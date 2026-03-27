SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: Meteoroloji az önce haritayı güncelledi! Hafta sonu planı yapanlar yandı: Kar ve fırtına kapıya dayandı!

28 MART CUMARTESİ: YAĞIŞ İÇ KESİMLERE YAYILIYOR

Cumartesi günü yağışlı hava doğuya doğru genişliyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında sağanak yağışlar etkili. Özellikle İç Ege ve Göller Yöresi'nde yağışlar kendini iyice hissettirecek. Karadeniz kıyılarında güneş yer yer yüzünü gösterse de bulutlanma artıyor. Güneydoğu Anadolu ise henüz yağıştan etkilenmiş değil, az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile 20°C üzerindeki sıcaklıklarını koruyor.

29 MART PAZAR: TÜM YURTTA YAĞIŞ VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Pazar günü tam bir "kapalı hava" günü. Haritaya baktığımızda neredeyse tüm ülkenin yağmur ikonlarıyla kaplı olduğunu görüyoruz. Sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş var; batıda 10-12°C seviyelerine gerileme söz konusu. Doğu Anadolu'da (Erzurum-Kars çevresi) yağışlar kara dönüşmeye başlıyor. Hafta sonu planı yapanlar için Türkiye genelinde şemsiyesiz dışarı çıkılmaması gereken bir gün.