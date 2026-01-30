Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: İstanbul'da kar kapıya dayandı! 60 il için sarı kod: Meteoroloji o 2 güne işaret etti!
Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:35 Son Güncelleme: 30.01.2026 09:54

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: İstanbul'da kar kapıya dayandı! 60 il için sarı kod: Meteoroloji o 2 güne işaret etti!

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji'den 60 il için son dakika 'sarı kodlu' uyarı! Trakya üzerinden gelen dondurucu soğuk dalgası Türkiye'yi esir alacak.İstanbul'da kar kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor! Peki, İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Hangi illerde fırtına ve kar esareti kapıda? İşte MGM 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri ve bölge bölge kritik uyarılar...

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: İstanbul’da kar kapıya dayandı! 60 il için sarı kod: Meteoroloji o 2 güne işaret etti!
  • ABONE OL

Türkiye genelinde bahardan kalma günler yerini dondurucu bir kış tablosuna bırakıyor. MGM verilerine göre, 30 Ocak Cuma gününden itibaren 60 ilde fırtına, kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji İstanbulluların beklediği kar haberi için tarih ve saat verdi.

MGM'DEN 60 İLE "SARI KOD": FIRTINA VE SAĞANAK KAPIDA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün aralarında Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'nın da yer aldığı tam 60 il için "sarı kodlu" fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yağışların çok kuvvetli olması beklenirken; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, beklenen bu sert hava koşulları nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve özellikle lodos etkisiyle meydana gelebilecek soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların üst düzeyde tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754347983.png (861×397)

SARI KODLA UYARILAN 60 İLİN TAM LİSTESİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan 60 ilin tam listesi şu şekildedir: Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş büyük bir merakla "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını ararken, beklenen kritik açıklama nihayet geldi. Güncel meteorolojik raporlara göre, hafta sonu boyunca kademeli olarak düşecek olan hava sıcaklıkları, yeni haftanın başlangıcıyla birlikte yerini beyaz örtüye bırakacak.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754178547.jpg (2047×1366)

3 ŞUBAT GÜNÜ SICAKLIKLAR ÇAKILACAK!

2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıkların 1 ile 5 derece arasında seyretmesi ve yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, 3 Şubat Salı günü ise termometrelerin 1-4 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte megakentte hafif kar yağışı ve parçalı bulutlu bir gökyüzünün etkili olması öngörülüyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754157285.jpeg (869×477)

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?

Kar haberlerinin gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı "Okullar tatil edilecek mi?" sorusuna çevrildi. Yarıyıl tatilinin (Sömestr) sona ermesine sayılı günler kala, 2 Şubat Pazartesi ve 3 Şubat Salı günü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde beklenen kar yağışı, "Tatil uzayacak mı?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754166001.jpg (1280×720)

Meteorolojik veriler sıcaklıkların kar değerlerine düşeceğini doğrularken, olası bir kar tatili kararı için valiliklerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riski, tatilin uzatılması ihtimalini gündemde tutarken; yetkililer şu an için resmi bir tatil kararı bulunmadığını, ancak hava muhalefetinin şiddetine göre il bazlı kararların alınabileceğini belirtiyor.

5 GÜNLÜK DETAYLI HAVA DURUMU ANALİZİ

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754439477.png (790×381)

30 OCAK CUMA

Hareketli Başlangıç Batı ve iç kesimlerde kuvvetli lodos ve sağanak yağışlar etkili olurken, Karadeniz kıyıları (Samsun 22°C) mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir gün geçirecek. Doğu Anadolu'da ise dondurucu soğuklar ve çığ tehlikesi sürüyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754439415.png (790×381)

31 OCAK CUMARTESİ

Yağış İç Kesimlere Kayıyor Marmara ve Ege'de sağanak yağışlar devam ederken, Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur etkisini göstermeye başlayacak. Doğu Anadolu tamamen kar örtüsü altında.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754440725.png (790×381)

1 ŞUBAT PAZAR

Soğuk Hava Kapıyı Çaldı Şubat ayının ilk gününde sıcaklıklar hızla düşüyor. Trakya'da kar sınırına ulaşılırken, İstanbul'da yağmurun sıcaklığı 4 dereceye kadar gerileyecek.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754442793.png (790×381)

2 ŞUBAT PAZARTESİ

Kar ve Karla Karışık Yağmur İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde ve Batı Karadeniz'de yağışlar kara dönüşüyor. Ankara ve İç Anadolu genelinde kar yağışı bekleniyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754436348.png (790×381)

3 ŞUBAT SALI

Beyaz Esaret Genişliyor Kar yağışı Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin tamamına yayılacak. Batı illerinde hava açsa da dondurucu ayaz etkisini sürdürecek.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU ŞÖYLE...

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754598626.jpg (2048×1525)

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754590533.jpg (2047×1365)

EGE

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754587508.jpg (2047×1366)

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754587508.jpg (2047×1366)

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754582762.jpg (2047×1365)

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754584924.jpg (2047×1365)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754578764.jpg (2047×1365)

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbulda-kar-kapiya-dayandi-60-il-icin-sari-kod-meteoroloji-o-2-gunu-isaret-e-1769754167615.jpg (2047×1366)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: İstanbul'da kar kapıya dayandı! 60 il için sarı kod: Meteoroloji o 2 güne işaret etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz