Yağışlı hava dalgası doğuya da yayılarak tüm ülkeyi kapsıyor. Kuzeydoğu Anadolu'da (Ardahan, Kars) yeniden kar yağışı görülürken, batıda sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş hissedilecek.
DİKKAT! UYARI PANELİ!
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur ve Isparta hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı