SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! O günlerde beyaz esaret başlayacak!

24 Şubat Salı günü İstanbul genelinde 12 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, Çarşamba akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte bıçak gibi kesilecek.
MEGAKENTTE SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR: 12 DERECEDEN 2 DERECEYE!
Perşembe günü termometrelerin şehir merkezinde 4 derece, gece saatlerinde ise 2 derece seviyelerine kadar inmesi bekleniyor. Bu ani düşüşle birlikte Salı günü görülen sağanak yağış yerini karla karışık yağmura bırakacak.
KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE KRİTİK SAATLER
Tahminlere göre İstanbul'da kar yağışı geçişleri için en kritik zaman dilimi 25 Şubat Çarşamba akşamı ve 26 Şubat Perşembe günü olacak. Yağışın ilk etapta yağmur şeklinde başlaması, ardından rüzgarın kuzeybatıya (Karayel) dönmesiyle birlikte kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi öngörülüyor. Özellikle Arnavutköy, Silivri ve Çatalca gibi ilçelerde kar yağışının yer yer örtü oluşturabileceği belirtiliyor.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgası kente batı sınırından giriş yapacağı için kar yağışı ilk olarak Avrupa Yakası'nın dış ilçelerinde yüzünü gösterecek. Özellikle deniz seviyesinden yüksekte kalan Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçelerde yağışın Çarşamba akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer lapa lapa kar şeklinde olması bekleniyor.
Anadolu Yakası'nda ise Aydos Tepesi, Çamlıca Tepesi, Beykoz'un köyleri ve Şile'nin yüksek kesimleri beyaz örtü ihtimalinin en yüksek olduğu noktalar olarak işaret edildi. Şehir merkezinde, yani Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar hattında ise dondurucu rüzgarla birlikte "sulu kar" geçişleri görülse de, yağışın genel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre, İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve karla karışık yağmur geçişlerinin yaklaşık 4 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 25 Şubat Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak olan yağışlı sistem, 26 Şubat Perşembe günü etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerinde saf kar, kıyı şeridinde ise sulu kar şeklinde kendini gösterecek.
Cuma günü sıcaklıkların 3 ila 7 derece bandında seyretmesiyle yağışın büyük oranda sağanağa dönmesi öngörülse de, Mart ayının ilk günü olan Pazar günü yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışının megakenti kısa süreliğine tekrar ziyaret edebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, dondurucu ayazın hafta başına kadar etkisini sürdüreceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
İSTANBULLULARA "PAZAR" GÜNÜ UYARISI
Hafta ortasındaki soğuma dalgası asıl etkisini Mart ayının ilk gününde gösterebilir. 1 Mart Pazar günü için karla karışık yağmur ve kar ihtimalinin daha kuvvetli olduğu vurgulanırken, vatandaşların hafta boyunca güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri istendi.
İŞTE METEOROLOJİ'NİN PAYLAŞTIĞI 5 GÜNLÜK HARİTA!
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA: YAĞIŞLI HAVA KAPIDA
Haftanın ilk tahmin gününde Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalıyor. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlar görülürken, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı etkili oluyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 10 derece, Ankara'da 6 derece ve İzmir'de 13 derece civarında seyrediyor. Doğu Anadolu'da ise kar yağışları kendisini göstermeye başlıyor; özellikle Erzurum ve Kars çevresinde sıcaklıklar gece eksi 10 derecelere kadar düşüyor.
26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE: KAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Perşembe günü soğuk hava dalgası yurdun iç kesimlerine iyice sokuluyor. İç Anadolu'nun tamamında, Karadeniz'in iç bölgelerinde ve Doğu Anadolu'da kar yağışı hakimiyetini kuruyor. Ankara ve çevresinde sıcaklık gündüz 3 dereceye kadar gerilerken, gece sıcaklıkları sıfırın altına iniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmurlu hava devam etse de sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanıyor. Karadeniz sahil şeridinde ise kuvvetli yağmur ve zaman zaman karla karışık yağmur bekleniyor.
27 ŞUBAT 2026 CUMA: DONDURUCU SOĞUKLAR VE BUZLANMA
Cuma günü itibarıyla yağışlı sistem doğuya doğru kayarken, yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülmeye başlıyor. Ancak bu güneş aldatıcı olabilir, çünkü sıcaklıklar oldukça düşük seviyelerde kalıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı aralıklarla devam ederken, özellikle gece saatlerinde şiddetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Erzurum'da gündüz sıcaklığı eksi 2 derece, gece ise eksi 6 derece civarında ölçülüyor. Batıda ise İzmir 13 derece, Antalya 16 derece ile daha ılıman bir gün geçiriyor.
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ: GÖKYÜZÜ AÇILIYOR, AYAZ BAŞLIYOR
Hafta sonunun ilk gününde yağışlar büyük oranda yurdu terk ediyor. Doğu Anadolu'nun en uç noktalarında kar yağışı sürerken, diğer bölgelerde güneş yüzünü gösteriyor. Ancak "ayaz" olarak tabir edilen soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. İç Anadolu'da gece sıcaklıkları eksi 7 dereceye kadar gerileyerek dondurucu bir havaya neden oluyor. İstanbul ve Marmara genelinde güneşli ancak serin bir hava hakim; İstanbul'da termometreler 11 dereceyi gösteriyor.
1 MART 2026 PAZAR: YENİ AYIN İLK GÜNÜNDE GÜNEŞLİ VE SOĞUK HAVA
Mart ayının ilk gününde Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Karadeniz'in doğu kıyılarında hafif yağmur, yükseklerinde ise kar geçişleri görülebilir. Diğer bölgelerde ise güneşli gökyüzü hakim olsa da Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini yitirmiyor. Erzurum ve Ağrı çevrelerinde gece sıcaklıkları eksi 15 derecelere kadar inerek kışın sert yüzünü hatırlatıyor. Batı bölgelerde ise sıcaklıklar kademeli olarak yükselmeye başlayarak baharın ilk sinyallerini veriyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu