SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji 13-17 Nisan raporu: O güne kadar sıcaklıklar 29 dereceye çıkacak! Sağanak için tarih verildi

Hafta başında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz hattında etkili olan kar yağışları, özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesini beraberinde getiriyor. Erzurum, Van ve Hakkari hattında kış koşulları tüm sertliğiyle hissedilirken, Batı illerinde durum tam tersi yönde ilerliyor.
DONDURUCU SOĞUKLARDAN BAHAR GÜNEŞİNE KESKİN GEÇİŞ
Pazartesi ve Salı günlerinden itibaren Marmara ve Ege üzerinden yurda giriş yapan ılık hava dalgası, sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine taşıyacak. Google trendlerinde şimdiden üst sıralara tırmanan "Hava ne zaman ısınacak?" sorusu, hafta ortasında yanıtını buluyor; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde termometreler 20-25 derece aralığına demir atacak.
PASTIRMA SICAKLARI DEĞİL, NİSAN SÜRPRİZİ: 29 DERECE!
Haftanın en sakin ve güneşli dönemi Salı ve Çarşamba günleri yaşanacak. İç kesimlerde sabah saatlerinde görülen sis ve pus hadiseleri ulaşımı yer yer etkilese de, öğle saatlerinde etkili olan güneşli hava adeta yaz provası yaşatacak. Özellikle Güney illerimizde ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sıcaklıkların 29 dereceye kadar tırmanması bekleniyor. Bu ani ısınma, doğu bölgelerindeki kar erimelerini hızlandırabileceği için dere yatakları çevresinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması hayati önem taşıyor.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT: ŞİMŞEKLER YURDU SARACAK
Haftanın en kritik hava olayı ise Cuma günü yaşanacak. Batıdan gelen alçak basınç sistemiyle birlikte, güneşli hava yerini aniden karanlık bulutlara ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Haritalarda tüm yurdu kaplayan şimşek ikonları, özellikle Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yerel dolu yağışı ve ani sel riskine işaret ediyor. "Nisan yağmurları" olarak bilinen ancak bu kez oldukça kuvvetli gelmesi beklenen bu sistem, sıcaklıkları birkaç derece düşürse de asıl etkisini kuvvetli rüzgar ve şimşek aktivitesiyle gösterecek.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
13 Nisan itibarıyla İstanbul 18°C, Ankara 14°C, İzmir ise 22°C civarında seyrediyor.
YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?
Bölgesel geçişlerin ardından, Türkiye genelini kapsayan asıl yağışlı sistem 17 Nisan Cuma günü etkili olacak.
HAFTA SONU HAVA NASIL?
Cuma günü başlayacak yağışların hafta sonu iç kesimlere kayması ve sıcaklıkların birkaç derece düşmesi öngörülüyor.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!
HAFTA BAŞI: GEÇİŞ VE ISINMA BAŞLANGICI
13 Nisan Pazartesi günü, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakimken Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan civarı) hava sıcaklıklarının gece sıfırın altına düşmesiyle kış koşulları hissedilmeye devam ediyor. Ancak Batı ve Güney bölgelerde güneşin yüzünü göstermesiyle sıcaklıklar 20 derecelere yaklaşarak bahar havasını müjdeliyor.
HAFTA ORTASI: BAHAR GÜNEŞİ VE KARIN ÇEKİLMESİ
14 Nisan Salı ve 15 Nisan Çarşamba günlerinde, yurdun büyük bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Salı günü sadece Artvin ve Rize dolaylarında yağış kalırken, Çarşamba günü itibarıyla Doğu'daki karlı hava yerini bulutlara bırakıyor. Bu iki gün boyunca sıcaklıklar kademeli olarak yükseliyor; İstanbul ve Ankara 20 derece sınırına dayanırken, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 24-27 derece bandına çıkarak oldukça sıcak bir atmosfer sunuyor. İç kesimlerdeki sis ve pus (pus) hadiseleri ise sabah saatlerinde etkili olmaya devam ediyor.
HAFTA SONU ÖNCESİ: YAĞIŞLI SİSTEMİN GİRİŞİ
16 Nisan Perşembe günü, batıdan gelen yeni bir yağışlı sistemin sinyalleri görülüyor. Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında yerel sağanak yağışlar başlıyor. Buna rağmen sıcaklıklar düşmüyor, aksine İç Anadolu ve Güney'de artışını sürdürüyor; örneğin Adana ve çevresinde 29 derecelik yaz değerleri görülüyor. Doğu Anadolu'da ise dondurucu havalar tamamen dağılıyor ve sıcaklıklar 10 derecenin üzerine çıkıyor.
HAFTA SONU BAŞLANGICI: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR
17 Nisan Cuma günü ise hava durumu sert bir değişim gösteriyor. Türkiye'nin neredeyse tamamı (Karadeniz kıyı şeridi ve Güneydoğu'nun bir kısmı hariç) gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Haritadaki şimşek ikonları, yağışların özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olabileceğine işaret ediyor. Yağışla birlikte batı illerinde sıcaklıklar birkaç derece gerilese de, genel olarak mevsim normallerinde seyreden nemli ve ılık bir hava hakimiyetini sürdürüyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu