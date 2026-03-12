SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: Kuvvetli sağanak fırtına ve kar! Meteoroloji o iller için tarih verdi! Sıcaklıklar çakılacak

DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski bulunmaktadır.

ULAŞIMDA AKSAMA

Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşebilir.

ZİRAİ DON

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların gece eksi 2 derece ve altına düşmesi beklendiğinden, çiftçilerin zirai don riskine karşı önlem alması şarttır.

ANİ SEL

Akdeniz Bölgesi'ndeki sağanak yağışlar sırasında metrekareye düşecek yağış miktarı yüksek olduğundan ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTASINI PAYLAŞTI

12 MART PERŞEMBE: MARMARA'DA SİS, ANADOLU'DA GÜNEŞ

Haftanın bu ilk gününde Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç kesimlerinde yer yer yoğun sis ve pus hadiseleri görülüyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde sabah saatlerinde ulaşımı etkileyebilecek bu sis tabakası gün içinde dağılıyor. Sıcaklıklar batı illerinde 20 derece sınırına dayanırken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları hala sıfırın altında seyrediyor.

13 MART CUMA: DOĞU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Haftanın son iş gününde batı ve orta kesimlerde güneşli hava devam ederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava değişimi başlıyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülmeye başlanıyor. Bölgenin güneydoğusunda ise yağmur etkisini hissettiriyor. Batıda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğuda kış koşulları yeniden yüzünü gösteriyor.

14 MART CUMARTESİ: YAĞIŞLI HAVA İÇ KESİMLERE YAYILIYOR

Hafta sonunun ilk gününde yağışlı sistem etki alanını genişletiyor. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun tamamında yağışlar hakim. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürerken, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğu kıyılarında sağanak yağışlar görülüyor. Batı Anadolu'da ise hava parçalı bulutlu kalmaya devam ediyor ancak sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş gözleniyor.

15 MART PAZAR: AKDENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK, DOĞU'DA KAR

Pazar günü yağışlar şiddetini artırıyor. Özellikle Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, Hatay çevresi) gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. İç Anadolu'nun büyük bir kısmında yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise yoğun kar yağışları bekleniyor. Batı bölgelerde güneşli hava yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakırken, rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesiyle serinleme hissediliyor.

16 MART PAZARTESİ: SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem Türkiye'nin doğu yarısında kalmaya devam ediyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde yağışlar sürerken; Marmara ve Ege bölgeleri parçalı bulutlu, daha sakin bir güne uyanıyor. Sıcaklıklar Doğu Anadolu'da gündüz 3 ile 8 derece, Batı Anadolu'da ise 15 ile 20 derece arasında değişiyor. Gece saatlerinde ise iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.



BUGÜN İL İL HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu