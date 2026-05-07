Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Termometreler pik yapacak! Hafta sonu plan yapanlar dikkat

Doğuda Kış Geri Döndü: Kar ve Fırtına Meteorolojik değerlendirmelere göre yurdun doğu sınırlarında sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında eksi 2 derece seviyelerine kadar inmesi bekleniyor. Bölgede Mayıs ayında şaşırtan kar ve karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanıyor. Bu soğuk havanın hemen ardından ise bölge genelinde şiddetli fırtına kendini gösterecek.
BATI VE İÇ KESİMLERDE SAĞANAK YAĞIŞ: ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN
Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine batıdan giriş yapan kuvvetli bir yağış sistemi yaklaşıyor. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere batı illerimizde açık ve parçalı bulutlu hava, hızla yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Bu yağışlı bandın Ankara ve çevresine kadar uzanarak geniş bir etki alanı yaratması bekleniyor. İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 15 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu planı yapanların rotalarını kapalı mekanlara çevirmesinde fayda var.
MAYIS AYINDA O İLLERE KAR YAĞACAK!
Güncel meteoroloji haritaları, Kuzeydoğu Anadolu'nun (Kars, Ardahan) yüksek kesimlerinde anlık sıcaklık düşüşleriyle birlikte kar yağışını açıkça gösteriyor.
İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL, YAĞMUR YAĞACAK MI?
Her iki metropolümüz de batıdan gelen yağışlı sistemin rotası üzerinde. Kısa süre içinde gök gürültülü sağanak yağışların bu illerimizde etkisini göstermesi ve aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK / YAZ NE ZAMAN GELECEK?
Güney kıyılarımızda sıcaklıklar şimdiden yaz değerlerinde seyrediyor (24-28 derece bandı). Ancak batı ve iç bölgelerde beklenen sağanak yağışlı sistemler, bölgesel serinlemelere neden olacak. Tam anlamıyla yurt genelinde istikrarlı bir ısınma için biraz daha beklemek gerekecek.
GÜNEYDE YAZ HAVASI RÜZGARLARI ESİYOR
Türkiye'nin büyük bir kısmı yağış ve fırtınayla mücadele ederken, Akdeniz sahil şeridi ve Güney Ege kıyıları yazı yaşamaya devam ediyor. Antalya ve Muğla çevreleri yağışlı sistemin etki alanının tamamen dışında kalıyor. Bu bölgeler sıcak, güneşli ve parçalı bulutlu havasını koruyacak. Güney kıyılarımızda sıcaklıkların 28 derece seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.
PİKNİK HAVASI VAR MI?
Eğer Antalya veya Güney Ege'de yaşıyorsanız harika bir piknik havası sizi bekliyor. Ancak Marmara, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri veya Karadeniz'deyseniz, aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlar planlarınızı suya düşürebilir.
METEOROLOJİ YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!
7 MAYIS 2026, PERŞEMBE
Yurt genelinde batı ve güney kesimlerde (Marmara, Ege, Akdeniz) parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Hatta Kuzeydoğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Kars, Ardahan çevreleri) sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar sembolleri görülüyor. Sıcaklıklar batı ve güney sahillerinde 24-28 derece civarındayken, doğuda yer yer 10-15 derecelere kadar düşüyor.
8 MAYIS 2026, CUMA
Yağışlı sistem doğudaki etkisini biraz zayıflatsa da sürdürüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişleri devam ediyor. Yurdun batısı ve iç kesimleri ise (Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bölümü) parçalı ve az bulutlu. Sıcaklıklarda batı ve güney bölgelerde ufak artışlar gözlemleniyor; Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 26-28 derecelerde seyrediyor.
9 MAYIS 2026, CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde hava durumunda batı bölgelerden başlayarak belirgin bir değişim gözleniyor. Marmara'nın tamamı, Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısına gök gürültülü sağanak yağışlar giriş yapıyor. Buna karşılık, önceki günlerde yağış alan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar duruyor ve yerini parçalı bulutlu, ısınan bir havaya bırakıyor.
10 MAYIS 2026, PAZAR
Batıdan giren yağışlı sistem etki alanını daha da genişleterek yurdun iç kesimlerine yayılıyor. Pazar günü Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin neredeyse tamamında yaygın gök gürültülü sağanak yağışlar hakim duruma geçiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in kıyı şeridi (Antalya çevresi) ise bu yağışlı sistemin şimdilik dışında kalarak parçalı bulutlu ve sıcak bir gün geçiriyor.
11 MAYIS 2026, PAZARTESİ
Yeni haftaya başlarken yağışlı ve kapalı havanın yurdun çok büyük bir bölümünde etkisini sürdürdüğü görülüyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve bu kez Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Yalnızca Akdeniz sahil şeridi, Güney Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağış bandının dışında kalarak parçalı bulutlu güneşli havasını koruyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
SABAH SAATLERİ (06:00 - 12:00)
Günün ilk yarısında yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde parçalı bulutlu ve sakin bir hava gözlemleniyor. Ancak haritanın doğusunda, yeşil alanla belirtilen Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu (Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Artvin çevreleri) hattında yağışlı bir sistem mevcut. Özellikle Kars ve Ardahan yükseklerinde kar ve karla karışık yağmur sembolleri görülürken, bu bölgenin genelinde yağmur etkili oluyor.
ÖĞLE SAATLERİ (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerine gelindiğinde yağışlı sistem etki alanını güneye ve batıya doğru oldukça genişletiyor. Doğu Akdeniz (Adana, Mersin), Güneydoğu Anadolu'nun tamamı, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerini kapsayan çok geniş bir alanda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar baş gösteriyor. Yurdun batı yarısı (Marmara, Ege, Batı/Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı) ise bu hareketlilikten etkilenmeyerek parçalı bulutlu ve güneşli havasını koruyor.
AKŞAM SAATLERİ (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinde atmosferdeki hareketlilik hızla sakinleşiyor. Öğleden sonra yurdun doğusunu kaplayan geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağış bandı dağılıyor. Yağışlar sadece Kuzeydoğu Anadolu'nun en uç noktalarına (Kars, Ardahan, Erzurum, Iğdır hattı) daralarak hafif sağanak yağışlara dönüşüyor. Yurdun geri kalanında ise yağışsız, parçalı bulutlu bir akşam bekleniyor.
GECE SAATLERİ (00:00 - 06:00)
Cuma gününün ilk saatlerinde ve gece boyunca Türkiye genelinde yağışlı sistem tamamen yurdu terk etmiş görünüyor. Harita üzerinde hiçbir bölgede yağış veya gök gürültüsü sembolü yer almıyor. Tüm yurt genelinde yağışsız, bulutlu ve sakin bir gece tablosu hakim.
İŞTE İL İL SICAKLIKLAR
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu