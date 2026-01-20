SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’da kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji’den kritik ‘perşembe’ uyarısı! Günlerce sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının değişmeye başladığını duyurdu. İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından gözler "Yeni bir sistem gelecek mi?" sorusuna çevrildi. Uzmanlardan gelen son dakika açıklamaları, kar bekleyenleri şaşırtırken; sel ve su baskını riskine karşı "turuncu" alarm niteliğinde uyarılar yapıldı.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yerini daha ılıman ancak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Batı Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisini kaybettiğini belirtti. Sadece Çatalca gibi yüksek rakımlı bölgelerde sınırlı bir risk var. Kent genelinde ulaşımı aksatacak bir buzlanma beklenmiyor. Bugün 6-7 dereceye çıkacak olan sıcaklıklar, yarın (Çarşamba) güneşin yüzünü göstermesiyle 8 dereceyi bulacak.
PERŞEMBE SABAHINA DİKKAT! "SUYA KAPILMAYALIM"
Kar yağışının sona ermesiyle birlikte İstanbul için asıl tehlike Çarşamba gecesi başlıyor. Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni alçak basınç sistemi, özellikle Perşembe sabahı İstanbul'u vuracak. Adil Tek, Perşembe sabah saatlerinde beklenen kuvvetli ve yoğun sağanak yağış için İstanbulluları uyardı: "Öğle saatlerine kadar çok dikkatli olunmalı. Sel ve su baskını riski var, suya kapılmayalım."
4 İLE SARI KODLU UYARI: DOĞU KARADENİZ'DE YOĞUN KAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı; Anadolu adeta kışa teslim oldu! MGM, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'Sarı Kod'lu acil durum uyarısı yayınladı. Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon hattında yoğun kar yağışının hayatı felç etmesi beklenirken, bölgenin iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun sarp yamaçlarında çığ tehlikesi kırmızı alarm seviyesine yükseldi. Eğimli arazilerde yaşayan vatandaşların teyakkuzda olması istenirken, fırtına uyarısı da beraberinde geldi. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkacağı, ulaşımda deniz ve kara yolu aksamalarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SÜRÜCÜLERE UYARI
İstanbul Valiliği, 20 Ocak 2026 Salı günü (bugün) için yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun sabah saatlerinde devam edebileceğini hatırlattı. Valilik, sıcaklıkların Çarşamba'dan itibaren mevsim normallerine döneceğini ancak kuvvetli rüzgar ve yerel buzlanmaya karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
BARAJLARDA SON DURUM
Yağışlar İstanbul barajlarına can suyu oldu. Doluluk oranı %24,65 seviyesine yükselirken, önümüzdeki hafta gelecek yağmurların bu oranı daha da artırması bekleniyor.
ŞUBAT AYINDA KAR YAĞACAK MI?
Kar tutkunları için üzücü haber yine Adil Tek'ten geldi. Mevcut verilere göre Ocak ayının sonuna kadar İstanbul'da yeni bir kar yağışı beklenmiyor. Şubat ayı tahminleri de kar olasılığının düşük olduğunu, sıcaklıkların zaman zaman normallerin üzerine çıkabileceğini gösteriyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Milyonların yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir için de geri sayım başladı! İstanbul'da Salı günü dondurucu soğuklar ve fırtına kapıyı çalarken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar geçişleri için alarm verildi. Megakentte termometreler sıfıra yaklaşırken, Cumartesi günü bahar tadında bir sürpriz yaşanacak ve sıcaklıklar 17 dereceye kadar fırlayacak. Başkent Ankara ise dondurucu Sibirya soğuklarının etkisiyle tam anlamıyla buz kesecek; özellikle Çarşamba günü termometrelerin sıfırın altında 10 dereceleri görmesiyle buzlanma ve don olaylarına karşı 'sakın hazırlıksız çıkmayın' uyarısı yapıldı. İzmir'de ise Salı ve Çarşamba günü soğuk hava hissedilirken, Perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar şehri etkisi altına alacak. Hafta sonu ise İzmir'de 18 derecelere varan sıcaklıklarla kış yerini adeta bahara bırakacak. Üç büyük ilimizde de ani sıcaklık değişimlerinin yaratabileceği hastalık riskine karşı uzmanlar uyarıyor!
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
20 OCAK 2026, SALI
Haftanın ilk gününde Türkiye genelinde tam bir kış havası hakim. Ülkenin doğu ve iç kesimlerinde yoğun kar yağışı görülürken, özellikle Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar (Erzurum-Kars civarı -13°C) etkisini gösteriyor. Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın bir kısmında yağmur ve karla karışık yağmur etkili. İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde ise yoğun sis ve pus uyarısı var. Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ise parçalı bulutlu ve nispeten daha ılık.
21 OCAK 2026, ÇARŞAMBA
Çarşamba günü sistem biraz daha sakinleşiyor ancak soğuklar etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışları devam ederken, İç Anadolu, Marmara ve Batı Karadeniz'de sisli hava yoğunluğunu artırıyor. Bu durum özellikle ulaşımda görüş mesafesini kısıtlayabilir. Batı bölgelerde güneş yüzünü göstermeye başlasa da iç kesimlerde gece sıcaklıkları hala sıfırın altında 10-15 derecelerde seyrediyor.
22 OCAK 2026, PERŞEMBE
Perşembe günü itibarıyla batıdan gelen yeni bir yağışlı ve nispeten daha ılık hava dalgası giriş yapıyor. Marmara ve Ege bölgesinde sağanak yağışlar başlıyor. Bu yağışlarla birlikte sıcaklıklar batıda hızla yükselerek 15°C seviyelerine kadar çıkıyor. Ancak iç ve doğu kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar (Ağrı-Ardahan civarı -22°C) en sert haliyle hissedilecek.
23 OCAK 2026, CUMA
Haftanın son iş gününde yağışlı hava Türkiye'nin büyük bir bölümüne yayılıyor. Batıda ve kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur görülürken, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar yağışları yerini karla karışık yağmura bırakmaya başlıyor. Sıcaklıklar ülke genelinde yükseliş trendinde; İstanbul ve İzmir gibi illerde sıcaklıklar 15-16°C seviyelerine ulaşıyor. Doğu bölgelerdeki ekstrem soğuklar da birkaç derece kırılıyor.
24 OCAK 2026, CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde bahar tadında bir hava geçişi yaşanıyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar 17°C'ye kadar yükselirken, neredeyse tüm ülkede yağış (batıda yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur) var. Kar yağışı sadece Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerine sıkışmış durumda. İç kesimlerde kar örtüsünün sıcaklık artışı ve yağmurla birlikte erimesi, yerel su baskınlarına neden olabilir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00)
Güne oldukça hareketli bir hava dalgasıyla başlanıyor. Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Ege kıyıları, Karadeniz ve Akdeniz üzerinden gelen rüzgarların hızı saatte 40-60 km seviyelerine ulaşıyor. İç kesimlerde geniş bir alanda puslu bir hava hakimken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısı yapılıyor. Ülkenin büyük bir bölümünde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerinde yağışlı sistem etkisini orta ve doğu kesimlere kaydırıyor. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu genelinde kuvvetli kar ve kuvvetli yağış uyarıları dikkat çekiyor. Rüzgarlar hızını korurken, İç Anadolu'dan Akdeniz'e doğru esen rüzgarın şiddeti de 40-60 km/saat bandında seyrediyor. Ülkenin orta ve doğu kesimlerinde dondurucu soğuklara bağlı olarak buzlanma ve don riski en üst seviyede devam ediyor.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerine gelindiğinde yağışlı sistemin etki alanı daralarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna (Artvin, Ardahan çevresi) çekiliyor. Batı bölgelerde hava parçalı bulutlu bir hal alırken, rüzgar etkisini Ege ve Karadeniz kıyılarında sürdürüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma ve don uyarısı geçerliliğini koruyor. Doğu bölgelerdeki çığ tehlikesi akşam saatlerinde de kritik bir risk faktörü olmaya devam ediyor.
GECE (00:00 - 06:00)
Çarşamba gününün ilk saatlerinde yağışlar büyük oranda kesiliyor, sadece Artvin ve Ardahan civarında kar yağışı görülüyor. Ancak sıcaklıkların iyice düşmesiyle birlikte Türkiye'nin neredeyse tamamında (kıyı şeritleri hariç) çok geniş bir alanda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gökyüzü çoğu yerde parçalı bulutlu olmasına rağmen, dondurucu soğuk ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun sarp bölgelerindeki çığ tehlikesi gece boyunca sürüyor.
81 İLDE HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun'un doğusu, Trabzon'un Doğusu ve batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bilecik çevrelerihafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu,
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ve doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, -5°C
Çok bulutlu ve kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu