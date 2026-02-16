SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: Meteoroloji uyardı! Fırtına, sağanak ve çöl tozu geliyor! Sıcaklıklar 11 derece düşecek

İki günlük yalancı bahar sona erdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava hızla değişiyor. Batı bölgelerinde 20 dereceyi aşan sıcaklıklar yerini sert düşüşe bırakırken, sağanak yağış, fırtına ve çöl tozu etkili olacak. Uzmanlara göre sıcaklıklar bugün 5 derece, çarşambaya kadar ise toplamda 11 dereceye kadar gerileyebilir.
BAHAR HAVASI YERİNİ YAĞIŞLI VE SOĞUK SİSTEME BIRAKIYOR
Haftanın ilk günü birçok bölgede yumuşak ve güneşli hava etkili olsa da sistem hızla değişiyor. Batı bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyrederken Antalya 20°C, Adana 23°C seviyelerini gördü. Doğuda ise sert kış koşulları bir süreliğine yumuşadı.
Yeni haftayla birlikte batıdan gelen yağışlı sistem hızla yayılıyor. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Doğuda ise gece sıcaklıkları yeniden eksi değerlere inecek. Erzurum çevresinde sıcaklıkların gece -2°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.
HAFTANIN EN SERT GÜNÜ ÇARŞAMBA
Tahminlere göre çarşamba günü yağışlı sistem tüm ülkeye yayılacak. İç Anadolu'da sıcaklıklar hızla düşerken Ankara'da termometrelerin 9°C civarına gerilemesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yağmur etkili olurken iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Uzmanlar çarşamba gününü haftanın en soğuk ve en yağışlı günü olarak değerlendiriyor.
BATI TOPARLANIYOR, DOĞUDA YOĞUN KAR SÜRÜYOR
Perşembe günü yağışlı sistem doğuya kayacak. Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu ve güneşli hava görülse de sıcaklıklar henüz tam toparlanmayacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı devam edecek. Gece sıcaklıklarının -4°C'ye kadar düşmesi buzlanma riskini artırabilir. Cuma günü ise yağışlar büyük ölçüde sona eriyor. Batı bölgelerinde sıcaklık yeniden 17–20°C bandına yaklaşırken doğuda soğuk hava etkisini sürdürecek.
PAZARTESİ GÜNÜNE SAAT SAAT HAVA DURUMU
SABAH SAATLERİ
Yağışlı hava önce Edirne ve Çanakkale çevresinde etkili oldu. Kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla hattında kuvvetli yağış başladı. Rüzgarın hızı 70 km/s'ye kadar çıktı. İç ve doğu bölgelerde ise sabah saatlerinde sis etkili oldu.
ÖĞLE SAATLERİ
Yağış Marmara geneline yayıldı. İstanbul, Bursa ve Sakarya çevresinde sağanak görüldü. İç kesimlerde toz taşınımı etkisini artırdı. Kütahya ve Uşak çevresinde bulutlanma yoğunlaştı.
AKŞAM SAATLERİ
Yağışlı sistem İç Anadolu'nun batısına ulaştı. Eskişehir ve Konya çevresinde sağanak etkili oldu. Batı Karadeniz'de rüzgar kuvvetli esmeye devam etti.
GECE SAATLERİ
Yağış Kırıkkale, Kırşehir, Tokat ve Amasya çevresine kadar yayıldı. Toz taşınımı geniş bir alanda etkisini sürdürdü.
FIRTINA VE ÇÖL TOZU UYARISI
Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı yer yer 80 km/s'ye ulaşacak. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca Marmara ve Ege'de çöl tozu taşınımı bekleniyor. Bu durum görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde bozulma ve çamur şeklinde yağışlara neden olabilir.
19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yayımladı.
İSTANBUL VE ANKARA'DA SICAKLIK SERT DÜŞECEK
Hafta sonu 20 dereceye yaklaşan sıcaklıklar hızlı düşüşe geçiyor. İstanbul ve Ankara'da çarşamba günü sıcaklığın 9 derece civarında olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru yağışların kesilmesiyle sıcaklıklar yeniden birkaç derece artacak.
BUGÜN İL İL HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AYDIN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Ankara, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS °C, 12°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.