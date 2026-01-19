SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verdi: ’Yeni sistem perşembe günü geliyor’

YENİ SİSTEM PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR



Radar görüntülerine göre, yağışlı sistemin gün içerisinde İstanbul'dan doğuya doğru hareket edeceği bildirildi. Öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru yağışların kent genelinde karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. Tek, bu sistemin İstanbul için kısa süreli olduğunu, yarın itibarıyla yağışın daha çok Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda etkisini sürdüreceğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademeli olarak artacağını belirten Adil Tek, Çarşamba günü daha ılıman bir havanın etkili olacağını ifade etti. Perşembe günü ise Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir sistemin önce Ege'yi, ardından Marmara ve İstanbul'u etkileyeceği bilgisini paylaştı.