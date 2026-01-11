SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Saat verildi: Kar bir anda bastıracak

68 İL İÇİN SARI KODLU ALARM! İSTANBUL LİSTEDE

Meteoroloji'nin "MeteoUyarı" sisteminde, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 68 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. O iller şu şekilde: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir...