SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Meteoroloji haritayı güncelledi! İstanbul ve 39 il için sarı kodlu alarm: 3 gün boyunca etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim tarihine ait hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; yurdun batı kesiminde sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.
SON DAKİKA: 39 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde ise 39 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İŞTE SARI KODLU UYARI YAPILAN O İLLER
Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Elazığ, Erzincan,
İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR: KUVVETLİ GELİYOR
Öte yandan Meteoroloji ve AKOM, İstanbul için peş peşe uyarılarda bulundu. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının megakenti esir alacağı belirtilirken, kuvvetli sağanak yağış uyarısı da yapıldı.
Yağışların ise 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğu ilçeleri, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Anamur çevrelerinde yerel kuvvetli, Burdur'un doğusu ile Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve Aşırı olması bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu'nun güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu+
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık