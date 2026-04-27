SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! 1 Mayıs’ta hava nasıl olacak? Plan yapanlar dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor

27 Nisan–1 Mayıs 2026 haftasında hava durumu tam anlamıyla bölge bölge yer değiştirecek. Doğu'da şiddetli çığ tehlikesi devam ederken sağanak yağışlar batıya kayıyor. 1 Mayıs Emek Bayramı'nda açık hava planı yapanlar dikkat.
DOĞU VE KUZEYDOĞU'DA KRİTİK ÇIĞ ALARMI
Nisan'ın son günleri Türkiye'yi iki cephede de eş zamanlı zorluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük yeni haritaya göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi bugün (27 Nisan) boyunca yüksek yağış riski altında bulunuyor. Bölgede yaşayanların, kış sporlarıyla ilgililerin son derece temkinli olması gerekiyor. Risk gece saatlerinden itibaren azalacak.
O BÖLGELERDE KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA
Marmara ve Karadeniz kıyıları haftanın ilk yarısında görece sakin geçirilecek. Marmara'yı zorlayan sert rüzgarlar yerinde dururken, zaman zaman güneşli anlara da sahne olunacak. Ülkenin güney ve iç bölgelerinde tablo oldukça farklı. Haftanın başında Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu vuran kuvvetli gök gürültülü sağanaklar ilerleyen günlerde rotasını batıya çevirecek. Ege'nin iç kesimleri, Antalya ve Göller Yöresi bu süreçte etkilenecek bölgelerin başında geliyor. Ege kıyılarında termometreler zaman zaman 28 dereceye dayanacak; Ancak gelen sağanaklar ani serinlemelere sebep olacak.
1 MAYIS PLANI YAPANLARA KRİTİK UYARI
Haftanın sonuna doğru batıdan yaklaşan yeni bir soğuk ve yağışlı hava sistemine girecek. Trakya, Güney Marmara ve Kıyı Ege bu sistemi Perşembe gününden itibaren hissetmeye başlayacak. Cuma günü ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümünde güçlü, fırtına bekleniyor. Emek Bayramı'nda açık hava etkinliği planlayanların şemsiyelerini ve ek katman giysilerinin yanlarına alınması önerilir.
YARIN (28 NİSAN SALI) HAVA NASIL OLACAK?
Günlük plan yapanlar ve yola çıkacaklar için hemen belirtelim; yarın Türkiye genelinde yağışlar harita değiştiriyor! Marmara Bölgesi'nde bugün etkili olan kuvvetli rüzgar yerini sakin ve parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, yağışlı sistem güneye ve batıya doğru iniyor. Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ve özellikle Antalya çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve Güneydoğu Anadolu'da ise kara bulutlar dağılıyor; bu bölgelerde güneşi daha fazla göreceğimiz, yağışsız ve nispeten sakin bir Salı günü bizi bekliyor.
YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK? (1 MAYIS UYARISI!)
Hafta boyunca şemsiyeleri ne zaman açacağımızı merak edenler için kritik uyarı geldi; yağışlar bu hafta yurdu adım adım turluyor! Bugün (27 Nisan Pazartesi) yurdun doğusu, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz şiddetli sağanak ve ciddi bir çığ tehlikesiyle boğuşurken, batı bölgelerimiz şimdilik yağışsız. Ancak asıl sürpriz hafta sonuna doğru geliyor. Perşembe (30 Nisan) günü Trakya ve Kıyı Ege'den yurdumuza giriş yapacak olan yeni cephe, 1 Mayıs Cuma günü tüm Türkiye'yi adeta sağanak yağmura teslim edecek. 1 Mayıs'ta dışarı çıkmayı veya tatil planı yapmayı düşünenlerin, aniden düşecek sıcaklıklara ve yurt genelindeki gök gürültülü sağanaklara karşı şemsiyelerini kesinlikle yanından ayırmaması gerekiyor.
İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Mega kent İstanbul haftaya oldukça rüzgarlı, kapalı ve 16-21°C bandında serin bir havayla başladı; ancak Salı ve Çarşamba günleri rüzgarın durulmasıyla birlikte parçalı bulutlu, sakin bir nefes alacağız. Ne var ki bu bahar molası çok kısa sürecek; Trakya üzerinden yaklaşan yeni sistemin etkisini Perşembe gününden itibaren hissetmeye başlayacağız. Özellikle 1 Mayıs Cuma günü, İstanbul genelinde sıcaklıkların birkaç derece birden düşmesi ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbulluların özellikle Cuma günü yaşanabilecek trafik yoğunluğuna ve kapalı, ıslak havaya karşı tedbirli olması şart.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI
27 NİSAN 2026, PAZARTESİ
Haftanın ilk gününde Marmara Bölgesi'nin genelinde kuvvetli rüzgarlar (haritadaki rüzgar tulumu simgeleri) dikkat çekiyor; hava genellikle çok bulutlu ve sıcaklıklar 16-21 derece civarında. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Yurdun geri kalanında ise genellikle parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.
28 NİSAN 2026, SALI
Salı günü Marmara Bölgesi'nde rüzgar etkisini kaybediyor ve yerini parçalı bulutlu, sakin bir havaya bırakıyor. Ancak yağışlı sistem yer değiştirerek Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Göller Yöresi ve Batı Akdeniz'e (Antalya çevreleri) kayıyor; bu bölgelerde gökgürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmurlar devam ederken, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı ile Güneydoğu Anadolu'da hava nispeten açarak parçalı bulutlu bir hal alıyor.
29 NİSAN 2026, ÇARŞAMBA
Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri (Marmara ve Karadeniz'in büyük bölümü) parçalı ve az bulutlu, sakin bir gün geçiriyor. Buna karşın, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin tamamı (özellikle Antalya, Adana, Hatay çevreleri) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gökgürültülü sağanak yağışlar yeniden etkisini artırıyor. Ege kıyılarında sıcaklıklar 25-28 derece seviyelerinde seyretmeye devam ederken, iç kesimlerde yağışla birlikte lokal serinlemeler görülüyor.
30 NİSAN 2026, PERŞEMBE
Perşembe günü batıdan yeni bir yağışlı sistemin giriş yaptığı görülüyor. Trakya, Çanakkale ve Güney Marmara ile Kıyı Ege'de gökgürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Aynı zamanda İç Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamında ve Doğu Akdeniz'de de sağanak yağışlar etkili oluyor. Karadeniz Bölgesi'nde bulutlanma artarken, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı günü parçalı bulutlu ve yağışsız geçiriyor.
1 MAYIS 2026, CUMA
Cuma günü yağışlı sistem tüm yurdu etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında yaygın gökgürültülü sağanak ve sağanak yağışlar bekleniyor. Sadece Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri yağıştan nispeten daha az etkileniyor. Bu yaygın yağışlı sistemle birlikte özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir derecede (birkaç derece) düştüğü ve yurdun genelinde serin, yağışlı bir havanın hakim olduğu görülüyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
27 NİSAN 2026 PAZARTESİ, SABAH (06:00 - 12:00 TSİ)
Sabah saatlerinde yurdun batı ve iç kesimlerinde (Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun büyük bölümü) genellikle parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel hafif yağışlar görülmektedir. Yurdun doğu ve güney yarısında ise oldukça hareketli bir hava durumu söz konusudur; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkilidir. Haritada en çok dikkat çeken unsur ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni kapsayan çok geniş bir alanda verilen "ÇIĞ TEHLİKESİ" uyarısıdır.
27 NİSAN 2026 PAZARTESİ, ÖĞLE (12:00 - 18:00 TSİ)
Öğle saatlerine gelindiğinde batı bölgelerimizdeki parçalı bulutlu ve sakin hava durumunu korumaktadır. Ancak güneydeki yağışlı sistem etki alanını biraz daha batıya doğru genişleterek Batı Akdeniz'e (Antalya ve Göller Yöresi çevreleri) kadar ulaşmış ve bu bölgelerde de gök gürültülü sağanak yağışlar başlamıştır. Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki gök gürültülü sağanaklar ile Doğu Karadeniz'deki yağmurlar hız kesmeden devam etmektedir. Doğu bölgelerimizdeki geniş çaplı "Çığ Tehlikesi" uyarısı bu zaman diliminde de geçerliliğini korumaktadır.
27 NİSAN 2026 PAZARTESİ, AKŞAM (18:00 - 24:00 TSİ)
Akşam saatlerinden itibaren yurdu etkileyen yağışlı sistemler büyük ölçüde gücünü yitirerek ülkeyi terk etmeye başlamaktadır. Neredeyse tüm Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu ve sakin bir hal almıştır. Sadece Doğu Karadeniz'in en doğusunda (Rize ve Artvin çevreleri) dar bir alanda yağış geçişleri görülmektedir. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda daralan bir alanda da olsa "Çığ Tehlikesi" uyarısı devam etmektedir.
28 NİSAN 2026 SALI, GECE (00:00 - 06:00 TSİ)
Salı gününe bağlayan gece ve sabahın ilk saatlerinde yurt genelinde büyük ölçüde yağışsız, sakin ve parçalı bulutlu bir gece yaşanmaktadır. Haritada yalnızca güney kesimlerde, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde çok dar bir alanda hafif yağmur geçişleri göze çarpmaktadır. Bir önceki gün boyunca doğu bölgelerde gösterilen çığ tehlikesi uyarısının ise gece saatleri itibarıyla haritadan kalktığı görülmektedir.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Ülkemizin kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aealıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, sabah batısı 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.