SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: Mart kapıdan baktırıyor! Meteoroloji uyardı: O illerde kar, sağanak ve çığ! Yağışlar ne zaman bitecek?

Hafta sonunun son gününde Türkiye, batıdan doğuya yağışlı bir sistemin pençesine düşüyor. Hava durumu tahmini verilerine göre; Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Siirt, Şırnak, Hakkari) için "kuvvetli yağış" uyarısı verildi.
22 MART PAZAR HAVA DURUMU: SAĞANAK VE SEL RİSKİ KAPIDA
Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı 22 Mart Pazar günü sabah saatlerinden itibaren tedbirli olması gerekiyor. Özellikle şehir içi ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı erken saatlerde yola çıkılması öneriliyor.
MGM ÇIĞ VE DON UYARISI: O BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar kalınlığının yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesi en üst seviyeye ulaştı. Pazar ve Pazartesi günleri Erzurum, Erzincan ve Kars çevrelerinde buzlanma ve don olayları ulaşımda ciddi aksamalara neden olabilir.
Yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı, kış lastiği olmayan sürücüler için büyük risk barındırıyor. Bölgedeki vatandaşların dik yamaçlardan uzak durması ve don riskine karşı tarımsal faaliyetlerde önlem alması hayati önem taşıyor.
İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK? KAR YAĞIŞI VAR MI?
Milyonların merakla beklediği "Mart kapıdan baktırır" sözü gerçek oluyor. 23 Mart Pazartesi günü Bolu ve Karabük gibi geçiş noktalarının yükseklerinde kar yağışı görülse de, İstanbul ve Ankara merkezlerinde yağışlar yağmur şeklinde seyredecek.
Sıcaklıklar bu iki metropolde 11-13 derece bandına kadar gerileyerek kış soğuğunu yeniden hissettirecek. Ankara'da gece sıcaklıklarının 2-3 derece seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK? BAHAR HAVASI GERİ DÖNÜYOR
Sağanak yağış uyarısı verilen sistem, 25 Mart Çarşamba gününden itibaren yurdu terk etmeye başlıyor. Çarşamba ve Perşembe günleri batı illerinden başlayarak hava sıcaklıklarında 5 ila 8 derecelik ani artışlar yaşanacak.
Perşembe günü Antalya'da 21 derece, Ankara'da 18 dereceleri görecek olan termometreler, Mart ayının son haftasında gerçek bahar provasını başlatacak. Ancak bu ani ısınma öncesinde, Salı gününe kadar sıkı giyinmekte fayda var.
DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ
SEL RİSKİ: Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde aşırı yağışlara bağlı sel ve su baskını riski bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sarp yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski mevcuttur.
BUZLANMA: İç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde "gizli buzlanma" beklenmektedir; sürücülerin takibi bırakmaması önerilir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI
22 MART PAZAR
Haftanın ilk günü, Türkiye'nin neredeyse tamamı yağışlı bir havanın etkisinde. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar hakim. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Erzurum-Kars civarında ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Sıcaklıklar batıda 10-15 derece civarındayken, doğuda yer yer sıfırın altına düşüyor. Güney sahillerinde ise hava daha ılıman ancak yağışlı.
23 MART PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ege kıyıları ve Akdeniz'in batısında hava yer yer parçalı bulutluya dönerken, iç kesimlerde ve Karadeniz genelinde yağmur devam ediyor. Doğu Anadolu'daki kar yağışları etkisini biraz daha genişletiyor. İstanbul ve Ankara çevresinde sıcaklıklar 11-13 derece bandında seyrederken, gece sıcaklıkları iç kesimlerde oldukça düşük kalmaya devam ediyor.
24 MART SALI
Salı günü itibarıyla yağışlı hava kütlesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya doğru kaymaya başlıyor. Batı bölgelerinde (Ege ve Marmara) yağışlar yerini bulutlu bir gökyüzüne bırakırken, güneş yüzünü göstermeye başlıyor. Ancak İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur, Doğu Anadolu'da ise kar ve karla karışık yağmur hala etkili. Sıcaklıklarda batıdan başlayarak hafif bir artış eğilimi gözleniyor.
25 MART ÇARŞAMBA
Çarşamba günü, Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde havanın ısınmaya ve açmaya başladığını görüyoruz. Marmara ve Ege'de güneşli/parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 17-20 derecelere kadar yükseliyor. Yağışlar artık büyük oranda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile sınırlı kalmış durumda. Özellikle Karadeniz sahil şeridinde bulutlu ve yağmurlu hava bir süre daha misafir olacak gibi duruyor.
26 MART PERŞEMBE
Haftanın son tahmin gününde, bahar havası iyice hissedilmeye başlıyor. Ülkenin büyük bir bölümünde yağışlar kesilirken, parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hala hafif yağış geçişleri görülse de sıcaklıklar genel olarak yükselişte. Antalya ve çevresinde sıcaklık 21 dereceye kadar çıkarken, İstanbul 15, Ankara ise 18 derecelik ılıman bir havaya kavuşuyor.
BUGÜN (BAYRAMIN SON GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL?
22 MART PAZAR | SABAH (06:00 - 12:00)
Güne oldukça hareketli bir atmosferle başlanıyor. Yağışlı hava kütlesi Marmara, Ege'nin kuzeyi ve İç Anadolu'nun geniş bir kesimine yayılmış durumda. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Siirt, Şırnak, Hakkari çevresi) kuvvetli yağış uyarısı bulunurken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı etkisini sürdürüyor. Ayrıca Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ tehlikesi kritik bir risk faktörü olarak haritada yer alıyor.
22 MART PAZAR | ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Günün bu saatlerinde yağışlı sistem Türkiye'nin neredeyse tamamını etkisi altına alıyor. Batı bölgelerinde yağışlara yer yer gök gürültüsü eşlik ederken, Bolu ve Karabük civarındaki yüksek kesimlerde kar yağışı geçişleri görülüyor. Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesi devam ederken, Şırnak ve Hakkari hattındaki kuvvetli yağış uyarısı geçerliliğini koruyor. Doğu Anadolu'nun en doğusunda yağışlar kar şeklinde kendisini göstermeye başlıyor.
22 MART PAZAR | AKŞAM (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinde yağışlı sistemin merkezi biraz daha iç ve doğu kesimlere kayıyor. Marmara ve Ege'nin kıyı şeridinde yağışlar hafiflerken; İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağmur devam ediyor. Doğu Anadolu'da ise kar yağışının etki alanı genişliyor; Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinde kar yağışı yoğunlaşırken, yükseklerde kar ve çığ tehlikesi geceye girerken de en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.
23 MART PAZARTESİ | GECE (00:00 - 06:00)
Pazartesi gününün ilk saatlerinde batı bölgelerinde (Ege ve Batı Marmara) bulutlar dağılmaya başlıyor. Ancak İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlı sistem henüz bölgeyi terk etmiş değil. Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve kar yağışı şiddetini artırırken, özellikle Güneydoğu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı sürüyor. İç Anadolu'nun genelinde ise parçalı bulutlu ve puslu bir gece hakim.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.