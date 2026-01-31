SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! 42 ilde kar kapıya dayandı! Meteoroloji o tarihlere işaret etti! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji'den Son Dakika Uyarısı: Antalya'da "Çok Kuvvetli" Sağanak! Doğu'da Kar ve Çığ Alarmı (31 Ocak-4 Şubat)Bu sistemin etkisiyle sıcaklıklarda da belirgin bir değişim bekleniyor. Batı kesimlerde sıcaklıklar bugün genel olarak 11-17 derece bandında seyretse de 1 Şubat Pazar günü itibarıyla soğuma başlıyor. Yeni haftanın ilk günlerinde ise soğuk hava dalgasının batıdan giriş yapmasıyla birlikte bazı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kara dönmesi bekleniyor.
31 OCAK CUMARTESİ: YAĞIŞLI HAFTA SONU BAŞLIYOR
Haftanın ilk gününde Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağışlar görülürken, Ege kıyılarında yağışla birlikte rüzgarın zaman zaman sertleşmesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise özellikle Antalya ve çevresinde gök gürültülü sağanakların daha etkili olacağı tahmin ediliyor. İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı öne çıkarken, Erzurum ve Ardahan çevresinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kış koşullarının sertleşeceği belirtiliyor.
SAAT SAAT KRİTİK TABLO: YAĞIŞ VE FIRTINA HANGİ SAATLERDE ARTACAK?
Cumartesi sabah saatlerinde özellikle ülkenin batı ve güney kesimlerinde sert bir başlangıç bekleniyor. Ege kıyıları ile Batı Akdeniz hattında, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanaklar etkili olurken rüzgarın saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Aynı saatlerde İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de bulutlu hava hakimken, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı görülüyor ve bölge için çığ tehlikesi uyarısı yapılıyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE KRİTİK GELİŞME: ANTALYA'DA YAĞIŞ "ÇOK KUVVETLİ" SEVİYEYE ÇIKACAK
Öğle saatlerine doğru yağışlı sistemin iç kesimlere yayılması bekleniyor. Antalya'nın batı kıyılarında yağışın şiddeti "çok kuvvetli" seviyesine çıkarken, Ege'de rüzgarın sert esmeye devam edeceği bildiriliyor. Ankara, Eskişehir ve çevresinde yağmur başlarken, Doğu Anadolu'da kar yağışının şiddeti artıyor. Bu saatlerde Bingöl-Muş hattı için kuvvetli kar uyarısının genişletildiği, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riskinin önemini koruduğu ifade ediliyor.
MERSİN-ADANA HATTINDA ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK, KARADENİZ'DE FIRTINA
Akşam saatlerinde yağışların yurt geneline yayılmasıyla birlikte özellikle güney hattında kritik bir tablo oluşuyor. Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli sağanaklar görülürken Hatay ve Gaziantep çevresinde de kuvvetli yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü yağış sürerken, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar geçişleri etkisini hissettirecek. Karadeniz kıyı hattında ise rüzgarın 40-60 kilometre hıza ulaşarak fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
GECE SAATLERİNDE SİSTEM DOĞUYA KAYACAK!
Gece saatlerinde ise sistemin ağırlıklı olarak doğuya kayacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hava yer yer açmaya başlarken yağışın doğu yarıda toplanacağı belirtiliyor. Karadeniz kıyılarında sert rüzgar ve yağışlar devam ederken, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışı etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu'nun sarp yamaçlarında çığ tehlikesinin gece boyunca yüksek seviyede kalabileceği uyarısı yapılıyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul için paylaşılan meteorolojik verilere göre, şehirde şu an için doğrudan bir kar yağışı bulunmuyor; ancak önümüzdeki günlerde dondurucu bir sistemin etkisine girilmesi bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde devam ederken, asıl değişim yeni haftanın başlamasıyla hissedilecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıkların 1-5 derece seviyelerine gerilemesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmura dönmesi, 3 Şubat Salı günü ise kentin özellikle yüksek kesimlerinde hafif kar yağışının görülmesi öngörülüyor. Çarşamba gününden itibaren yağış kesilse de yerini sert bir ayaza bırakacağı için buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR? İŞTE TAM LİSTE...
MGM'nin 5 günlük tahmin verilerine göre kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı illerin tam listesi şu şekildedir: Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Van, Elazığ, Malatya, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Çankırı, Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Artvin, Rize, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Edirne ve Kırklareli.
1 ŞUBAT PAZAR: SOĞUMA BAŞLIYOR, TRAKYA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Pazar günü yağışlı hava etkisini sürdürürken sıcaklıklarda yer yer düşüşler gözlemleniyor. Marmara'nın batısında, özellikle Edirne çevresinde yağışların karla karışık yağmura dönmeye başlaması bekleniyor. Karadeniz kıyı hattında yağmurlu hava devam ederken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı alanını genişletiyor. Antalya ve Mersin hattında yağışlar sürse de gök gürültülü sağanakların önceki güne göre etkisini bir miktar yitireceği belirtiliyor.
2 ŞUBAT PAZARTESİ: BATIDA KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Yeni haftanın ilk gününde soğuk hava dalgasının batıdan giriş yapması bekleniyor. Trakya ve Marmara'nın kuzeyinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olurken, İç Anadolu genelinde yağmurlu ve kapalı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da kar yağışı sürerken, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmurlu hava devam ediyor. Ancak bu bölgelerde de sıcaklıkların birkaç derece daha gerileyeceği ifade ediliyor.
3 ŞUBAT SALI: İÇ KESİMLERDE KAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Salı günü yağışlı sistemin iç kesimlere doğru kaydığı görülüyor. İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde yağışlar kesilirken havanın parçalı bulutluya döneceği ancak sıcaklıkların düşük seyredeceği belirtiliyor. İstanbul çevresinde sıcaklıkların 7-8 derece civarında olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da yağışlı havanın yerini daha çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: HAVA AÇIYOR AMA AYAZ GELİYOR
Tahminlerin son gününde yağışlı sistemin büyük ölçüde yurdu terk etmesi bekleniyor. Sadece Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde kar yağışı sürerken, ülkenin geri kalanında parçalı az bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Ancak yağışın çekilmesiyle birlikte "ayaz" etkisini gösterecek. Özellikle gece saatlerinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların sert düşerek -5 ile -11 derece bandına kadar gerileyebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması isteniyor.
EN KRİTİK UYARI: ANTALYA VE ADANA ÇEVRESİ, DOĞU'DA ÇIĞ RİSKİ
Meteoroloji değerlendirmelerine göre bugün ve hafta sonu için en kritik iki risk, Akdeniz hattındaki çok kuvvetli yağışlar ile Doğu Anadolu'daki kar ve çığ tehlikesi olarak öne çıkıyor. Antalya-Adana-Mersin hattında kısa sürede yoğun yağış nedeniyle sel ve su baskını riski artarken, Doğu Anadolu'da kar yağışının kuvvetlenmesiyle birlikte çığ tehlikesinin yükselmesi bekleniyor. Karadeniz kıyılarında fırtınaya dönüşen rüzgarın ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, ilk saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Batı Akdenizde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Sivas ve Yozgat çevreleri ile bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
SİVAS °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.