SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verdi: ’Yeni sistem perşembe günü geliyor’

İstanbul, yeni haftanın ilk gününde beyaz örtüyle tanıştı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı durma noktasına getirdi.
UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ KUVVETLİ KAR SAĞANAĞI!
İstanbul genelinde sabah saatlerinde 1 derece ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 5 dereceye kadar çıkacak. Ancak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Akşamdan itibaren kar yağışının yerini karla karışık yağmura bırakacağı tahmin ediliyor.
TRAFİKTE SON DURUM: MOTOSİKLET VE AĞIR TAŞIT YASAĞI
Kar yağışıyla birlikte İstanbul Valiliği hızlı bir karar alarak; ağır taşıtların ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Okulların tatil olmasına rağmen ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlemleniyor.
UZMAN İSİM ADİL TEK AÇIKLADI: YENİ SİSTEM PERŞEMBE GELİYOR
İÇ KESİMLERDE DİKKAT UYARISI
Kar yağışının özellikle rakımı 100 metrenin üzerindeki bölgelerde zeminde tutmaya başladığını belirten Tek, sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşlara uyarıda bulundu. İç kesimlerde ve dik yokuşlarda kayma riskinin arttığına dikkat çekilirken, kış lastiği bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerektiği vurgulandı.
MARMARA GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ
Yapılan değerlendirmede, İstanbul'la birlikte Marmara Bölgesi'nin tamamında yağışların etkili olduğu belirtildi. Bursa ve Balıkesir çevrelerinde de kar yağışının sürdüğü, Marmara'nın doğusunda ise yağışların daha belirgin olduğu aktarıldı. Önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgârın ise sabah saatleri itibarıyla zayıfladığı ifade edildi.
YENİ SİSTEM PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR
Radar görüntülerine göre, yağışlı sistemin gün içerisinde İstanbul'dan doğuya doğru hareket edeceği bildirildi. Öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru yağışların kent genelinde karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. Tek, bu sistemin İstanbul için kısa süreli olduğunu, yarın itibarıyla yağışın daha çok Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda etkisini sürdüreceğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademeli olarak artacağını belirten Adil Tek, Çarşamba günü daha ılıman bir havanın etkili olacağını ifade etti. Perşembe günü ise Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir sistemin önce Ege'yi, ardından Marmara ve İstanbul'u etkileyeceği bilgisini paylaştı.
İSTANBUL İÇİN UZUN VADEDE KAR GÖRÜNMÜYOR
Uzun vadeli tahminlere de değinen Tek, mevcut verilere göre İstanbul'da ayın sonuna kadar yeniden kar beklentisinin bulunmadığını söyledi. Mevsimsel tahminlerin şubat ayında da kar olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini ifade eden Tek, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini kaydetti.
BARAJLAR ARTIYOR AMA YETERLİ DEĞİL
Yağışların baraj doluluk oranlarına olumlu katkı sağladığını belirten Tek, buna rağmen İstanbul'daki doluluk oranlarının %23–24 seviyelerinde olduğunu söyledi. Sadece yağışlara bağlı bir su yönetiminin yeterli olmayacağını vurgulayan Tek, tasarruf, suyun etkin kullanımı ve yeni kaynakların önemine dikkat çekti.