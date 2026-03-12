SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: Kuvvetli sağanak fırtına ve kar! Meteoroloji o iller için tarih verdi! Sıcaklıklar çakılacak

Marmara ve Ege'de Yoğun Sis ve Pus Engeli Önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus hadiseleri görülecek.
Özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir'in iç kesimlerinde görüş mesafesinin düşmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara neden olabilecek bu durum öğle saatlerine doğru etkisini yitirse de, sürücülerin özellikle gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar dikkatli olması gerekiyor. Batı illerinde sıcaklıklar yer yer 20 derece sınırına kadar çıksa da sisli hava serinliği hissettirecek.
DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ İÇİN KAR ALARMI
Yurdun doğu kesimlerinde ise kış koşulları yeniden yüzünü gösteriyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışları etkili olurken, Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinde de benzer bir tablo hakim. Özellikle Doğu Karadeniz'in sarp yamaçlarında ve Doğu Anadolu'nun karla kaplı bölgelerinde gün boyu sürecek olan çığ tehlikesi, haritalarda en kritik uyarı olarak yer alıyor. Doğu illerinde gündüz sıcaklıkları 3 ile 8 derece arasında seyrediyor.
AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Hafta ortasından itibaren yağışlı sistem etki alanını genişleterek güney illerine sokuluyor. Adana, Mersin ve Hatay çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması isteniyor. Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağmur geçişleri görülecek. İç Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışlar yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek.
SICAKLIKLAR ANİ DÜŞECEK: GECE DON OLAYINA DİKKAT
Türkiye genelinde kuzeyli rüzgarların hakimiyetiyle birlikte hissedilir bir serinleme yaşanacak. Batı Anadolu'da 15 ile 20 derece arasında değişen sıcaklıklar, iç kesimlerde gece saatlerinde dondurucu seviyelere gerileyecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki tarım alanlarında gece buzlanma ve don olayları görülebileceğinden, üreticilerin ve ulaşım halindeki sürücülerin tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki 5 gün boyunca bahar etkisini hissettirse de sabah saatlerindeki pus ve gece soğuklarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Megakent İstanbul'da sıcaklıklar genel olarak 14 ile 16 derece bandında seyrederken, özellikle sabah saatlerinde Boğaz çevresi ve kentin iç kesimlerinde yoğun pus hadisesi görülecek; ancak öğle saatlerinden itibaren güneş yüzünü iyice gösterecek. Başkent Ankara'da ise tam bir karasal iklim geçişi yaşanıyor; gündüzleri 14 ile 15 dereceye kadar çıkan güneşli hava, gece saatlerinde yerini dondurucu bir serinliğe bırakarak sıcaklıkların 0 ile 2 derece seviyelerine kadar düşmesine neden olacak. Ege'nin incisi İzmir'de ise gerçek bir bahar havası hakim; kent genelinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 20 ile 22 derece civarında ölçülürken, hafta sonuna doğru hafif rüzgarla birlikte serinleme hissedilse de açık hava etkinlikleri için oldukça uygun bir atmosfer bekleniyor.
DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski bulunmaktadır.
ULAŞIMDA AKSAMA
Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşebilir.
ZİRAİ DON
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların gece eksi 2 derece ve altına düşmesi beklendiğinden, çiftçilerin zirai don riskine karşı önlem alması şarttır.
ANİ SEL
Akdeniz Bölgesi'ndeki sağanak yağışlar sırasında metrekareye düşecek yağış miktarı yüksek olduğundan ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTASINI PAYLAŞTI
12 MART PERŞEMBE: MARMARA'DA SİS, ANADOLU'DA GÜNEŞ
Haftanın bu ilk gününde Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç kesimlerinde yer yer yoğun sis ve pus hadiseleri görülüyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde sabah saatlerinde ulaşımı etkileyebilecek bu sis tabakası gün içinde dağılıyor. Sıcaklıklar batı illerinde 20 derece sınırına dayanırken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları hala sıfırın altında seyrediyor.
13 MART CUMA: DOĞU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR
Haftanın son iş gününde batı ve orta kesimlerde güneşli hava devam ederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava değişimi başlıyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülmeye başlanıyor. Bölgenin güneydoğusunda ise yağmur etkisini hissettiriyor. Batıda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğuda kış koşulları yeniden yüzünü gösteriyor.
14 MART CUMARTESİ: YAĞIŞLI HAVA İÇ KESİMLERE YAYILIYOR
Hafta sonunun ilk gününde yağışlı sistem etki alanını genişletiyor. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun tamamında yağışlar hakim. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürerken, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğu kıyılarında sağanak yağışlar görülüyor. Batı Anadolu'da ise hava parçalı bulutlu kalmaya devam ediyor ancak sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş gözleniyor.
15 MART PAZAR: AKDENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK, DOĞU'DA KAR
Pazar günü yağışlar şiddetini artırıyor. Özellikle Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, Hatay çevresi) gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. İç Anadolu'nun büyük bir kısmında yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise yoğun kar yağışları bekleniyor. Batı bölgelerde güneşli hava yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakırken, rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesiyle serinleme hissediliyor.
16 MART PAZARTESİ: SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem Türkiye'nin doğu yarısında kalmaya devam ediyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde yağışlar sürerken; Marmara ve Ege bölgeleri parçalı bulutlu, daha sakin bir güne uyanıyor. Sıcaklıklar Doğu Anadolu'da gündüz 3 ile 8 derece, Batı Anadolu'da ise 15 ile 20 derece arasında değişiyor. Gece saatlerinde ise iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
BUGÜN İL İL HAVA DURUMU NASIL?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu