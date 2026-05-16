Son dakika hava durumu haberleri! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi: İstanbul, İzmir ve Ankara’ya fırtına uyarısı

Türkiye'nin batı kıyılarından sahaya giren güçlü bir yağış sistemi, bu hafta sonu başlayarak çarşamba gününe kadar ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alacak. İstanbul'da bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen lodos fırtınası, rüzgar hızının 40-60 km/saate ulaşmasıyla hafta sonunu zorlu bir tabloya dönüştürecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (16 MAYIS CUMARTESİ)
Cumartesi sabahı yurdun batı ve orta kesimlerinde parçalı bulutlu ve görece sakin bir hava hakim. İstanbul, Ankara ve İzmir güne açık başlarken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili oluyor. Erzurum ve Kars çevrelerinde 2.000 metre üzerindeki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülüyor.
Öğle saatlerine gelindiğinde Ege kıyılarında, özellikle İzmir çevresinde lokal sağanaklar baş gösteriyor. Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt ekseninde gök gürültülü sağanak fırtınaları şiddetleniyor. Hatay'da da sabahtan bu yana süregelen yağışlı hava öğle saatlerinde varlığını koruyor.
Asıl büyük değişim akşam 18:00'den itibaren yaşanacak. Trakya üzerinden sahaya giren yeni ve güçlü bir yağış sistemi, kıyı Ege'yi, Marmara'nın batısını ve Batı Akdeniz kıyılarını etkisi altına alıyor. Edirne, Kırklareli ve İstanbul'da gök gürültülü sağanaklar başlarken, Marmara'nın güneybatısında rüzgar güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli biçimde, 40-60 km/saat hızla esiyor. Bu saatlerde İstanbul ve çevresinde dışarıda olacakların şemsiye ve yağmurlukla çıkması önemle tavsiye ediliyor. Sıcaklıklar bugün batı illerinde nispeten yüksek seyredecek: İstanbul 21°C, İzmir 29°C, Ankara ise 22°C civarında kalacak.
YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI? (17 MAYIS PAZAR)
Cumartesi gecesi başlayan yağışlı sistem, pazar günü etki alanını önemli ölçüde genişletiyor. Tüm Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı yağmurlu sistemi içine girerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava tersine dönerek açık ve parçalı bulutlu bir hal alıyor.
Edirne ve İstanbul çevresinde gece saatlerine uzayan kuvvetli lodos fırtınası pazar gününe de taşınıyor. Ankara, Eskişehir ve Konya hattında da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Güneyde ise Adana çevresinde yeni lokal yağış geçişleri başlıyor.
Pazar günü İstanbul ve çevresi için net mesaj şu: Gün boyu yağışlı, rüzgarlı ve fırtınalı bir hava söz konusu. Piknik, açık hava etkinliği ya da sahil planı yapanların bu günü iptal etmesi ya da kapalı mekân alternatifine geçmesi en sağlıklı seçenek.
HAFTA İÇİ NASIL DEVAM EDECEK?
Pazartesi günü yağışlı sistem yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğunlaşıyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu sağanaklarla boğuşurken, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de hava açmaya başlıyor. Ankara'da sıcaklık hafta içinde 18°C'ye kadar geriliyor.
Salı günü Ege ve Batı Akdeniz kıyıları görece sakin ve parçalı bulutlu bir gün yaşarken, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar sürmekte kararlı görünüyor.
Çarşamba, haftanın en kritik günü olarak öne çıkıyor. Yağışlı sistem bu gün zirve noktasına ulaşarak Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun en uç kesimleri dışında neredeyse tüm ülkeyi kapsıyor. Daha önce güneşli bir istisna yaratan Ege ve Akdeniz kıyıları da dahil olmak üzere ülke genelinde kapalı, yağışlı ve hareketli bir gün öngörülüyor.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BU HAFTA NE BEKLİYOR?
