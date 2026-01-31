SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! 42 ilde kar kapıya dayandı! Meteoroloji o tarihlere işaret etti! İstanbullular dikkat!

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, ilk saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.