Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Termometreler pik yapacak! Hafta sonu plan yapanlar dikkat

BATI VE İÇ KESİMLERDE SAĞANAK YAĞIŞ: ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN

Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine batıdan giriş yapan kuvvetli bir yağış sistemi yaklaşıyor. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere batı illerimizde açık ve parçalı bulutlu hava, hızla yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Bu yağışlı bandın Ankara ve çevresine kadar uzanarak geniş bir etki alanı yaratması bekleniyor. İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 15 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu planı yapanların rotalarını kapalı mekanlara çevirmesinde fayda var.