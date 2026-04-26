SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji saat verdi: Güneşe aldanmayın! İstanbul’a gece fırtınası, 3 ile sel uyarısı

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.