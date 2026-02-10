SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji’den 13 il için ’sarı’ kodlu alarm! Kar, fırtına ve çığ tehlikesi aynı anda geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son risk haritasına göre, Türkiye'nin doğusu ve güneyinde hava şartları "potansiyel tehlike" anlamına gelen Sarı Kod ile işaretlendi. Özellikle ulaşımda aksamalar, sel ve tipi gibi olumsuzluklara karşı şu illerde teyakkuz hali devam ediyor.
MGM'DEN 13 İL İÇİN "SARI KOD" ALARMI: LİSTEDE HANGİ İLLER VAR?
Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Antalya, Hatay ve Osmaniye çevresi. Bu illerde yaşayan vatandaşların, özellikle dışarı çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol etmeleri ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları öneriliyor.
BÖLGE BÖLGE KRİTİK SAATLER: YAĞIŞ NE ZAMAN DURACAK?
MARMARA VE İSTANBUL: FIRTINANIN ŞİDDETİ ARTIYOR
İstanbul'da rüzgar, sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) sert esmeye başladı. Saat 12:00 ile 18:00 arasında rüzgarın hızının 70 km/saati aşması bekleniyor. Bu durum deniz ulaşımında sefer iptallerine neden olabilir. Hava sıcaklığı ise gün boyu 10 derecenin altında hissedilecek.
İÇ ANADOLU VE ANKARA: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!
Başkent Ankara'da öğle saatlerinde görülen yağmur, havanın soğumasıyla birlikte akşam 18:00-21:00 saatleri arasında karla karışık yağmur ve kara dönüşecek. Gece sıcaklığının -2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yollarda "gizli buzlanma" riski oluşabilir.
DOĞU ANADOLU: KAR KALINLIĞI ARTIYOR
Erzurum, Bingöl ve Bitlis hattında kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Haritalara göre, bazı noktalarda kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum köy yollarının kapanmasına ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesine neden olabilir.
EN BÜYÜK TEHLİKE: DOĞU KARADENİZ İÇİN "ÇIĞ" UYARISI!
Paylaşılan son meteorolojik verilere göre; Rize, Artvin ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde çığ riski hat safhada. Eğimli yamaçlarda biriken taze kar örtüsü, rüzgarın ve sıcaklık değişiminin etkisiyle harekete geçebilir. Dağcılık ve kış sporlarıyla uğraşanların yanı sıra, bu güzergahlardaki karayollarını kullanan sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahmin haritalarına göre dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışı geniş bir alana yayılırken; özellikle Erzurum, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak illerinde kar yağışının yer yer yoğun ve tipi şeklinde etkili olması, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının hızla artması bekleniyor.
KAR YAĞIŞI PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
İç kesimlerde sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte akşam saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kütahya ve Afyonkarahisar genelinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği tahmin edilirken, Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Karabük ve Gümüşhane gibi şehirlerde de beyaz örtünün etkisini göstereceği öngörülüyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, kar yağışının Çarşamba sabahına kadar iç bölgelerde, Perşembe gününe kadar ise doğu illerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde 10 Şubat Salı günü itibarıyla oldukça hareketli bir hava tablosu hakim olurken, İstanbul güne kuzeyden esen ve hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtınayla başlıyor; hissedilen sıcaklığın 3-4 derecelere kadar düşeceği megakentte, gün boyu aralıklı sağanak yağışların yanı sıra akşam saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor. Başkent Ankara'da ise sabah saatlerinde görülen yağmurun akşam 18:00'den itibaren yerini tamamen kar yağışına bırakacağı ve gece saatlerinde dondurucu soğukla birlikte buzlanma riskinin artacağı tahmin ediliyor. Ege'nin incisi İzmir'de ise fırtınalı ve çok bulutlu bir gökyüzü etkili olurken, sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi ancak serin havanın hafta ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor. Her üç şehirde de Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların hızla yükselerek hafta sonunda bahar değerlerine ulaşması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ: BAHAR MÜJDESİ GELDİ Mİ?
11 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Yağışlı sistem doğuya çekiliyor. Batıda güneş yüzünü göstermeye başlayacak ancak hava hala serin.
12 ŞUBAT PERŞEMBE
Sıcaklıklar ülke genelinde 4-6 derece artıyor. Marmara'da bahar esintileri başlayacak.
13 ŞUBAT CUMA
İstanbul 18°C, İzmir 17°C. Doğu'daki kar yağışı yerini yağmura bırakıyor.
14 ŞUBAT CUMARTESİ
Hafta sonu planı yapanlar yaşadı! Türkiye genelinde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Termometreler birçok ilde 20 dereceyi zorlayacak.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yüksekleri yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ÇANKIRI 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu
SİVAS 2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Bolu çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı