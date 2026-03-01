Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Mart kapıdan baktırdı: Meteoroloji’den 5 günlük kritik uyarı! Kar, sağanak ve çığ tehlikesi bir arada
Giriş Tarihi: 1.03.2026 09:18

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Mart kapıdan baktırdı: Meteoroloji’den 5 günlük kritik uyarı! Kar, sağanak ve çığ tehlikesi bir arada

Türkiye genelinde Mart ayının ilk haftasında hava durumu adeta "dört mevsimi" bir arada yaşatacak. MGM'nin paylaştığı son verilere göre; dondurucu kar yağışıyla başlayan hafta, yerini kısa süreli "yalancı bahara" bırakırken Çarşamba gününden itibaren yeni bir soğuk dalgası kapıya dayanacak. Peki, hangi bölgede kar, hangi bölgede sağanak bekleniyor? İşte il il 5 günlük haritalı hava durumu tahmini...

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Mart kapıdan baktırdı: Meteoroloji’den 5 günlük kritik uyarı! Kar, sağanak ve çığ tehlikesi bir arada
  • ABONE OL

Mart ayının ilk günü olan 1 Mart Pazar günü, kış en sert yüzünü Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda gösteriyor. Sivas, Kayseri, Erzurum ve Ağrı hattında yoğun kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772344978572.jpg (2048×1536)

HAFTA BAŞI KAR VE BUZLANMA ŞOKU: DOĞU DONUYOR!

Meteoroloji, bu bölgeler için özellikle sabah ve gece saatlerinde "Buzlanma ve Don Olayı" uyarısında bulundu. Karadeniz kıyıları yağmurlu bir güne başlarken, batı kesimlerde ise puslu bir hava hakim olacak.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345093592.png (604×386)

SİS VE PUS ALARMI: GÖRÜŞ MESAFESİNE DİKKAT!

2 Mart Pazartesi günü kar yağışı etkisini biraz azaltsa da yurdun büyük bölümünde yoğun sis ve pus bekleniyor. Özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olan sürücülerin görüş mesafesine karşı çok tedbirli olması gerekiyor. Sıcaklıklar batıdan başlayarak kademeli olarak yükselse de, iç kesimlerdeki keskin ayaz etkisini sürdürmeye devam edecek.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345002732.jpg (1012×566)

MART AYINDA PASTIRMA YAZI: SICAKLIKLAR 20 DERECEYE KOŞUYOR

3 Mart Salı günü, haftanın en güneşli ve sıcak günü olarak kayıtlara geçecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde bahar havası tam anlamıyla hissedilecek. Antalya 20 derece, Aydın 18 derece ve İstanbul 17 derece seviyelerini görecek.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345004782.jpg (1278×686)

Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu "yalancı bahara" aldanmamak gerekiyor! Zira Doğu Anadolu'nun yükseklerinde biriken kar kütleleri için sıcaklık artışıyla birlikte çığ tehlikesi en üst seviyeye çıkıyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772344934526.jpg (1095×587)

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: SAĞANAK VE KAR GERİ DÖNÜYOR!

4 Mart Çarşamba günü hava durumu tekrar terse dönüyor. Batıdan giriş yapan yeni alçak basınç sistemiyle birlikte Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in yükseklerinde ise sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı yeniden başlayacak. Ankara'da karla karışık yağmur beklenirken, doğuda dondurucu soğuklar tekrar etkili olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ TÜM YURT ISLANACAK: ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN!

Haftanın finalinde, 5 Mart Perşembe günü yağışlar tüm yurda yayılıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar geçişleri devam ederken, diğer bölgelerin tamamında sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretse de nemli ve rüzgarlı hava hissedilen sıcaklığı bir hayli düşürecek. Mart ayı, ilk haftasında hem karı hem güneşi hem de yağmuru aynı anda sunarak gerçek karakterini göstermiş olacak.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345033976.jpg (624×356)

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul, haftaya sisli ve puslu bir başlangıç yaparken sıcaklıklar 11-13°C seviyelerinde seyredecek. Pazartesi ve Salı günleri güneşin etkisiyle termometreler 17°C'ye kadar tırmanarak yalancı bir bahar yaşatacak; ancak Çarşamba günü Batı'dan gelen yağışlı sistemle birlikte gökyüzü kapanacak ve Perşembe günü şehir genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara, Mart ayının ilk günlerinde dondurucu gece ayazlarıyla karşı karşıya kalacak; özellikle Pazar ve Pazartesi geceleri sıcaklık -3°C'ye kadar düşerken sabah saatlerinde yoğun pus bekleniyor. Salı günü Başkent'te hava 13°C'ye kadar ısınsa da, Çarşamba günü karla karışık yağmur ve Perşembe günü kar geçişleri şehri yeniden kış moduna sokacak. İzmir ise bu 5 günlük periyotta yurdun en şanslı ili; haftanın ilk üç günü parçalı bulutlu ve 16-19°C arasındaki bahar sıcaklıklarıyla geçecek. Fakat Çarşamba gününden itibaren Ege üzerinden gelen gök gürültülü sağanak yağışlar İzmir'de etkisini artırarak Perşembe gününe kadar devam edecek ve sıcaklıkları birkaç derece aşağı çekecek.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772344989728.jpg (626×405)

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarına göre kar yağışı, haftanın başlangıcında ve ortasında farklı bölgelerimizi etkisi altına alacak. 1 Mart Pazar günü kar yağışı; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde yoğun şekilde görülecek. Haftanın ortasında, 4 Mart Çarşamba günü ise soğuk hava dalgasının geri dönüşüyle birlikte kar yağışının etki alanı genişleyerek Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Tokat gibi iç ve kuzey kesimlerdeki illerimize de yayılacak. Haftanın son günü olan 5 Mart Perşembe ise kar yağışı daha çok Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun en uç noktalarındaki Hakkâri ve Van çevrelerinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Özellikle bu illerde yaşayan vatandaşların buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU PAYLAŞTI

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345034033.png (790×381)

1 MART PAZAR: SOĞUK VE KAR YAĞIŞLI BAŞLANGIÇ

Mart ayının ilk günü Türkiye genelinde oldukça parçalı bir hava tablosuyla başlıyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Erzurum, Kars hattı) yoğun kar yağışları görülüyor. Karadeniz kıyıları yağmurluyken, Marmara ve Ege bölgelerinde sis ve pus hakim. Batı bölgelerinde sıcaklıklar nispeten ılıman (İzmir 16°C) olsa da, iç ve doğu kesimlerde dondurucu bir hava var; özellikle Erzurum civarında sıcaklığın -11°C'ye kadar düştüğü gözlemleniyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345039466.png (790×381)

2 MART PAZARTESİ: SİS VE PUSUN ETKİSİ

Haftanın ilk iş gününde yağışlar büyük oranda yurdu terk ediyor ancak yerini sis ve puslu bir havaya bırakıyor. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde hafif kar ve yağmur geçişleri devam ederken, yurdun geri kalanında güneş yüzünü göstermeye başlıyor. Sıcaklıklarda hafif bir yükseliş trendi başlıyor; Antalya 19°C, İstanbul ise 14°C civarında seyrediyor. İç kesimlerde gece ayazı hala etkisini sürdürüyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345047458.png (790×381)

3 MART SALI: PASTIRMA YAZI TADINDA BİR GÜN

Salı günü, 5 günlük periyodun en sıcak ve güneşli günü olarak dikkat çekiyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Sıcaklıklar belirgin şekilde artıyor; Aydın ve Muğla çevresinde termometreler 18-19°C'ye kadar çıkıyor. Sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur geçişleri görülüyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345042784.png (790×381)

4 MART ÇARŞAMBA: YENİ BİR YAĞIŞLI DALGA

Güneşli hava kısa sürüyor ve Çarşamba günü Batı'dan gelen yeni bir alçak basınç sistemiyle yağışlar geri dönüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlar başlarken, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı tekrar etkisini gösteriyor. Özellikle Ankara ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sıcaklıklar iç kesimlerde tekrar 2-3°C seviyelerine geriliyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345050067.png (790×381)

5 MART PERŞEMBE: YAĞIŞ TÜM YURDA YAYILIYOR

Haftanın son tahmin gününde yağışlı hava etkisini artırarak genişliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışlar hakimken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bulutlu ancak yer yer puslu bir hava var. Sıcaklıklar batıda 11-15°C bandında dengeleniyor. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Hakkari çevresi) kar yağışı devam ederken, genel olarak yurdun batısı ıslak, doğusu ise çok bulutlu bir gün geçiriyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772344945987.jpg (776×441)

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345020871.jpg (732×426)

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772344940419.jpg (1117×616)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772344951091.jpg (1006×610)

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345020871.jpg (732×426)

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772345028158.jpg (822×483)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772344950655.jpg (1126×623)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

son-dakika-hava-durumu-uyarisi-mart-kapidan-baktirdi-meteorolojiden-5-gunluk-kritik-uyari-kar-saganak-ve-cig-t-1772344981330.jpg (496×280)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Mart kapıdan baktırdı: Meteoroloji’den 5 günlük kritik uyarı! Kar, sağanak ve çığ tehlikesi bir arada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz