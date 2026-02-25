SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı: İşte megakentte karın başlayacağı o saat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile zamanla doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren il genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı