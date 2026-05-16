Son dakika hava durumu haberleri! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi: İstanbul, İzmir ve Ankara’ya fırtına uyarısı

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BU HAFTA NE BEKLİYOR?

İstanbul: Hafta sonuna parçalı bulutlu ve sakin bir cumartesi sabahıyla başlayan şehir, akşamdan itibaren 40-60 km/saate ulaşan lodos fırtınası ve gök gürültülü sağanaklarla çarşamba gününe kadar yağış altında kalacak. Sıcaklık 21°C'de seyredecek.

İzmir: Bugün 29°C'ye ulaşacak olan sıcaklık, akşam sağanaklarının ardından pazartesi ve salı günleri kısa bir güneşli molayla serinleyecek. Ancak çarşamba günü yağışlar kıyıya yeniden ulaşacak. Haftanın en güzel günleri pazartesi ve salı.

Ankara: Bugün 22°C ile sakin geçecek olan başkent, pazar gecesinden itibaren gelen sistemin etkisiyle gök gürültülü sağanaklara teslim olacak ve bu yağışlı tablo çarşambaya kadar sürecek. Sıcaklık hafta ortasında 18°C'ye kadar düşecek.