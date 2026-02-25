SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı: İşte megakentte karın başlayacağı o saat!

İstanbul sakinleri için haftanın ilk yarısı sağanak yağışla başlasa da, Çarşamba gecesinden itibaren hava kütlesi hızla soğuyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞIN RENGİ DEĞİŞİYOR: YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKIYOR
Marmara Denizi üzerinden gelen nemli hava, Balkanlar'dan sarkan dondurucu soğukla birleşerek yağışı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde saf kar yağışına çevirecek. Özellikle Çatalca, Silivri ve Başakşehir gibi rakımı yüksek ilçelerde beyaz örtü görülme ihtimali oldukça yüksek.
SICAKLIK 1 DERECEYE KADAR DÜŞECEK: DONDURUCU POYRAZ KAPIDA
Hava sıcaklıklarında yaşanan sert düşüş, hissedilen soğuğu çok daha derinleştirecek. Gündüz 10 derece civarında seyreden termometreler, sistemin girişiyle birlikte gece saatlerinde 1 derece seviyesine kadar gerileyecek. Karadeniz üzerinden esen ve hızı saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz, İstanbul sokaklarında dondurucu bir etki yaratarak ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
KAR SONRASI "AYAZ" TEHLİKESİ: GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT
Yağışlı sistemin Perşembe gününden itibaren şehri terk etmesi beklenirken, İstanbul için asıl risk o zaman başlıyor. Yağışın ardından gökyüzünün açılmasıyla birlikte megakentte "kuru soğuk" (ayaz) etkili olacak. Özellikle köprü, viyadük ve ana arterlerde gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma, sabah işe gidiş saatlerinde sürücüler için büyük tehlike arz ediyor.
KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK? MEGAKENTTE BEYAZ ÖRTÜ NE ZAMAN KALKIYOR?
İstanbul'da etkili olan bu soğuk hava dalgası ve kar yağışının süresi, milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, kar yağışı İstanbul genelinde özellikle Çarşamba gecesi ve Perşembe sabah saatlerinde en yoğun dönemini yaşayacak. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi ve yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması öngörülüyor. Ancak kar yağışının şehri terk etmesi, soğukların bittiği anlamına gelmiyor; sistemin ardından gelecek dondurucu ayaz, termometreleri gece saatlerinde yine 1 derece ve altına düşürmeye devam edecek.
MEGAKENTTE KAR HANGİ İLÇELERİ VURACAK? İŞTE KAR BEKLENEN BÖLGELER
İstanbul'da sıcaklıkların 1 derece seviyesine inmesiyle kar yağışı ilk olarak Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Başakşehir gibi kuzey ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olacak. Bu bölgelerde saf kar yağışı ve beyaz örtü beklenirken; Çekmeköy, Beykoz ve Ümraniye'nin yükseklerinde de kar yağışının kendini göstermesi öngörülüyor. Şehrin güney sahillerinde ve boğaz hattında sıcaklık 2 veya 3 derece civarında seyredeceği için yağış daha çok sulu kar şeklinde düşecek. Ancak Esenyurt, Sultanbeyli ve Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı etkileyebilir.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
İstanbul'da sıcaklıkların kar sınırına dayanması ve poyraz fırtınasının şiddetini artırmasıyla birlikte gözler "Okullar tatil olacak mı?" sorusuna çevrildi. Meteoroloji haritalarında görülen karla karışık yağmurun, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşecek olması ulaşımda aksama riskini doğuruyor. Henüz İstanbul Valiliği'nden resmi bir kar tatili açıklaması gelmemiş olsa da, uzmanlar gizli buzlanma ve fırtınanın ulaşımı zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle servis araçlarının sabah saatlerindeki güvenliği için velilerin ve öğrencilerin Valilik ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika duyurularını yakından takip etmesi hayati önem taşıyor.
DİKKAT: METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI!
SARI KOD VERİLEN İLLER: Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş.
ÖNEMLİ UYARI: Bu illerde kuvvetli yağış, fırtına ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Sürücülerin gizli buzlanmaya karşı tedbirli olması, vatandaşların ise ani sıcaklık düşüşlerine karşı sıkı giyinmesi öneriliyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
25 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Ülke genelinde yağışlı hava hakim. Batıda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur var. Erzurum ve Ardahan eksi 8 derece ile donuyor.
26 ŞUBAT PERŞEMBE
Kar yağışı İç Anadolu'ya yayılıyor. Gece sıcaklıkları eksi 4 derece seviyelerine kadar düşecek.
27 ŞUBAT CUMA
Batıda yağış kesiliyor ancak dondurucu ayaz başlıyor. İç Anadolu'da gece sıcaklığı eksi 7 derece olacak.
28 ŞUBAT CUMARTESİ
Yağışlar ülkeyi terk ediyor. Erzurum ve Ardahan'da termometreler eksi 10 derece seviyesini görecek.
1 MART PAZAR
Mart ayının ilk gününde güneş var ama soğuk etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu'da gece sıcaklığı eksi 15 derece civarında seyredecek.
BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU (25 ŞUBAT ÇARŞAMBA)
SABAH (06:00 - 12:00):
Marmara ve Ege'de yağışlı bir başlangıç. Ankara'da karla karışık yağmur geçişleri görülebilir.
ÖĞLE (12:00 - 18:00):
Yağışlar doğuya genişliyor. Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış uyarısı var.
AKŞAM (18:00 - 24:00):
İstanbul'da yağmurun kara dönüştüğü saatler başlıyor. Karadeniz'de fırtına sertleşiyor.
GECE (00:00 - 06:00):
Yağışlı sistem doğuya kayarken, batıda hava açıyor ancak sıcaklık 1 derece sınırına dayanıyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
MARMARA
Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karalakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu
EGE
Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin iç kesimlerinin karalakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile zamanla doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren il genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce'nin doğusunun yüksekleri, Bolu'nun kuzeyi, Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların iç ve yüksek kesimlerde başlangıçta 1000 m rakım üzeri yerlerde, zamanla sıcaklık düşüşüne bağlı olarak 500 m rakım üzeri yerlerde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu gece saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
MARDİN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı