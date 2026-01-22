SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji’den 15 il için ’sarı’ alarm! Sağanak, kar ve fırtına aynı anda geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Türkiye, önümüzdeki 5 gün içinde dört mevsimi birden yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; dondurucu kar yağışı, saatte 70 kilometreyi bulan fırtına ve ardından gelen 19 derecelik pastırma sıcaklıkları yurdu etkisi altına alıyor.
ŞİDDETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ KAPIDA
Ülkemizin batı kesimlerinden giriş yapan yağışlı sistem, özellikle kıyı bölgelerde etkisini hissettirecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi öngörülüyor. İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde metrekareye düşecek yağış miktarının sel riskini artırabileceği belirtiliyor.
15 İLDE "SARI KOD" İLE ALARM VERİLDİ
İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji tarafından paylaşılan risk haritasına göre; Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinde sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı teyakkuzda olması istendi.
ANTALYA VE BATI AKDENİZ'DE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ
Batı Akdeniz bölgesinde rüzgarın güneyden kuvvetli esmesiyle birlikte yağışların şiddeti artıyor. Özellikle Antalya il merkezi ve batı ilçelerinde yağışların "çok kuvvetli" (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin bin metre üzerindeki yüksek kesimlerinde ise yağışın karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı haberi Güneydoğu Anadolu'dan geldi. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş'ın güneyi ve Şanlıurfa'nın batısında kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreyi bulması bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte oluşabilecek buzlanma, don olayı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda sürücüler uyarıldı.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
22-26 Ocak tarihleri arasında Türkiye'nin üç büyük metropolü, kışın sert yüzünden bahar sıcaklıklarına uzanan keskin bir değişim sürecine giriyor. İstanbul, haftaya 10-11 derecelik serin ve yağmurlu bir havayla başlasa da, hafta sonundan itibaren bulutların dağılmasıyla Pazartesi günü 15 dereceyi bulan güneşli bir bahar havasına teslim olacak. Ankara'da ise kış koşulları çok daha ağır hissedilecek; Perşembe ve Cuma günleri beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı, yerini hafta başında dondurucu ayazın sürdüğü ancak güneşin görüldüğü 8-9 derecelik bir atmosfere bırakacak. Haftanın en hareketli grafiğine sahip olan İzmir, Perşembe günü sel riski taşıyan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla sarsılırken, Cuma gününden itibaren hızla toparlanarak Pazartesi günü 18 dereceye kadar tırmanan termometrelerle gerçek bir "yalancı bahar" deneyimi yaşayacak.
FIRTINA VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT
Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden saatte 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarın çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskleri beraberinde getireceği bildirildi. Ayrıca Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında deniz üzerinde hortum oluşma ihtimaline karşı balıkçılar ve vatandaşlar uyarıldı.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE BUZLANMA RİSKİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ tehlikesi ciddiyetini koruyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kuzey kesimlerde kar erimeleri ve çığ düşme riskine karşı vatandaşların dağlık alanlardan uzak durması önem arz ediyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00): BATIDA ŞİDDETLİ FIRTINA VE YAĞIŞ
Günün ilk yarısında Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağışlar etkisini gösterirken, Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla çevresi) "Çok Kuvvetli ve Şiddetli" gök gürültülü sağanak yağış uyarısı bulunmaktadır. Ege kıyıları boyunca rüzgarın hızı 40-70 km/sa seviyelerine ulaşarak fırtına şeklinde esecektir. İç Anadolu'nun geniş bir kesiminde (Ankara dahil) karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken, Doğu Anadolu'nun doğusunda dondurucu soğuklara bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
ÖĞLE (12:00 - 18:00): KAR VE FIRTINA ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR
Öğle saatlerinde şiddetli yağış ve fırtına hattı Akdeniz kıyılarına doğru ilerlemektedir. Özellikle Antalya çevresinde yağışların "Çok Kuvvetli ve Şiddetli" olması beklenirken, Muğla ve Mersin hatlarında da kuvvetli yağış uyarısı mevcuttur. Rüzgar; İç Anadolu, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de hızını artırarak 40-70 km/sa süratle esmeye devam edecektir. Kar yağışı İç Anadolu'nun tamamına yayılırken, buzlanma ve don riski Doğu Anadolu'nun iç kısımlarına kadar ilerlemektedir.
AKŞAM (18:00 - 24:00): KAR YAĞIŞI İÇ KESİMLERDE YOĞUNLAŞIYOR
Akşam saatlerinde batıdaki şiddetli yağışların etkisi Antalya'nın doğu ilçelerinde devam etmektedir. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı daha geniş bir alana yayılmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz üzerinden esen sert rüzgarlar yer yer fırtına etkisini sürdürmektedir. Buzlanma ve don olayı uyarıları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerini kapsamaya devam etmektedir.
GECE (00:00 - 06:00 CUMA): SİS VE KARIN HAKİMİYETİ
23 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinde yağışlar yurdun doğusuna doğru kaymaktadır. Kar yağışı özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda etkisini sürdürürken, ülkenin en doğusundaki (Erzurum, Kars, Van hattı) illerde sisli bir hava hakim olacaktır. Batı bölgelerde yağışlar büyük oranda kesilse de Antalya kıyılarında hafif sağanak geçişleri görülebilir. İç ve doğu kesimlerdeki buzlanma ve don riski gece boyunca en üst seviyeye ulaşacaktır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
22 OCAK PERŞEMBE: KIŞIN SERT YÜZÜ
Haftanın ilk günü Türkiye tam anlamıyla kış koşullarının etkisi altında. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar hakim. Batı bölgelerde (Ege ve Akdeniz kıyıları) ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Marmara ve Karadeniz genelinde yağmurlu ve kapalı bir hava var. İç kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altında 10-15 derecelere kadar düşerek buzlanma ve don riskini artırıyor.
23 OCAK CUMA: YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR
Cuma günü kar yağışı etkisini İç Anadolu'nun doğusuna ve Doğu Anadolu'ya kaydırarak sürdürüyor. Karadeniz kıyı şeridinde yağmur, yükseklerinde ise karla karışık yağmur etkili. Ege ve Marmara bölgelerinde yağışlar devam etse de fırtına ve şimşek aktivitesinin azaldığı görülüyor. Sıcaklıklar batıda yavaş yavaş yükselmeye başlarken, doğuda dondurucu hava etkisini koruyor.
24 OCAK CUMARTESİ: GEÇİŞ SÜRECİ
Hafta sonunun ilk gününde yağışlı sistem yurdu terk etmeye başlıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışları hafifleyerek devam ederken, iç kesimlerde hava parçalı bulutluya dönüyor. Batı bölgelerde ise güneş yüzünü daha sık göstermeye başlıyor ancak kıyı Ege ve Akdeniz'de yer yer yağmur geçişleri hala mümkün. Gece sıcaklıkları hala düşük seyrettiği için iç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir.
25 OCAK PAZAR: GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR
Pazar günü itibarıyla harita genelinde büyük bir değişim göze çarpıyor. Yağışlı hava yurdu tamamen terk ediyor ve yerini "az bulutlu ve açık" bir gökyüzüne bırakıyor. Türkiye'nin neredeyse tamamında güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar hissedilir derecede artmaya başlıyor; özellikle batı illerinde termometreler 17-19 derecelere kadar tırmanarak bahar havası yaşatacak. Doğu illerinde ise güneş olsa da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
26 OCAK PAZARTESİ: BAHAR HAVASI
Yeni haftanın ilk gününde güneşli ve açık hava etkisini artırarak devam ediyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor (İstanbul 18°C, İzmir 16°C, Antalya 19°C civarı). Karadeniz kıyılarında ve İç Anadolu'da da pastırma yazı tadında güneşli bir gün bekleniyor. Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar kırılmaya başlasa da yüksek kesimlerde kar örtüsü varlığını koruyacaktır.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı(Hakkari ve Van hariç) ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ve yağış beklenen doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden; Batı Akdeniz'de görülecek yağışların, kuvvetli (50-70 km/sa) güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiğinden; Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden, yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli, batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KAYSERİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun'un iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının(Van ve Hakkari hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı