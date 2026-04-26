SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji saat verdi: Güneşe aldanmayın! İstanbul’a gece fırtınası, 3 ile sel uyarısı

Pazar sabahına güneşli ve sakin bir havayla uyananlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son tahmin haritaları, Bugün hava nasıl olacak?", "Yağmur saat kaçta başlayacak?" ve "İstanbul'da fırtına var mı?" sorularını yanıtladı. Güneydoğu'da şiddetli yağış, Doğu Anadolu'da kar, Marmara ve İstanbul'da ise gece fırtınası kapıda.
SABAH GÜNEŞLİ, ÖĞLEDEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞİYOR
Yurdun batısı ve iç kesimleri güneş parçalı bulutlu ve sakin bir havayla başlıyor. Ancak bu tablo aldatıcı; Meteorolojiye göre gerçekleşen bu sessizlik tam anlamıyla bir "fırtına öncesi sessizlik." Öğle saatlerine gelindiğinde İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gökten kopacak sağanak yağmurlar oradan bastırılacak. Dışarı çıkacaklar için en kritik saat aralığı 12:00 ile 18:00 arası olarak öne çıkıyor.
GÜNEYDOĞU'YA KIRMIZI ALARMI: SU BASKINI TEHLİKELİSİ VAR
MGM haritalarındaki kritik uyarı Güneydoğu Anadolu'dan geldi. Diyarbakır, Batman ve Şırnak hattında öğle ile akşam saatleri arasında su baskınlarına neden olabilecek düzeyde kuvvetli yağış bekleniyor. Bölge sakinlerinin pazar beslenmesi öncesinde gerekli tüm önlemlerin alınması, araç ve eşyalarını güvenli taşıma alanlarına büyük önem verilmesi. Özellikle alçak kesimlerde ve yataklara yakın bölgelerde yaşayanların uyarılarını sıkı takip çalışıyor.
DOĞU ANADOLU'YA SÜRPRİZ KAR
"Erzurum'da hava nasıl olacak?" diye araştıranlar için yanıt beklentilerden farklı. Erzurum ve Hakkari çevrelerinde düşen sıcaklıklarla birlikte yağışların kar ve karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen Doğu Anadolu'da kış kendini hatırlatmaya devam ediyor.
İSTANBUL VE MARMARA'YA GECE YARISI FIRTINA BASKINI
İstanbul ve çevresindeki bugünkü yağış beklenmese de asıl tehlike geceye damgasını vuracak. Pazartesiye bağlı gece, yani 00:00 –06 : 00 saatleri arasında Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak olan şiddetli rüzgarın hızıyla 40 ila 60 kilometreye ulaşabiliyor. Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve İstanbul çevrelerinde yeni haftaların ilk saatleri oldukça fırtınalı geçecek. Deniz yoluyla seyahat planlayanların ve açık alanda araç park edeceklerin bu uyarıyı göz ardı etmemesi gerekiyor.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? (26–30 NİSAN TAHMİNLERİ)
26 NİSAN 2026, PAZAR
Yurdun batı kesimlerinde (Marmara ve Ege) ağırlıklı olarak parçalı bulutlu ve güneşli, sıcak bir bahar havası hakimken; iç ve doğu bölgelerde oldukça hareketli bir hava durumu görülüyor. İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Akdeniz kıyılarında ve İç Anadolu'nun genelinde yağışlı sistemin oldukça etkili olduğu gözlemleniyor.
27 NİSAN 2026, PAZARTESİ
Haftanın ilk gününde yağışlı sistem doğuya doğru kaymaya başlıyor. Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu ve sakin hava devam ederken, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Yurdun batısında sıcaklıklarda çok hafif bir düşüş eğilimi olsa da genel olarak mevsim normallerinde seyrediyor.
28 NİSAN 2026, SALI
Batı ve iç kesimlerde hava büyük ölçüde açıyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısı parçalı ve az bulutlu geçecek. Ancak güney ve doğu bölgelerde yağışlar inatla devam ediyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi (Antalya'dan Hatay'a kadar olan şerit), Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olabileceği görülüyor. Karadeniz'in doğusunda da yağışlı hava hakim.
29 NİSAN 2026, ÇARŞAMBA
Yağışlı hava dalgası yurdun batı ve iç kesimlerini tamamen terk etmiş durumda. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de bol güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Yağışlar iyice doğuya ve güneye sıkışıyor; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bölgesel olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.
30 NİSAN 2026, PERŞEMBE
Yurt genelinde büyük bir toparlanma ve güneşli havanın hakimiyeti göze çarpıyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümü bol güneşli. Doğu Anadolu'nun sadece en doğu sınır bölgelerinde (Van, Hakkari çevresi) lokal yağışlar kalmış durumda. Öte yandan, yurdun en kuzeybatısından (Trakya bölgesinden) yeni bir yağışlı sistemin giriş yaptığı ve Edirne civarında yağmurların başladığı görülüyor; ancak yurdun geri kalanı haftayı güneşli kapatmaya hazırlanıyor.
ŞEMSİYEYİ EVDE BIRAKMAYIN
Meteoroloji hizmetleri bugün Güneydoğu Anadolu'daki şiddetli yağışa, Marmara bölgelerinin ise pazartesi sabahı fırtınasına karşı gösteri tedbir töreni tavsiye ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini tekrar kontrol etmek, çerçeve ve rüzgarlık bulundurmak bu süreçte hayat kurtarabilecek basit önlemler arasındadır. Hafta ortasından itibaren tüm Türkiye için müjdeli haberler var: Bahar güneşi geri dönüyor.
BUGÜN İL İL HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 batısı gece saatlerinden sonra batısı 4 ila 6, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'de 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, yer yer 1,5 m, gece saatlerinden sonra 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, 3 ila 5, yer yer 6; gece saatlerinden sonra kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3.0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.