SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji 5 günlük haritayı güncelledi: Bayramda kar sürprizi! Sağanak ve fırtına o saatlerde vuracak!

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini dondurucu bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, 18 Mart itibarıyla batı illerinden başlayarak sıcaklıklar 8 ila 10 derece birden azalacak.
MART KAPIDAN BAKTIRIYOR: SOĞUK HAVA DALGASI YURDA GİRİŞ YAPTI
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini hissettirecek olan sağanak yağış, akşam saatlerine doğru yerini rüzgarlı ve soğuk bir havaya bırakacak. Şehir genelinde termometrelerin gündüz saatlerinde 11 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.
Bolu, Karabük ve Kastamonu hattında ise yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağışların yer yer sele sebebiyet verebileceği, metrekareye düşecek yağış miktarının riskli seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.
FIRTINA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ KAPIDA
Sadece yağış değil, rüzgarın hızı da hayatı olumsuz etkileyebilir. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkması beklenirken, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise gece saatlerinde yaşanacak dondurucu ayaz nedeniyle "zirai don" riski bulunuyor. Özellikle meyve ağaçlarının çiçek açtığı bu dönemde çiftçilerin meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi hayati önem taşıyor.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolü önümüzdeki 5 gün boyunca hareketli bir hava dalgasının etkisi altında kalacak; İstanbul Çarşamba günü 60 km hıza ulaşan sert rüzgarlarla sarsılırken Perşembe ve Cumartesi günleri sağanak yağışa teslim olacak, Ankara ise güne yoğun sisle başlayıp haftanın ikinci yarısında gök gürültülü sağanaklarla serinleyecek. İzmir cephesinde ise yağışlı sistem Çarşamba gününden itibaren etkisini hissettirse de hafta sonuna doğru bulutlar hızla dağılacak ve Pazar günü 18°C'yi bulan sıcaklıkla İzmirliler gerçek bahar havasını diğer büyükşehirlere göre çok daha erken kucaklayacak. Genel tabloya bakıldığında İstanbul ve Ankara'da Cumartesi akşamına kadar şemsiyeler elden düşmezken, İzmir hafta sonu kaçamakları için en avantajlı durak olarak öne çıkıyor.
BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
2026 Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde kelimenin tam anlamıyla "dört mevsim bir arada" yaşanacak; 19 Mart Arife günü batıdan girerek tüm yurdu saracak olan yağışlı sistem, Bayramın 1. ve 2. günü (20-21 Mart) etkisini iyice artırarak özellikle İç Anadolu ve Akdeniz hattında kuvvetli sağanaklara, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan) ise yer yer yoğun kar yağışlarına neden olacak. Bayramın son günü olan 22 Mart Pazar itibarıyla yağışlar batı bölgelerimizi terk etmeye başlayıp yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bıraksa da, bayram ziyaretleri için yola çıkacakların özellikle iç ve doğu kesimlerdeki karla karışık yağmur ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı oldukça tedbirli olması gerekiyor.
BAYRAMDA HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
19 Mart Arife günü başlayıp bayramın birinci ve ikinci günü (20-21 Mart) zirveye ulaşacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Hakkari başta olmak üzere Erzincan, Bitlis, Van ve Muş'un yüksek kesimlerine kar yağması bekleniyor. İç Anadolu'nun en yüksek noktaları ile Karadeniz'in iç kesimlerindeki yaylalarda da karla karışık yağmur geçişleri görülürken, bayram süresince Doğu Anadolu genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin zincir ve takoz gibi önlemleri ihmal etmemesi hayati önem taşıyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA TAHMİN RAPORU HARİTASINI YAYINLADI
18 MART ÇARŞAMBA: BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GİRİŞ YAPIYOR
Hafta ortasıyla birlikte Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara Bölgesi genelinde sabah saatlerinde başlayacak olan sağanak yağış, öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Karadeniz'e yayılacak. İstanbul'da sıcaklıklar gün içinde 12 derece seviyelerine gerilerken, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
19 MART PERŞEMBE: İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Soğuk hava dalgası Perşembe günü iç kesimlere iyice sokuluyor. Ankara, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Gece saatlerinde İç Anadolu'da termometreler 0 derece ve altına düşerken, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
20 MART CUMA: ŞİDDETLİ SAĞANAK VE SEL RİSKİ
Cuma günü yağışlı sistem etkisini artırarak Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kayıyor. Adana, Mersin ve Hatay çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor. Batı illerinde ise yağış yerini dondurucu bir ayaza bırakacak; İstanbul'da hissedilen sıcaklık gece 3 derece bandına kadar inecek.
21 MART CUMARTESİ: NEVRUZ'DA "KAR SOĞUĞU" ETKİLİ
Baharın müjdeleyicisi Nevruz gününde gökyüzü parçalı bulutlu olsa da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu genelinde yoğun kar yağışı beklenirken, Erzurum ve Ardahan çevresinde gece sıcaklıkları eksi 12 derece seviyelerini görebilir. İç kesimlerde ise sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
22 MART PAZAR: YAĞIŞ GİDİYOR, AYAZ KALIYOR
Haftanın son gününde yağışlı sistem yurdu terk ediyor ancak soğuk hava etkisini yitirmiyor. Güneş yüzünü gösterse de "kar soğuğu" olarak adlandırılan kuru ayaz, özellikle sabah saatlerinde vatandaşları zorlayacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 15 derece civarına çıksa da iç bölgeler kış şartlarını yaşamaya devam edecek.
DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ
KUVVETLİ RÜZGAR: Marmara ve Ege'de etkili olacak fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Deniz ulaşımındaki sefer iptallerine karşı hazırlıklı olunmalıdır.
ANİ SEL RİSKİ: Akdeniz kıyı şeridinde beklenen şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle dere yataklarından uzak durulmalı, bodrum katlardaki iş yerleri ve konutlar için önlem alınmalıdır.
GİZLİ BUZLANMA: İç kesimlerde gece sıcaklıklarının eksi 5 derece seviyelerine kadar düşmesiyle yollarda gizli buzlanma oluşabilir. Sürücülerin takip mesafesini koruması öneriliyor.
İŞTE 81 İLİN TEK TEK HAVA DURUMU TAHMİNİ...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öple saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pu ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu