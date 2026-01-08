SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’u fırtına vurdu! Görüntüler korkunç: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi...

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI'NDA ADALAR VE BOĞAZ HATTI DURDU

İstanbul'da şehir içi deniz ulaşımının kalbi sayılan Şehir Hatları'nda da durum farklı değil. Yapılan resmi açıklamaya göre, özellikle Adalar çevresindeki yüksek dalgalar ve Boğaz hattındaki sert rüzgâr nedeniyle birçok hat askıya alındı. Maltepe, Bostancı, Beşiktaş ve Kabataş bağlantılı Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Ayrıca Anadolu Hisarı ile Eminönü arasındaki sabah seferleri de hava muhalefeti engeline takıldı.