İstanbul: Hafta sonuna parçalı bulutlu ve sakin bir cumartesi sabahıyla başlayan şehir, akşamdan itibaren 40-60 km/saate ulaşan lodos fırtınası ve gök gürültülü sağanaklarla çarşamba gününe kadar yağış altında kalacak. Sıcaklık 21°C'de seyredecek.
İzmir: Bugün 29°C'ye ulaşacak olan sıcaklık, akşam sağanaklarının ardından pazartesi ve salı günleri kısa bir güneşli molayla serinleyecek. Ancak çarşamba günü yağışlar kıyıya yeniden ulaşacak. Haftanın en güzel günleri pazartesi ve salı.
Ankara: Bugün 22°C ile sakin geçecek olan başkent, pazar gecesinden itibaren gelen sistemin etkisiyle gök gürültülü sağanaklara teslim olacak ve bu yağışlı tablo çarşambaya kadar sürecek. Sıcaklık hafta ortasında 18°C'ye kadar düşecek.
SIK SORULAN SORULAR
Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Sabah ve öğle sakin geçecek. Akşam 18:00 sonrasında gök gürültülü sağanak ve kuvvetli lodos fırtınası başlıyor. Şemsiye ve yağmurluk kesinlikle tavsiye ediliyor.
Hafta sonu piknik yapılır mı? İstanbul ve Marmara için hayır. Cumartesi akşamından pazar akşamına kadar fırtına ve sağanaklı hava hâkim olacak. Antalya ve güney Ege kıyıları bugün için nispeten uygun, ancak oralar da akşam itibarıyla yağışa girecek.
Kar yağıyor mu? Yalnızca 2.000 metre üzerindeki yüksek kesimlerde. Erzurum, Kars ve Doğu Anadolu yaylalarında sabah saatlerinde karla karışık yağmur görülüyor.
Çarşamba günü seyahat edilir mi? 20 Mayıs Çarşamba, haftanın en yağışlı ve hareketli günü olacak. Uzun yol planlayanların bu tarihi yeniden değerlendirmesi öneriliyor.
İŞTE 5 GÜNLÜK TAM KAPSAMLI HAVA DURUMU HARİTASI!
16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde yurdun özellikle batı kesimleri (Marmara ve Ege) ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde de yer yer yağış geçişleri görülürken, Akdeniz sahilleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi genel olarak çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya sahip. Sıcaklıklar batı bölgelerde nispeten yüksek; örneğin İstanbul 21°C, İzmir 29°C ve Ankara 22°C civarında seyrediyor.
17 MAYIS 2026 PAZAR
Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı sistem etki alanını daha da genişletiyor. Marmara ve Ege'deki yağışlar devam ederken, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı ve Karadeniz Bölgesi de bu yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise çok bulutlu hava hakimiyetini koruyor, bu bölgelerde yağışlar henüz sınırlı bir alanda görülüyor.
18 MAYIS 2026 PAZARTESİ
Yeni haftaya başlarken yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu yağışlı sisteme teslim olurken, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ve Batı Akdeniz'de hava açmaya başlıyor, bulutlar yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. İç bölgelerde yağışla birlikte sıcaklıklarda hafif bir düşüş eğilimi gözlemleniyor; Ankara'da sıcaklık 18°C'ye geriliyor.
19 MAYIS 2026 SALI
Salı günü Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hava genel olarak parçalı bulutlu ve nispeten açık durumunu koruyor. Ancak Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışlı sistemin kararlılığını sürdürdüğü görülürken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yine çok bulutlu seyrine devam ediyor.
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü yağışlı sistem etki alanını maksimum seviyeye çıkararak yurdun çok büyük bir bölümünü etkisi altına alıyor. Haritaya bakıldığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyi ve Doğu Anadolu'nun en uç kesimleri hariç neredeyse tüm illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyıları da dahil olmak üzere ülke genelinde oldukça yağışlı, kapalı ve hareketli bir gün öngörülüyor.
İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin (2000 metre) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin (2000 metre) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu