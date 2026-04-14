SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 45 il için sağanak uyarısı! O tarihlerde sıcaklıklar çakılacak! Hafta sonu plan yapanlar dikkat

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK Mİ?

Hava sıcaklıkları haftanın ilk yarısında hızla yükselerek özellikle 16 Nisan Perşembe günü İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de 30°C ve üzerine çıkıp mevsim normallerini zorlasa da, 17 Nisan Cuma gününden itibaren batıdan gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte bu "yalancı bahar" yerini sert bir düşüşe bırakacak; 18 Nisan Cumartesi günü iç kesimlerde bir gün içinde yaşanacak 10 ila 15 derecelik ani azalma ile sıcaklıkların 15-16°C seviyelerine kadar gerilemesi beklenirken, bu keskin değişimin bağışıklık sistemi ve tarımsal faaliyetler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği öngörülüyor.