SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’a ’turuncu’ kodlu alarm! Megakentte kuvvetli sağanak kapıda! Meteoroloji o günlere işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 8-12 Şubat 2026 dönemine ait veriler, Türkiye genelinde oldukça riskli bir hava sisteminin etkili olacağını gösteriyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz hattında beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ile Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesi, hafta boyunca hem ulaşımı hem de günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.
MARMARA VE KARADENİZ HATTINDA KUVVETLİ SAĞANAK ALARMI
Hafta başından itibaren kuzey kesimlerde yağışlı hava etkisini hissettirmeye başlıyor. Trakya'dan Sakarya'ya kadar olan hat ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında "kuvvetli yağış" uyarıları dikkat çekiyor.
DOĞU ANADOLU İÇİN KRİTİK ÇIĞ VE BUZLANMA ALARMI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kış şartları en sert haliyle yaşanmaya devam ediyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde görülen kar yağışına ek olarak, bölge genelinde şiddetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda "çığ tehlikesi" en üst seviyede seyrediyor. Özellikle Bitlis, Siirt ve Hakkari hattında Pazartesi gecesi itibarıyla yağışların kuvvetini artıracağı tahmin edilirken, gece sıcaklıklarının sıfırın altında 9 derecelere kadar düşmesi öngörülüyor.
GÜNEYDE BAHAR HAVASI: TERMOMETRELER 21 DERECEYİ GÖRECEK
Ülkenin kuzeyi ve doğusu soğukla mücadele ederken, Akdeniz ve Güney Ege kıyıları adeta bahar mevsimini yaşıyor. Antalya ve çevresinde güneşli bir gökyüzü hakimken, Adana ve Mersin dolaylarında sıcaklıkların hafta başında 21°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu keskin sıcaklık farkı, Türkiye'nin aynı anda birden fazla mevsimi bir arada yaşayacağını kanıtlıyor.
HAFTA SONUNA DOĞRU GÜNEŞLİ DÖNÜŞ BAŞLIYOR
Yağışlı ve kapalı hava dalgası, haftanın son günü olan Perşembe itibarıyla etkisini kaybetmeye başlayacak. Batı bölgelerinden itibaren Marmara, Ege ve Karadeniz'in batısında gökyüzü açılıyor; İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illerde sıcaklıklar yeniden 17-18°C seviyelerine tırmanıyor. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde kar geçişleri sürse de, ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olmasıyla birlikte dondurucu soğukların etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
8-12 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük tahmin raporuna göre Türkiye'nin üç büyük ilinde hava durumu oldukça hareketli bir seyir izleyecek: İstanbul haftaya kuvvetli sağanak yağışlar ve 8-10°C'ye kadar gerileyen serin bir havayla başlarken, Çarşamba gününden itibaren sistemin etkisinden çıkarak Perşembe günü kış ortasında 17°C'lik sürpriz bir bahar sıcaklığına ulaşacak; Ankara'da ise hafta genelinde etkili olan yağmurlu hava, Salı ve Çarşamba günleri sıcaklıkların 1°C'ye kadar düşmesiyle yerini karla karışık yağmur ve sabah saatlerinde buzlanma riskine bırakacak olsa da Perşembe günü hava yumuşayarak 10°C civarında parçalı bulutlu bir seyre dönecek; İzmir ise haftanın ilk yarısını gök gürültülü sağanak yağışların gölgesinde 13-16°C bandında geçirdikten sonra, Perşembe günü güneşin tamamen yüzünü göstermesiyle 18°C'yi bulan tam bir bahar havasıyla haftayı kapatacak.
BARAJ DOLULUK ORANI! (08.02.2026 PAZAR)
8 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı %35,14 seviyesindedir. Son 14 günlük grafikler incelendiğinde, Ocak ayı sonundan bu yana doluluk oranlarında %27'li seviyelerden %35'e doğru istikrarlı bir yükseliş gözlemlenmektedir. Alibey Barajı özelinde bakıldığında, 8 Şubat itibarıyla doluluk oranının %30,83'e ulaştığı ve mevcut su hacminin 8,5 milyon metreküpün üzerine çıktığı görülmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU PAYLAŞTI!
8 ŞUBAT PAZAR: YAĞIŞLI BİR BAŞLANGIÇ
Haftanın ilk günü Türkiye genelinde oldukça hareketli bir hava hakim. Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Karadeniz kıyıları tamamen yağışlı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında da yağmurlu bir hava görülürken, Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan çevresi) kar yağışı etkisini gösteriyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava var; özellikle Antalya ve çevresinde sıcaklıklar 18°C civarında seyrederek bahar havasını andırıyor.
9 ŞUBAT PAZARTESİ: DOĞUDA KAR, GÜNEYDE BAHAR
Hafta başında yağışlı hava doğuya doğru kayma eğilimi gösteriyor. Marmara ve Karadeniz'de yağışlar devam ederken, Doğu Anadolu'daki kar yağışının etki alanı genişliyor. İç Anadolu'da ise daha çok kapalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Buna karşılık, Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında güneş yüzünü iyice gösteriyor. Özellikle Çukurova bölgesinde (Adana/Mersin çevresi) sıcaklıkların 20-21°C'ye kadar yükseldiği, oldukça ılık bir gün yaşanıyor.
10 ŞUBAT SALI: YAĞIŞLAR ÜLKE GENELİNDE YAYILIYOR
Salı günü yağış sistemi Türkiye'nin neredeyse tamamını etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında yağmur görülüyor. Doğu Anadolu'daki kar yağışı ise etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklarda yer yer düşüşler var; Marmara'da dereceler 8-10°C bandına geriliyor. Sadece Güney Doğu Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Akdeniz kıyıları bu yoğun yağışlı sistemin biraz dışında kalarak parçalı bulutlu bir gün geçiriyor.
11 ŞUBAT ÇARŞAMBA: KUZEYBATIDA BULUTLANMA, İÇ KESİMLERDE YAĞMUR
Çarşamba günü sistem yavaş yavaş etkisini değiştirmeye başlıyor. İstanbul ve çevresinde yağış yerini çok bulutlu (kapalı) bir havaya bırakırken, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağmur hala devam ediyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı yine mola vermiyor. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde seyretse de, gökyüzündeki kapalı ve gri hava ülke genelinde kendisini hissettirmeye devam ediyor.
12 ŞUBAT PERŞEMBE: BATIDAN GELEN GÜNEŞLİ DÖNÜŞ
Beş günlük periyodun son gününde hava durumu radikal bir değişim gösteriyor. Batıdan gelen yüksek basınç etkisiyle Marmara ve Karadeniz'in batısında güneş nihayet yüzünü gösteriyor ve sıcaklıklar hızla yükselerek 17-18°C'lere ulaşıyor. İç Anadolu'da yağışlar kesiliyor ve hava parçalı bulutluya dönüyor. Yağışlı sistem artık iyice doğuya çekilmiş durumda; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda hala yağmur ve kar geçişleri görülse de, batıdan başlayan temiz hava tüm ülkeye yayılacağının sinyallerini veriyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
8 ŞUBAT PAZAR: SABAH (06:00-12:00)
Hafta sonunun ilk saatlerinde yağışlar ağırlıklı olarak Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz hattında görülüyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde yağmur etkiliyken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da yağışlı bir hava hakim. Özellikle Ordu ve Giresun çevreleri için "Kuvvetli" yağış uyarısı verilmiş durumda. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Ardahan, Kars çevreleri) kar yağışı görülürken, bölge genelinde buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi uyarıları bulunuyor. İç Anadolu ve Güney kesimlerde ise hava daha çok parçalı bulutlu seyrediyor.
8 ŞUBAT PAZAR: ÖĞLE VE ÖĞLEDEN SONRA (12:00-18:00)
Günün ilerleyen saatlerinde yağışlı sistem etkisini artırarak iç kesimlere doğru genişliyor. Trakya'dan Sakarya'ya kadar olan bölge ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Trabzon, Rize) "Kuvvetli Yağış" uyarıları dikkat çekiyor. Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinde (Antalya, Isparta) yağmur başlıyor. Ege Bölgesi'nin tamamı yağışlı bir havanın etkisi altına girerken, Doğu Anadolu'daki kar ve çığ tehlikesi riskleri ciddiyetini koruyor.
8 ŞUBAT PAZAR: AKŞAM (18:00-24:00)
Akşam saatlerinde yağışlar Türkiye'nin neredeyse tamamına yayılıyor. Marmara'nın doğusu (Sakarya çevresi), Orta Karadeniz (Ordu çevresi), Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize) ve İç Anadolu'nun güneyinde (Niğde, Nevşehir civarı) "Kuvvetli Yağış" alanları işaretlenmiş durumda. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Hakkari çevresinde kar yağışı devam ederken, bölgedeki buzlanma ve çığ riski en üst seviyede seyrediyor. Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmurun etkili olduğu görülüyor.
9 ŞUBAT PAZARTESİ: GECE (00:00-06:00)
Yeni haftanın ilk saatlerinde yağışlı sistem batıdan çekilmeye başlıyor; Ege kıyıları ve Batı Marmara'da hava bulutluya dönüyor. Ancak iç ve doğu bölgelerde hareketlilik sürüyor. Ankara, Antalya ve Orta Karadeniz'de yağışlar devam ederken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Bitlis, Siirt, Hakkari hattı) için "Kuvvetli Yağış" uyarısı veriliyor. Erzincan, Tunceli ve Bingöl gibi illerde yağışın kara dönüştüğü görülürken, Doğu'daki çığ ve don riski gece boyunca da ciddiyetini koruyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile Niğde'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Aksaray ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Bayburt çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı