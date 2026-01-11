SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Saat verildi: Kar bir anda bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan son tahminlere göre megakentte sıcaklıklar hızla düşecek, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar, karın aniden bastırabileceği konusunda uyardı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? SAAT SAAT TAHMİN
Meteoroloji ve AKOM'un paylaştığı verilere göre, Pazar öğle saatlerinden sonra hava hızla soğuyacak. Gün içerisinde 10 derece civarında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde 2-3 dereceye kadar gerileyecek. Pazar gecesi karla karışık yağmur beklenirken üst kesimlerde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Pazartesi sabah 06.00'dan itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
METEOROLOJİ: YAĞIŞLAR YEREL VE KUVVETLİ OLACAK
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da yağışlar yerel ve kuvvetli olacak. Marmara genelinde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden 50-70 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
68 İL İÇİN SARI KODLU ALARM! İSTANBUL LİSTEDE
Meteoroloji'nin "MeteoUyarı" sisteminde, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 68 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. O iller şu şekilde: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir...
Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize...
Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce.
PROF. DR. ORHAN ŞEN: "ANİDEN BASTIRACAK, BEYAZ ÇİLEYE DÖNEBİLİR"
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Aniden bastıracak. Kargaşa olabilir. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi ve salı etkili olur. Mümkünse dışarı çıkmayın."
OKULLAR TATİL OLUR MU? GÖZLER VALİLİKTE
Kar yağışının pazartesi sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda gözler İstanbul Valiliği'nden yapılacak açıklamalara çevrildi.