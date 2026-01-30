SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: İstanbul’da kar kapıya dayandı! 60 il için sarı kod: Meteoroloji o 2 güne işaret etti!

Türkiye genelinde bahardan kalma günler yerini dondurucu bir kış tablosuna bırakıyor. MGM verilerine göre, 30 Ocak Cuma gününden itibaren 60 ilde fırtına, kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji İstanbulluların beklediği kar haberi için tarih ve saat verdi.
MGM'DEN 60 İLE "SARI KOD": FIRTINA VE SAĞANAK KAPIDA!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün aralarında Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'nın da yer aldığı tam 60 il için "sarı kodlu" fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yağışların çok kuvvetli olması beklenirken; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
SARI KODLA UYARILAN 60 İLİN TAM LİSTESİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan 60 ilin tam listesi şu şekildedir: Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş büyük bir merakla "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını ararken, beklenen kritik açıklama nihayet geldi. Güncel meteorolojik raporlara göre, hafta sonu boyunca kademeli olarak düşecek olan hava sıcaklıkları, yeni haftanın başlangıcıyla birlikte yerini beyaz örtüye bırakacak.
3 ŞUBAT GÜNÜ SICAKLIKLAR ÇAKILACAK!
2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıkların 1 ile 5 derece arasında seyretmesi ve yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, 3 Şubat Salı günü ise termometrelerin 1-4 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte megakentte hafif kar yağışı ve parçalı bulutlu bir gökyüzünün etkili olması öngörülüyor.
OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?
Kar haberlerinin gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı "Okullar tatil edilecek mi?" sorusuna çevrildi. Yarıyıl tatilinin (Sömestr) sona ermesine sayılı günler kala, 2 Şubat Pazartesi ve 3 Şubat Salı günü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde beklenen kar yağışı, "Tatil uzayacak mı?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Meteorolojik veriler sıcaklıkların kar değerlerine düşeceğini doğrularken, olası bir kar tatili kararı için valiliklerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riski, tatilin uzatılması ihtimalini gündemde tutarken; yetkililer şu an için resmi bir tatil kararı bulunmadığını, ancak hava muhalefetinin şiddetine göre il bazlı kararların alınabileceğini belirtiyor.
5 GÜNLÜK DETAYLI HAVA DURUMU ANALİZİ
30 OCAK CUMA
Hareketli Başlangıç Batı ve iç kesimlerde kuvvetli lodos ve sağanak yağışlar etkili olurken, Karadeniz kıyıları (Samsun 22°C) mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir gün geçirecek. Doğu Anadolu'da ise dondurucu soğuklar ve çığ tehlikesi sürüyor.
31 OCAK CUMARTESİ
Yağış İç Kesimlere Kayıyor Marmara ve Ege'de sağanak yağışlar devam ederken, Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur etkisini göstermeye başlayacak. Doğu Anadolu tamamen kar örtüsü altında.
1 ŞUBAT PAZAR
Soğuk Hava Kapıyı Çaldı Şubat ayının ilk gününde sıcaklıklar hızla düşüyor. Trakya'da kar sınırına ulaşılırken, İstanbul'da yağmurun sıcaklığı 4 dereceye kadar gerileyecek.
2 ŞUBAT PAZARTESİ
Kar ve Karla Karışık Yağmur İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde ve Batı Karadeniz'de yağışlar kara dönüşüyor. Ankara ve İç Anadolu genelinde kar yağışı bekleniyor.
3 ŞUBAT SALI
Beyaz Esaret Genişliyor Kar yağışı Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin tamamına yayılacak. Batı illerinde hava açsa da dondurucu ayaz etkisini sürdürecek.
BUGÜN İL İL HAVA DURUMU ŞÖYLE...
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 15°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİVAS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.