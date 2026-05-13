Son dakika hava durumu tahmini! Hafta sonu ’Tahterevalli’ sistemi geliyor! Şemsiyeleri sakın bırakmayın...

Hafta ortasından itibaren yurdun üzerine çöken yağışlı sistem, etki alanını adım adım büyüterek adeta tüm ülkeyi kaplıyor. Marmara'dan Akdeniz'e, Ege'den Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada gök gürültülü sağanaklar hakim olacak.
SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Sadece Güneydoğu Anadolu'nun çok dar bir kesimi bu yağış çemberinin dışında kalıyor. Bu geniş çaplı kapalı havayla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarında da birkaç derece birden hissedilir bir düşüş yaşanması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR
Türkiye genelinde bugün büyük ölçüde güneşli ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 22 derece seviyelerine kadar çıkması beklenirken, gece saatlerinde hava hissedilir şekilde soğuyarak 11 derece civarına gerileyecek. Dışarı çıkacak vatandaşların gün içindeki sıcak havaya aldanmayıp akşam saatleri için yanlarında mutlaka koruyucu bir giysi bulundurması öneriliyor.
YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI? ŞEMSİYELERİNİZİ HAZIRLAYIN
Arama trendlerinde zirveyi zorlayan bir diğer soru ise yarınki yağış durumu oldu. Perşembe günü itibarıyla yurdun üzerine yeni bir yağışlı sistem çöküyor ve hafif sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. Gündüz saatlerinde yüzde 40 olan yağış ihtimali, gece saatlerinde etkisini artırarak yüzde 70 seviyelerine kadar tırmanıyor. Sıcaklıklar gün içinde 23 derece, gece ise 8 derece olarak ölçülecek.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL? DOĞUSU VE BATISI ARASINDA "TAHTEREVALLİ" SİSTEMİ
Eğer hafta sonu planı yapıyorsanız, gökyüzünün size küçük bir sürprizi var! Türkiye, hafta sonu hava durumu açısından tam anlamıyla ikiye bölünecek ve ardından rüzgarlar tersine dönecek. Cumartesi günü yağışlı sistem kısa bir mola vererek yerini tamamen güneşli bir gökyüzüne bırakıyor; gün içi sıcaklıklar ise 17 derece bandında seyredecek. Ancak bu bahar havası çok kısa sürüyor. Pazar günü yağışlı hava dalgası tekrar rotasını ülkemize çeviriyor ve 18 derece sıcaklıkla birlikte yepyeni sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.
ÖNCE BATIYA GÜNEŞ, DOĞUYA YAĞMUR
Hafta sonunun ilk yarısında Marmara, Ege ve Batı Akdeniz gibi batı bölgelerimiz yağışlı sistemi üzerinden atarak bahar güneşine kavuşuyor. Termometreler birkaç derece yükselirken, ülkenin doğu yarısı (Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) sağanak yağış altında kalmaya devam ediyor.
SONRA TAM TERSİ: SİSTEM YER DEĞİŞTİRİYOR!
Ancak batıdaki bu güneşli ve sıcak mola çok kısa sürüyor. Hafta sonunun ikinci yarısında sistem tamamen yer değiştiriyor. Yağmurdan bunalan Doğu ve Karadeniz bölgeleri güneşli bir gökyüzüne uyanırken; yepyeni bir yağışlı sistem rotasını batıya çevirerek Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarına gök gürültülü sağanak yağışları geri getiriyor.
DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ
Bu haftanın en çok dikkat çeken detaylarından biri, yurdun doğusundan gelen uyarı oldu. Gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını genişlettiği anlarda, özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için haritalarda "Yerel Kuvvetli" yağış uyarısı beliriyor.
Riskli İller: Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın azami özen göstermesi gerekmektedir.
Beklenen Tehlikeler: Aniden bastırabilecek şiddetli sağanak, yıldırım, dolu yağışı ve olası su baskınları yaşanabilir.
ÖNERİLER!
Yağış anında oluşabilecek ani su baskınlarına karşı bodrum katlarda oturan vatandaşların tedbirli olması tavsiye ediliyor. Ayrıca sürücülerin anlık su birikintilerinde araç hakimiyetini kaybetmemesi ve yağışla birlikte kayganlaşan yollarda hızlarını düşürerek güvenli takip mesafesini korumaları büyük önem taşıyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!
13 MAYIS ÇARŞAMBA
Haftanın ortasında Türkiye genelinde iki farklı hava durumu tablosu göze çarpıyor. Ege Bölgesi, Akdeniz kıyıları, Marmara'nın güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim; bu bölgelerde sıcaklıklar 25-30 derece bandında seyrediyor. Buna karşılık Marmara'nın kuzeyi (Trakya ve İstanbul çevreleri), Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.
14 MAYIS PERŞEMBE
Yağışlı sistem etki alanını genişleterek adeta tüm yurdu kaplıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sadece Güneydoğu Anadolu'nun çok dar bir kesiminde yağışsız, çok bulutlu bir hava var. Ülke genelinde kapalı ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşler yaşandığı görülüyor.
15 MAYIS CUMA
Haftanın son iş gününde batı kesimlerde hava yavaş yavaş açmaya başlıyor. Kıyı Ege ve Trakya başta olmak üzere Marmara'nın batısı yağışlı sistemi üzerinden atarak parçalı bulutlu bir havaya kavuşuyor. Ancak İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in büyük bir kısmı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar hız kesmeden devam ediyor.
16 MAYIS CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde Türkiye hava durumu açısından belirgin bir şekilde ikiye bölünüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında bulutlar dağılıyor; güneşli, parçalı bulutlu ve sıcak bir hava hakim oluyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar tekrar yükselişe geçiyor. Ülkenin doğu yarısında (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.
17 MAYIS PAZAR
Pazar günü rüzgarlar ve sistemler tersine dönüyor. Önceki günlerde yağış alan Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı havadan çıkarak güneşli ve parçalı bulutlu bir güne merhaba diyor. Buna karşın, batıda kısa süren güneşli hava yerini yeni bir yağışlı sisteme bırakıyor; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz yeniden gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Batı kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklarda da hafif bir düşüş eğilimi göze çarpıyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE: 23 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 23 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 23 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA: 27 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR: 25 DERECE Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 29 DERECE Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 29 DERECE Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 27 DERECE Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 26 DERECE Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 26 DERECE Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 26 DERECE Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 25 DERECE Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 23 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 25 DERECE Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 27 DERECE Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR: 22 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: 21 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 26 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 21 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 21 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA: 24 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 22 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 23 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 20 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Kars, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 15 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 15 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 23 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 19 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 25 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 24 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 26 DERECE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 29 DERECE Parçalı ve az bulutlu