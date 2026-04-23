SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji’den 15 il için ’sarı’ kodlu alarm! Çok kuvvetli sağanak kapıda

Önümüzdeki günlerde yurdun neredeyse tamamı geniş çaplı bahar kararsızlıklarının etkisi altına giriyor. Haritalarda "kırmızı şimşek" simgeleriyle dikkat çeken gök gürültülü sağanaklar; Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar hemen hemen her bölgede etkili olacak. Özellikle Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya körfezi dahil) ile Doğu Karadeniz sahil şeridinde yer yer "Kuvvetli Yağış" uyarıları bulunuyor.
NİSAN AYINDA KAR YAĞAR MI? HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Nisan ayının sonlarına yaklaşırken hava sıcaklıklarının ani düşüşü, bazı bölgelere kar getiriyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde (Erzurum, Kars, Ardahan) kar yağışları etkisini hissettirecek. Dikkat çeken bir diğer detay ise yurdun iç kesimleri; İç Ege (Eskişehir-Kütahya dolayları), Bolu çevreleri ve Ankara'nın kuzey yükseklerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar veya karla karışık yağmur geçişleri öngörülüyor.
LODOS FIRTINASI YURDU KASIP KAVURACAK
Yağışlı sisteme, güney yönlerden (lodos) esen kuvvetli rüzgarlar da eşlik ediyor. Rüzgarın hızının batı ve iç kesimlerde saatte 40-60 km'yi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 50-80 km'yi bulması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
BATI VE GÜNEYDE SICAKLIKLAR 27 DERECEYİ GÖRECEK
Tüm bu yağışlı ve fırtınalı tabloya rağmen, yağışlı sistemin zaman zaman doğuya kaymasıyla birlikte batı bölgelerinde yüzler gülecek. Marmara'nın batısı (Trakya ve İstanbul çevresi) ile Kuzey Ege kıyılarında bulutların dağılıp yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakması bekleniyor. Bu süreçte yurt genelinde belirgin bir ısınma yaşanırken, batı ve güney sahillerinde termometreler 24-27°C seviyelerine kadar tırmanacak.
MGM SARI KODLU UYARI NE DEMEK? HANGİ İLLERE SARI KOD VERİLDİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumunda potansiyel bir tehlike öngördüğünde yayımladığı "sarı kod", vatandaşların olağandışı meteorolojik hadiselere karşı dikkatli olması gerektiği anlamına gelmektedir. MGM'nin paylaştığı uyarı haritasına göre, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 15 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Bu uyarılar iki ana risk grubuna ayrılıyor: Çığ, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Hattı: Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan. Bu bölgelerde özellikle yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda ciddi bir çığ tehlikesi bulunuyor. Yurdun güneybatısında yer alan Antalya, Isparta ve Burdur illerinde beklenen kuvvetli şimşek aktiviteleri ve sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması isteniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor? Yurt genelinde bugün (23 Nisan Perşembe) oldukça serin, rüzgarlı ve hareketli bir hava sistemi etkili oluyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamına yakınında geniş çaplı sağanak yağışlar hakim durumda. Özellikle Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağışlara kuvvetli gök gürültüsü ve şimşek aktiviteleri de eşlik ediyor. Yağışlı sisteme ek olarak, yurdun batı ve iç kesimlerinde saatte 60 kilometreye, doğu bölgelerinde ise 80 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli lodos fırtınası bekleniyor. Vatandaşların gün boyu şemsiyesiz dışarı çıkmaması ve fırtınaya karşı tedbirli olması büyük önem taşıyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK? CUMARTESİ VE PAZAR YAĞMUR VAR MI?
Hafta sonu planı yapanlar için hava durumu oldukça değişken bir tablo çiziyor. Cumartesi günü (25 Nisan) Marmara ve Karadeniz'in büyük bölümünde yağışsız, parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken; yurt genelinde hissedilir bir ısınma yaşanacak ve batı ile güney sahillerinde termometreler 24-27°C seviyelerine kadar çıkarak adeta erken bir yaz havası yaşatacak. Ancak bu ani ısınma, beraberinde şiddetli bahar kararsızlıklarını getirecek. Pazar günü (26 Nisan) ise tablo tamamen değişiyor; Türkiye'nin neredeyse tamamı "kırmızı şimşek" simgeleriyle gösterilen şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Pazar günü Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar yurdun dört bir yanında oldukça ıslak ve hareketli bir gün yaşanacak. Hafta sonu dışarı çıkacak vatandaşların Cumartesi günkü güneşe aldanmayıp, Pazar günkü geniş çaplı ve şimşekli sağanak geçişlerine karşı şemsiyelerini yanından ayırmaması tavsiye ediliyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!
23 NİSAN 2026 PERŞEMBE
Yurt genelinde oldukça yağışlı ve serin bir sistemin etkili olduğu görülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamına yakınında sağanak yağışlar hakim. Özellikle Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde kendisini gösteriyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise İç Ege civarlarında (Eskişehir-Kütahya dolayları) sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar veya karla karışık yağmur geçişlerinin beklenmesi. Sıcaklıklar ülke genelinde bahar aylarına göre nispeten serin seyrediyor.
24 NİSAN 2026 CUMA
Yağışlı sistemin batıdan doğuya doğru hareket ettiği bir gün. Marmara'nın batısı (Trakya ve İstanbul çevresi) ile Kuzey Ege kıyılarında bulutlar dağılıyor ve yerini parçalı bulutlu, güneşli bir havaya bırakıyor. Batı bölgelerde hava sıcaklıklarında toparlanma başlıyor. Buna karşın Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar devam ediyor. Akdeniz kıyılarında yine gök gürültülü sağanaklar görülürken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) kar yağışı bekleniyor.
25 NİSAN 2026 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde Marmara ve Karadeniz'in büyük bölümünde parçalı bulutlu, yağışsız bir hava hakim. Ancak iç ve güney bölgelerde bahar kararsızlıkları kendini gösteriyor. Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu günde dikkat çeken en önemli unsur, hava sıcaklıklarındaki belirgin artış. Yurt genelinde ısınma görülürken, batı ve güney sahillerinde termometreler 24-27°C seviyelerine kadar çıkıyor.
26 NİSAN 2026 PAZAR
Pazar günü Türkiye'nin neredeyse tamamı bahar sağanaklarının etkisi altına giriyor. Haritanın büyük bir bölümünde kırmızı şimşek simgeleriyle gösterilen gök gürültülü sağanak yağışlar hakim. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar hemen hemen her bölgede yağış geçişleri bekleniyor. Oldukça hareketli ve ıslak bir gün geçirilmesine rağmen, sıcaklıklar güney ve iç kesimlerde yüksek kalmaya devam ediyor.
27 NİSAN 2026 PAZARTESİ
Yeni haftaya başlarken yağışlı sistem doğuya doğru kayıyor. Marmara Bölgesi, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısında hava açıyor ve parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Batı bölgelerinde sıcaklıklarda birkaç derecelik hafif bir düşüş yaşanıyor. Ancak İç Ege, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Bilecik, Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevreleri, Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevreleri ve Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Burdur'un doğusu ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara'nın kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmurlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. ölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu