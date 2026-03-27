SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: Meteoroloji az önce haritayı güncelledi! Hafta sonu planı yapanlar yandı: Kar ve fırtına kapıya dayandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, bugün (27 Mart Cuma) öğle saatlerinden itibaren Ege kıyıları güneybatıdan esen şiddetli lodosun etkisi altına giriyor.
LODOS FIRTINASI KAPIDA: EGE VE MARMARA İÇİN KRİTİK SAATLER
Hızı yer yer 70 kilometreye kadar ulaşacak olan bu fırtına, deniz ulaşımında aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabilir. Özellikle İzmir, Aydın ve Muğla hattında beklenen kuvvetli sağanak yağış uyarısı, akşam saatlerinde etkisini iyice artıracak.
PUSLU SABAHA DİKKAT! GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR
İç Anadolu ve Marmara'nın iç kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan puslu hava, sürücüler için gizli bir tehlike oluşturuyor. Ankara, Eskişehir ve Bursa çevrelerinde görüş mesafesi yer yer düşerken, öğle saatlerinden itibaren güneşin yüzünü göstermesiyle pusun dağılması bekleniyor. Ancak bu sessiz bekleyiş, hafta sonu tüm yurdu etkisi altına alacak olan büyük yağışlı sistemin habercisi niteliğinde.
CUMARTESİ PLAN YAPMAYIN! SAĞANAK YAĞIŞ TÜM YURDU SARIYOR
28 Mart Cumartesi günü itibarıyla yağışlı sistem iç kesimlere doğru genişliyor. Marmara'dan başlayarak tüm iç ve batı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşların, ani sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Hava sıcaklıkları ise yağışla birlikte kademeli olarak düşmeye başlayacak; İstanbul ve Ankara çevresinde termometrelerin 10 derece ile 12 derece bandına çekilmesi bekleniyor.
MART AYI KAR AKINIYLA VEDA EDİYOR! BEYAZ ESARET GERİ DÖNÜYOR
Haftanın en dikkat çekici uyarısı ise Doğu Anadolu bölgesi için geldi. 29 Mart Pazar günü tüm yurtta yağmur beklenirken, Erzurum, Kars ve Ardahan hattında yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtü yeniden etkisini gösterecek. Kar yağışının Mart ayının son gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN 6 İLDE SARI KODLU UYARI!
MGM tarafından paylaşılan güncel meteorolojik uyarı haritasına göre, Mart ayının son günlerinde Türkiye'nin doğusu "Sarı Kod" ile alarm durumuna geçti. Özellikle Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt illerinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ve yer yer karla karışık yağmur nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Bu bölgede sadece yağış değil, aynı zamanda dik yamaçlarda biriken kar kütlelerinin harekete geçme riski yani "Çığ Tehlikesi" de en üst seviyede seyrediyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı bu illerde yaşayanların yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip etmesi hayati önem taşıyor.
SALI GÜNÜ GÜNEŞ YENİDEN DOĞUYOR
31 Mart Salı günü itibarıyla yağışlı sistem yurdu terk etmeye başlıyor. Batı bölgelerinde bulutlar dağılırken, güneşin yüzünü göstermesiyle sıcaklıkların tekrar 20 derece sınırına dayanması bekleniyor. Ancak Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimleri Mart ayına ıslak ve soğuk bir veda yapacak.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin son dakika uyarılarına göre dev metropollerde hava durumu sil baştan değişiyor! İstanbul'da bugün (27 Mart Cuma) sabah saatlerindeki puslu hava yerini öğleden sonra Avrupa Yakası'ndan başlayarak sağanak yağışa bırakacak; üstelik Cumartesi günü rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıklar 11°C'ye kadar sert düşecek. İzmir tarafında ise kelimenin tam anlamıyla bir "Lodos kabusu" yaşanıyor; hızı 70 km/saati bulacak fırtınayla birlikte gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar Cumartesi akşamına kadar şehri esir alacak. Başkent Ankara ise Cuma gününü parçalı bulutlu ve 16°C ile ılık geçirirken, asıl şoku gece saatlerinde yaşayacak; yağışlı sistemin Cumartesi sabahı kente girmesiyle birlikte Pazar günü sıcaklıklar kar sınırına kadar dayanacak. Hafta sonu planı yapan İstanbullu, Ankaralı ve İzmirli vatandaşların "sarı kodlu" bu uyarıları dikkate almadan evden çıkmaması hayati önem taşıyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye, Cumartesi gününden itibaren sert bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Cumartesi günü ülke genelinde bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, gece saatlerinde hafif yağışlar başlayacak. Asıl büyük değişim ise Pazar günü yaşanacak; hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte birçok bölgede yağmur yerini karla karışık yağışa bırakacak. Pazar günü beklenen %75'lik yağış ihtimali ve güneyden esecek olan 14 mph hızındaki rüzgar, özellikle iç ve yüksek kesimlerde kış şartlarını yeniden hissettirecek.
DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ
FIRTINA: Ege ve Marmara'da hızı 70 kilometreyi bulacak lodos nedeniyle soba zehirlenmeleri ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında beklenen kar yağışı ve mevcut kar örtüsü nedeniyle çığ riski bulunmaktadır.
GİZLİ BUZLANMA: İç kesimlerde gece sıcaklıklarının sıfır derece ve altına düşmesiyle oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!
27 MART CUMA: BAHAR GÜNEŞİ VE YEREL SAĞANAKLAR
Haftanın bu ilk gününde Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Ancak Ege ve Marmara'nın batısında gök gürültülü sağanak yağışlar (şimşek ikonu) etkisini göstermeye başlıyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri oldukça güneşli ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor (Ankara 18°C, İstanbul 17°C civarı). Doğu Anadolu'nun en yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı yer yer devam ediyor.
28 MART CUMARTESİ: YAĞIŞ İÇ KESİMLERE YAYILIYOR
Cumartesi günü yağışlı hava doğuya doğru genişliyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında sağanak yağışlar etkili. Özellikle İç Ege ve Göller Yöresi'nde yağışlar kendini iyice hissettirecek. Karadeniz kıyılarında güneş yer yer yüzünü gösterse de bulutlanma artıyor. Güneydoğu Anadolu ise henüz yağıştan etkilenmiş değil, az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile 20°C üzerindeki sıcaklıklarını koruyor.
29 MART PAZAR: TÜM YURTTA YAĞIŞ VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ
Pazar günü tam bir "kapalı hava" günü. Haritaya baktığımızda neredeyse tüm ülkenin yağmur ikonlarıyla kaplı olduğunu görüyoruz. Sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş var; batıda 10-12°C seviyelerine gerileme söz konusu. Doğu Anadolu'da (Erzurum-Kars çevresi) yağışlar kara dönüşmeye başlıyor. Hafta sonu planı yapanlar için Türkiye genelinde şemsiyesiz dışarı çıkılmaması gereken bir gün.
30 MART PAZARTESİ: SERİN VE ISLAK BİR HAFTA BAŞLANGICI
Yeni haftanın ilk gününde yağışlar etkisini sürdürüyor. Marmara ve Ege'de yağışlar biraz hafiflese de İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri sağanak yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı devam ederken, sıcaklıklar genel olarak düşük seyrediyor. Özellikle iç kesimlerde gece sıcaklıkları 2-3°C'ye kadar düşerek zirai don riskini de beraberinde getirebilir.
31 MART SALI: BATIDA HAVA AÇIYOR, DOĞUDA YAĞIŞ SÜRÜYOR
Mart ayının son gününde yağışlı sistem yavaş yavaş ülkeyi terk etmeye başlıyor. Marmara ve Ege bölgelerinde hava parçalı bulutluya dönerek güneş yüzünü göstermeye başlarken, sıcaklıklar tekrar yükselme eğilimine giriyor (İzmir 22°C, İstanbul 19°C). Ancak İç Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar ve yükseklerde kar yağışı Mart ayına veda ederken de etkisini sürdürüyor.
BUGÜN 81 İLDE HAVA DURUMU NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevreleri kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu,bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 21°C
Çok bulutlu