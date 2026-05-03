Son dakika hava durumu! Meteoroloji uyardı: 81 ilde kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! Peki havalar ne zaman ısınacak?

Yurt genelinde oldukça rüzgarlı ve kapalı bir hava hakimiyetini sürdürüyor. Özellikle sabah saatlerinde Marmara ve Ege kıyılarında poyraz, İç ve Doğu kayıtları ise lodos şeklinde esen rüzgarların hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkıyor. Antalya ve Güneydoğu Anadolu'da başlayan yağışlar, öğle saatleri verilerinin etki alanı iyice genişleyerek Ege Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun batısı ile Adana, Mersin, Kayseri hattında şiddetli sağanaklara dönüşüyor.
YÜKSEK KESİMLERE KAR, ŞEHİRLERE ŞİDDETLİ YAĞMUR
Bolu ve Kastamonu gibi yüksek rakımlı noktalarda karla karışık yağmur sürprizi yaşanırken, akşam saatlerine doğru Trakya'nın en batısı hariç tüm Türkiye'yi şiddetli yağmur ve fırtına bekliyor. Yeni haftanın ilk saatleri, özellikle gece saatlerinden sabah 06:00'ya kadar olan dilimde şiddetli yağış miktarı Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kırılması şiddetli bir şekilde hissedilmeye devam edecek.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul, İzmir ve Ankara için önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça benzer bir tablo çiziyor: Üç büyük şehir de hafta başına kadar yağışlı, rüzgarlı ve serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor ve yağışların hafta sonundan itibaren birkaç gün sürmesi bekleniyor. İzmir'de özellikle 3 Mayıs civarında bulutlu ve yağışlı bir hava hakim; gündüz sıcaklıkları yaklaşık 20–21 derece civarında seyrederken sağanak geçişleri görülüyor. Ankara'da ise durum biraz daha sert: gök gürültülü sağanak yağışlar ve yer yer kuvvetli yağış beklenirken sıcaklıklar 17–19 derece bandında kalıyor. Ancak bu üç şehir için de ortak nokta şu: Salı gününden itibaren yağışlar batıdan çekilmeye başlıyor, Çarşamba ve Perşembe günleriyle birlikte hava açıyor ve sıcaklıklar hızla yükselerek bahar hatta yaz havasına geçiş yapıyor.
YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı ve fırtınalı sistemin toplamda yaklaşık 3 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü tüm yurtta kuvvetli şekilde başlayan yağışlar, 4 Mayıs Pazartesi günü de geniş bir alanda etkisini devam ettirecek. 5 Mayıs Salı itibarıyla ise sistem batı bölgelerden çekilmeye başlayacak; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de hava açarken, yağışlar daha çok İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz ve Doğu bölgelerine kayacak. 6 Mayıs Çarşamba günü batı ve iç kesimlerde yağış tamamen sona ererken, sadece doğu bölgelerde etkisini sürdüren sistem 7 Mayıs Perşembe günü ülkenin büyük bölümünü terk edecek. Kısacası, şiddetli yağışların en kritik dönemi hafta başına kadar sürerken, hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde güneşli ve sıcak hava hakim olmaya başlayacak.
GÜNEŞ YÜZÜNÜ NE ZAMAN GÖSTERECEK?
Kıştan kalma bu serin ve kapalı havaların ardından yüzleri güldürecek hava durumu haberleri de yakın. Kısa bir süre içinde yurt genelinde bulutlar dağılmaya başlayacak. İlk etapta Ege, Marmara'nın batısı ve Batı Akdeniz güneşli günlere kavuşurken; yağışlı sistem adım adım ülkenin doğusuna doğru kayacak.
SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELİŞE GEÇİYOR
Haftanın ortasına doğru sıcaklıklar hızlanıyor ve güneşli havanın etki alanı tüm batı ve iç bölgelerde genişliyor. Sahil şeritlerinde termometreler hızla artarken hafta sonu yaklaşırken kelimenin tam anlamıyla Doğu'nun uç kesimleri hariç geriye kalan tüm açık ve güneşli bir hava yaşanacak. Isınan havayla birlikte İzmir'de sıcaklıklar 26 ile 28 derece, Antalya'da ise 23 ile 27 derece arasındaki sıcaklıklar adeta yaz havasını müjdeleyecek.
DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ
Su Baskını ve Sel Tehlikesi: Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz hattında beklenen gök gürültülü sağanak yağışları nedeniyle ani su baskınları yaşanabilir. Sürücülerin yollardaki su birikintilerine karşı dikkatli olması ve yüksek kesimlerdeki gizli buzlanma ihtimaline karşı önlem alması kuvvetle öneriliyor.
Çığ Alarmı: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında artan sıcaklıklar, kar erimeleri ve yeni yağışlarla birlikte ciddi bir çığ tehlikesi potansiyeli oluşturmaktadır.
Kuvvetli Fırtına: Saatte 60 kilometreye varan sert rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır. Şemsiyelerinizi ve uçabilecek eşyalarınızı güvenceye alın.
Toz Taşınım: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun toz taşınımı beklenirken hava koşullarındaki belirgin düşüşe karşı solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın maske kullanması ve zorunlu olmadıkça açık havada vakit geçirmemesi tavsiye edilir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI
3 MAYIS 2026 PAZAR
Haftanın son gününde yurt genelinde oldukça kapalı ve yağışlı bir sistem etkili oluyor. Haritaya baktığımızda neredeyse tüm bölgelerde yağmur görülürken; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yüksek kesimlere işaret eden karla karışık yağmur veya hafif kar geçişleri var. Sıcaklıklar ülke genelinde oldukça serin ve mevsim normallerinin altında seyrediyor.
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ
Yeni haftaya başlarken yağışlı sistem yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Ancak bu günde özellikle Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (fırtına) ikonları göze çarpıyor. İç ve batı kesimlerdeki bazı noktalarda karla karışık yağmur ihtimali sürerken, güney ve güneydoğu bölgelerimizde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Batı kıyılarında yer yer bulutlar dağılmaya başlasa da genel olarak serin ve rüzgarlı bir gün.
5 MAYIS 2026 SALI
Salı günü itibarıyla yurdun batısından itibaren havada belirgin bir iyileşme başlıyor. Ege Bölgesi, Marmara'nın batısı ve Batı Akdeniz'de güneş yüzünü gösteriyor; hava az bulutlu ve açık bir hale bürünüyor. Bununla birlikte, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağmurlar ve sağanak geçişleri hız kesmeden devam ediyor. Sıcaklıklar güneşi gören batı ve güneybatı kesimlerde yavaş yavaş yükselişe geçiyor.
6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü güneşli ve açık havanın etki alanı genişleyerek yurdun batı yarısını (Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı) tamamen kaplıyor. Bu bölgelerde sıcaklıklar hissedilir derecede artarak kıyılarda 25 derecelerin üzerine çıkmaya başlıyor (Örneğin İzmir 26, Antalya 23 derece). Yağışlı sistem ise Karadeniz'in geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine sıkışmış durumda. Doğu kesimlerde gök gürültülü sağanaklar hala etkili.
7 MAYIS 2026 PERŞEMBE
Perşembe gününe gelindiğinde yurdun çok büyük bir bölümünde tam anlamıyla sıcak ve güneşli bir bahar havası hakim oluyor. Yağışlı hava dalgası ülkenin sadece en doğusuna (Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu) çekilmiş durumda. Geri kalan tüm bölgelerde gökyüzü açık veya az bulutlu. Batı ve güney kıyılarımızda sıcaklıklar iyice yükselerek 28 derecelere (İzmir 28, Antalya 27 derece) kadar ulaşıyor ve iç kesimlerde de ısınma belirginleşiyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
3 MAYIS 2026 PAZAR, SABAH SAATLERİ (06:00 - 12:00)
Günün ilk yarısında yurt genelinde yağışlı bir hava hakim. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden (mavi oklar), İç ve Doğu bölgelerde ise güney yönlerden (kırmızı oklar) saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar esiyor. Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında kuvvetli sağanak yağışlar (yeşil alanlar) dikkat çekerken, Kastamonu çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur veya kar geçişleri görülüyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ tehlikesi, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı uyarısı bulunuyor.
3 MAYIS 2026 PAZAR, ÖĞLE SAATLERİ (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerine gelindiğinde sistemin şiddetini artırdığını görüyoruz. "Kuvvetli Yağış" uyarısı verilen yeşil alanlar ciddi şekilde genişliyor. Ege Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun batısı, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'den Akdeniz'e inen geniş bir hatta (Adana, Mersin, Kayseri hattı) çok kuvvetli yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya başlıyor. Ülkenin batısındaki kuzeyli, doğusundaki güneyli kuvvetli rüzgar fırtınaları hız kesmeden devam ediyor. Doğudaki çığ tehlikesi ve güneydoğudaki toz taşınımı riskleri de geçerliliğini koruyor.
3 MAYIS 2026 PAZAR, AKŞAM SAATLERİ (18:00 - 24:00)
Akşam ve gece saatlerinde yağışlı sistem en geniş etki alanına ulaşıyor. Trakya'nın en batısı ve doğu sınırlarımız haricinde, neredeyse tüm Türkiye "Kuvvetli Yağış" (yeşil alan) uyarısı altına giriyor. Ülke genelinde şiddetli yağmurlar ve Ege ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanaklar göze çarpıyor. Batı Karadeniz ve Marmara'nın yüksek kesimlerinde (Bolu, Kastamonu çevreleri) tekrar karla karışık yağmur/kar işaretleri beliriyor. Rüzgar düzeninde, çığ ve toz taşınımı uyarılarında ise bir değişiklik görünmüyor; sistem tüm şiddetiyle geceye damgasını vuruyor.
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ, GECE SAATLERİ (00:00 - 06:00)
Pazartesi gününün ilk saatlerinde, devasa kuvvetli yağış kütlesi doğu bölgelerden yavaş yavaş çekilmeye başlasa da, yurdun batı yarısını (Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı) şiddetli bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'nun uç kesimlerinde de lokal bir kuvvetli yağış hattı sürüyor. Marmara ve Ege'de poyraz (kuzeyli rüzgarlar), doğuda ise lodos ve kıble (güneyli rüzgarlar) 40-60 km/saat hızla esmeyi sürdürüyor. Yüksek kesimlerdeki kar geçişleri, doğudaki çığ riski ve güneydoğudaki toz taşınımı uyarısı yeni günün ilk saatlerinde de devam ediyor.
İL İL HAVA DURUMU NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.