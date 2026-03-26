SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Bahar beklerken kış kapıya dayandı! Meteoroloji’den kar ve sağanak alarmı! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bultu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı