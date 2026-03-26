SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Bahar beklerken kış kapıya dayandı! Meteoroloji’den kar ve sağanak alarmı! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, batıdan giriş yapan yeni bir alçak basınç sistemiyle yerini sert bir soğumaya bırakıyor.
BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR: SICAKLIKLAR ANİDEN ÇAKILACAK!
Hafta sonuna doğru etkisini artıracak olan bu sistem, termometrelerde 6 ila 10 derecelik ani düşüşlere neden olacak. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde bahar havasına aldanan vatandaşlar için uzmanlar uyarıda bulundu: "Ceketlerinizi sakın kaldırmayın!"
O BÖLGELERDE KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ: MGM UYARDI!
Batıda yağmur beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri için tablo oldukça ciddi. Haritalarda yer alan "Karla Karışık Yağmur" ve "Yoğun Kar" ikonları, kışın henüz veda etmediğini kanıtlıyor. Özellikle dik yamaçlarda biriken kar kütleleri için çığ riski en üst seviyeye çıkarıldı. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Hakkari, Şırnak, Van hattı) gece saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI?
Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu, Mart ayının bu son sisteminde yerini kuvvetli sağanak yağışa bırakıyor. Başkent Ankara'da ise gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişleri sürpriz olmayacak. İç Anadolu genelinde ise tarım arazilerini etkileyebilecek zirai don riski kapıda.
ŞEHİR ŞEHİR YAĞIŞ ALARMI: HANGİ SAATLERDE DİKKAT ETMELİ?
Meteoroloji'nin saatlik tahminlerine göre, yağışların en yoğun olduğu dilimler genellikle öğle ve akşam saatleri arasında yoğunlaşıyor. Akdeniz kıyılarında (Antalya, Mersin, Adana) gök gürültülü sağanak yağışların yer yer su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. Karadeniz hattı boyunca ise sis ve pusun görüş mesafesini düşüreceği tahmin ediliyor.
BAHAR HAVASI NE ZAMAN GELECEK?
Milyonlarca vatandaşın planlarını etkileyen "Ceketleri ne zaman kaldıracağız?" sorusu, yayımlanan son haritalarla birlikte yanıt bulmaya başladı. Tahminlere göre, Mart ayının son haftasında etkili olan bu dondurucu ve yağışlı sistem, yurdu terk etmek için henüz acele etmiyor. Haritalardaki kar ve sağanak yağış ikonları, bahar güneşinin önünde bir set gibi dururken, gerçek ısınmanın Nisan ayının ilk haftasıyla birlikte batı illerinden (İstanbul, İzmir, Bursa) başlaması bekleniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimleri için bahar çiçeklerinin açması biraz daha vakit alacak. Pastırma sıcaklarını andıran o gerçek bahar havası için gözler artık Nisan takvimine çevrilmiş durumda.
UYARILAR
SEL VE SU BASKINI: Akdeniz ve Ege kıyılarında beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle dere yataklarından uzak durulmalı, ani su baskınlarına karşı tedbir alınmalıdır.
ÇIĞ RİSKİ: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sarp yamaçlarında biriken yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GİZLİ BUZLANMA: İç ve Doğu bölgelerde gece sıcaklıklarının eksili değerlere düşmesiyle oluşacak gizli buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.
ZİRAİ DON: İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın zirai don riskine karşı önlem alması kritiktir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTASINI PAYLAŞTI!
26 MART PERŞEMBE: DOĞUDA KAR, BATIDA BAHAR GÜNEŞİ
Tahmin periyodunun ilk gününde Türkiye adeta ikiye bölünmüş durumda. Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'de parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakimken, sıcaklıklar İzmir ve Aydın çevrelerinde 21°C'ye kadar çıkıyor. Ancak İç Anadolu'nun doğusundan itibaren yağışlı hava etkisini gösteriyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur görülürken; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı (kar ikonları) etkili oluyor. En düşük sıcaklıklar bu bölgede 0°C civarında seyrediyor.
27 MART CUMA: YAĞIŞLAR İÇ KESİMLERE YAYILIYOR
Cuma günü güneşli hava biraz daha dar bir alana (Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi) hapsoluyor. Ege kıyılarında ve Marmara'nın güneyinde yer yer sağanak yağışlar başlıyor. Doğu Anadolu'daki kar yağışı etkisini sürdürürken, Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar görülüyor. Orta Karadeniz kıyılarında (Samsun, Sinop) sıcaklıklar 18-21°C bandına çıkarak mevsim normallerinin üzerine çıksa da, Doğu Karadeniz hala yağışlı ve serin.
28 MART CUMARTESİ: YURT GENELİNDE YAĞIŞ HAKİMİYETİ
Hafta sonunun ilk gününde yağışlı hava dalgası batıdan merkeze doğru genişliyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmı sağanak yağışlı bir güne uyanıyor. Batıdaki sıcaklıklar birkaç derece düşüş göstererek 14-16°C bandına geriliyor. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Ağrı, Van, Hakkari çevresi) kar ve karla karışık yağmur ikonu görülmeye devam ederken, iç kesimlerdeki yağışlar genellikle yağmur şeklinde.
29 MART PAZAR: ŞEMSİYELER HER YERDE
Pazar günü tam anlamıyla bir "yağmurlu pazar" tablosu var. Haritadaki güneş ikonları neredeyse tamamen kaybolmuş durumda. Trakya'dan Doğu Anadolu'ya kadar tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz kıyı hattı boyunca sıcaklıklar 15-17°C civarında. Sadece Iğdır ve Hakkari civarında çok kısıtlı bir bölgede karla karışık yağmur ihtimali kalmış durumda; diğer bölgelerde yağışlar tamamen yağmura dönüyor.
30 MART PAZARTESİ: SERİN VE ISLAK BİR PAZARTESİ
Haftanın son tahmin gününde yağışlar tüm hızıyla devam ediyor. Dikkat çekici olan, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde biraz daha düşmesi. Ankara çevresinde sıcaklıklar 10°C'ye, İstanbul'da ise 12°C'ye kadar iniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı tekrar yoğunlaşıyor (Erzurum, Kars, Ardahan). Güney sahillerinde (Antalya, Mersin) ise yağışlar yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görülebilir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bultu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı