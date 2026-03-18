SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji 5 günlük haritayı güncelledi: Bayramda kar sürprizi! Sağanak ve fırtına o saatlerde vuracak!

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin üç büyük metropolü önümüzdeki 5 gün boyunca hareketli bir hava dalgasının etkisi altında kalacak; İstanbul Çarşamba günü 60 km hıza ulaşan sert rüzgarlarla sarsılırken Perşembe ve Cumartesi günleri sağanak yağışa teslim olacak, Ankara ise güne yoğun sisle başlayıp haftanın ikinci yarısında gök gürültülü sağanaklarla serinleyecek. İzmir cephesinde ise yağışlı sistem Çarşamba gününden itibaren etkisini hissettirse de hafta sonuna doğru bulutlar hızla dağılacak ve Pazar günü 18°C'yi bulan sıcaklıkla İzmirliler gerçek bahar havasını diğer büyükşehirlere göre çok daha erken kucaklayacak. Genel tabloya bakıldığında İstanbul ve Ankara'da Cumartesi akşamına kadar şemsiyeler elden düşmezken, İzmir hafta sonu kaçamakları için en avantajlı durak olarak öne çıkıyor.