Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Meteoroloji haritayı güncelledi! İstanbul ve 39 il için sarı kodlu alarm: 3 gün boyunca etkili olacak
Giriş Tarihi: 7.10.2025 18:10

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Meteoroloji haritayı güncelledi! İstanbul ve 39 il için sarı kodlu alarm: 3 gün boyunca etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı hava durumu tahmin raporunu güncelledi. Buna göre; 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarın ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM'dan da İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? Yağışlar kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Meteoroloji haritayı güncelledi! İstanbul ve 39 il için sarı kodlu alarm: 3 gün boyunca etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim tarihine ait hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; yurdun batı kesiminde sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

SON DAKİKA: 39 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde ise 39 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İŞTE SARI KODLU UYARI YAPILAN O İLLER

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Elazığ, Erzincan,

Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars,

Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize,

Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan, Osmaniye.

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR: KUVVETLİ GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji ve AKOM, İstanbul için peş peşe uyarılarda bulundu. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının megakenti esir alacağı belirtilirken, kuvvetli sağanak yağış uyarısı da yapıldı.

Yağışların ise 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğu ilçeleri, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Anamur çevrelerinde yerel kuvvetli, Burdur'un doğusu ile Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve Aşırı olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu'nun güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu+

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Meteoroloji haritayı güncelledi! İstanbul ve 39 il için sarı kodlu alarm: 3 gün boyunca etkili olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz