SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 45 il için sağanak uyarısı! O tarihlerde sıcaklıklar çakılacak! Hafta sonu plan yapanlar dikkat

14 Nisan Salı günü Türkiye iki farklı uç noktayı yaşıyor. Marmara ve Ege bölgeleri üzerinden giriş yapan toz taşınımı, görüş mesafesini ve hava kalitesini düşürürken; Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi kırmızı alarm veriyor.
PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT: TERMOMETRELER 31 DERECEYİ GÖRECEK!
Hafta ortasında sıcaklıklar kademeli olarak yükseliyor. 16 Nisan Perşembe günü İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde "erken yaz" provası yapılacak. Ankara, Konya ve Adana gibi illerde sıcaklıkların 30-31 derece bandına çıkması bekleniyor. Ancak bu aşırı ısınma, beraberinde sert bir hava değişimini de getiriyor.
HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: GÖK GÜRÜLTÜLÜ ŞOK!
Meteoroloji haritaları 17 Nisan Cuma ve 18 Nisan Cumartesi günleri için "şemsiyeleri hazırlayın" diyor. Batıdan gelen alçak basınç sistemiyle birlikte Marmara, Ege ve İç Anadolu genelinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Cumartesi günü Ankara ve çevresinde sıcaklıklar bir günde 10-12 derece birden düşerek 13 derece seviyelerine gerileyecek.
HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Haftanın ilk yarısında (Salı-Çarşamba-Perşembe) Türkiye genelinde yağışlar oldukça kısıtlı kalacak; sadece Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Hakkari, Şırnak, Van çevresi) karla karışık yağmur ve hafif sağanaklar görülecek. Ancak asıl büyük değişim 17 Nisan Cuma günü gerçekleşiyor. Batıdan gelen alçak basınç sistemiyle birlikte, cuma öğle saatlerinden itibaren yağmur tüm yurda yayılmaya başlayacak ve hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK Mİ?
Hava sıcaklıkları haftanın ilk yarısında hızla yükselerek özellikle 16 Nisan Perşembe günü İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de 30°C ve üzerine çıkıp mevsim normallerini zorlasa da, 17 Nisan Cuma gününden itibaren batıdan gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte bu "yalancı bahar" yerini sert bir düşüşe bırakacak; 18 Nisan Cumartesi günü iç kesimlerde bir gün içinde yaşanacak 10 ila 15 derecelik ani azalma ile sıcaklıkların 15-16°C seviyelerine kadar gerilemesi beklenirken, bu keskin değişimin bağışıklık sistemi ve tarımsal faaliyetler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği öngörülüyor.
TOZ TAŞINIMI NE KADAR SÜRECEK?
Hafta başında etkisini hissettiren toz taşınımı Salı ve Çarşamba günleri Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde hava kalitesini düşürmeye devam ederek görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış riskine neden olsa da, Perşembe günü rüzgarın yön değiştirmesiyle hafiflemeye başlayacak ve 17 Nisan Cuma günü öğleden sonra etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte havadaki partiküllerin yere inmesiyle tamamen dağılarak atmosferi temizleyecektir.
DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ
Zirai Don Riski: Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde gece saatlerinde dondurucu soğuklar ve hafif zirai don olayları çiftçileri tehdit edebilir.
Ani Sel ve Su Baskını: Cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında oluşabilecek ani sel ve rüzgara karşı tedbirli olunmalıdır.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski devam etmektedir.
METEOROLOJİ YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!
14 NİSAN SALI: PARÇALI BULUTLU VE YER YER SİSLİ
Haftanın ilk tahmin gününde ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Marmara, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde sabah saatlerinde sis ve pus etkili olurken, güneş yüzünü göstermeye devam ediyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında ise hafif kar yağışları ve karla karışık yağmur görülmekte. Sıcaklıklar batıda 20°C'nin üzerine çıkarken, doğuda hala tek haneli rakamlarda seyrediyor.
15 NİSAN ÇARŞAMBA: ISINMA DEVAM EDİYOR
Çarşamba günü sisli hava etkisini azaltırken, güneşli ve parçalı bulutlu hava etkisini artırıyor. Özellikle güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların kademeli olarak yükseldiğini görüyoruz; Aydın ve Adana gibi illerde termometreler 25-28°C seviyelerine yaklaşıyor. Doğu Anadolu'da kar yağışları yerini yavaş yavaş bulutlu bir gökyüzüne bırakırken, sadece dar bir kesimde (Hakkari civarı) karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.
16 NİSAN PERŞEMBE: FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK
Perşembe günü sıcaklıklar zirve noktasına ulaşıyor. İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde termometrelerin 30-31°C gibi yaz değerlerini zorladığı görülüyor. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakimken, Marmara ve Batı Karadeniz'in kuzeyinde hafif bulutlanmalar başlıyor. Bu durum, yaklaşan alçak basınç sisteminin ve yağışlı havanın habercisi niteliğinde.
17 NİSAN CUMA: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR KAPIDA
Hafta sonuna yaklaşırken hava durumu radikal bir değişim gösteriyor. Ülkenin neredeyse tamamı (Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı hariç) gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Batıdan giriş yapan bu sistem, sıcaklıkları birkaç derece düşürse de nemle birleşerek kuvvetli yağışlara zemin hazırlıyor. Özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışları ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunması gereken bir gün.
18 NİSAN CUMARTESİ: YAĞIŞ TÜM YURDA YAYILIYOR
Haftanın son tahmin gününde yağışlı hava etkisini artırarak doğuya doğru genişliyor. Marmara ve Ege'de yağışlar yer yer etkisini kaybedip bulutlu bir havaya dönerken; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar şiddetini koruyor. Sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanıyor; örneğin Ankara ve çevresinde sıcaklıklar bir önceki günlere göre yaklaşık 10°C azalarak 13-15°C seviyelerine geriliyor. Tam bir "nisan yağmurları" tablosu hakim.
İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu