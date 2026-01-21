SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji’den 43 il için uyarı! Orta Akdeniz üzerinden yağışlı sistem geliyor! İstanbul için tarih verildi

Türkiye, dondurucu soğukların ardından Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurdu etkisi altına alan dondurucu soğuklar yerini görece daha ılık ancak oldukça yağışlı bir havaya bırakacak. Batı kesimlerden başlayacak olan bu yeni sistem, beraberinde şiddetli sağanak, fırtına ve bazı bölgelerde yüksek çığ riskini getiriyor.
O GÜNLER ÇOK KRİTİK!
Yeni hava kütlesi bugün itibarıyla Trakya ve Kıyı Ege üzerinden yurda giriş yapıyor. Perşembe günü etkisini artıracak olan yağışların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde geniş bir alana yayılması bekleniyor. Özellikle Antalya ve çevresinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı düzeyde olacağı tahmin edilirken; cuma ve cumartesi günleri de yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın hakimiyetini sürdüreceği öngörülüyor.
Akdeniz bölgesinde Antalya (Şiddetli), Burdur, Isparta, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay illerinde etkisi olması bekleniyor.
İç Anadolu bölgesinde Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Çankırı illerinde etkili olması bekleniyor.
Karadeniz bölgesinde, Düzce, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun illerinde etkili olması beklenirken Güneydoğu Anadolu bölgesinde Adıyaman ve Şanlıurfa etkili olması öngörülüyor.
FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI "SARI KODLU" UYARI
Fırtına uyarısı özellikle Ege kıyıları için "sarı kod" ile verildi. Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 50-70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtınalara neden olması bekleniyor. Aydın, İzmir ve Muğla illerinde etkili olacak bu rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ tehlikesi ciddi bir risk oluşturuyor.
BUZLANMA VE SİS ETKİLİ OLACAK
Vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, buzlanma ve don olaylarına, lodos nedeniyle oluşabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor. Yetkililer, ani sel ve su baskını riskine karşı özellikle Batı Akdeniz ve Trakya bölgelerinde yaşayanların yerel yönetimlerin uyarılarını yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki 5 gün boyunca tam bir hava durumu hareketliliği yaşanacak: İstanbul güne parçalı bulutlu ve 8°C derece ile başlasa da perşembe gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına girecek ve hafta sonuna doğru sıcaklıklar basamak basamak yükselerek pazar günü 13°C dereceye kadar ulaşacak; Ankara haftanın ilk yarısında gece -7°C dereceleri bulan dondurucu soğuklar, yoğun sis ve buzlanma ile mücadele ederken perşembe günü beklenen karla karışık yağmurun ardından pazar günü 11°C dereceyi görerek kış sertliğini üzerinden atacak; İzmir ise haftanın en hareketli rotası olarak bugün hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtınamsı rüzgarlar ve şiddetli sağanak yağışlarla sarsılırken, yağışlı havanın devamına rağmen pazar günü 17°C dereceye kadar tırmanan bahar tadında bir sıcaklıkla haftayı kapatacak.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00)
Günün ilk saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Ege kıyılarında (İzmir, Aydın, Muğla hattı) sağanak yağışlar görülürken, bu bölgede güneyden esen rüzgarların hızı 50-70 km/saat seviyesine ulaşmaktadır. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu genelinde ise görüş mesafesini kısıtlayan pus etkili olmaktadır. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sarp kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı bulunmaktadır.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Öğle saatlerinde Ege kıyılarındaki yağışlı hava etkisini kuzeye doğru genişleterek Çanakkale ve Balıkesir çevrelerine de yayılmaktadır. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarıları geçerliliğini korurken, gökyüzü parçalı ve az bulutlu bir seyir izlemektedir. Güney Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam etmektedir.
AKŞAM (18:00-24:00)
Akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava Marmara Bölgesi'nin batısına (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) doğru kaymaktadır. Ege'nin güney kıyılarında ise yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakmaktadır. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da pus ve sis yoğunluğu artış göstermektedir. Çığ ve don olaylarına karşı riskli bölgelerdeki uyarılar bu saat diliminde de devam etmektedir.
GECE (00:00-06:00)
Çarşamba gününün ilk saatlerinde yağışlı hava kütlesi Marmara ve Ege'nin iç kesimlerine kadar ilerlemektedir. Akdeniz Bölgesi'nde (Antalya ve çevresi) sağanak yağışlar başlarken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı belirtileri görülmektedir. Ülke genelinde sis ve pusun kapsadığı alan genişlemekte; Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde görüş mesafesi düşmektedir. Doğu Anadolu'daki dondurucu soğuklar ve çığ riski ciddiyetini korumaktadır.
21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA
Haftanın ilk gününde Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, Ege kıyılarında hafif yağışlar görülüyor. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde yoğun sis ve pus etkili oluyor. İç ve doğu bölgelerde dondurucu soğuklar devam ederken, Doğu Anadolu'da gece sıcaklıklarının yer yer -19°C dereceye kadar düştüğü gözlemleniyor. Karadeniz kıyılarında ise daha çok parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim.
22 OCAK 2026 PERŞEMBE
Perşembe günü itibarıyla yağışlı hava dalgası batıdan başlayarak ülkenin iç kesimlerine doğru ilerliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kısımlarında bu yağışlar yerini karla karışık yağmura bırakıyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor. Batı bölgelerinde sıcaklıklar birkaç derece artarken, doğu bölgeleri halen sıfırın altındaki değerlerle kış koşullarını sert bir şekilde yaşamaya devam ediyor.
23 OCAK 2026 CUMA
Cuma günü yağışlı hava tüm ülkeye yayılıyor. Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında yağmur etkili olurken; İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve tüm Doğu Anadolu genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu'da kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklar devam ediyor. Karadeniz kıyı şeridinde ise yağmurlu ve çok bulutlu bir hava hakim. Bu gün, haftanın en geniş kapsamlı kar yağışının görüldüğü gün olarak öne çıkıyor.
24 OCAK 2026 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde yağışlar yavaş yavaş etkisini azaltmaya başlıyor ancak Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Ege'nin bir kısmında yağmur devam ediyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar yağışları yer yer sürerken, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde havanın parçalı bulutluya döndüğü görülüyor. Batıdan itibaren sıcaklıklarda kademeli bir artış sinyalleri başlıyor.
25 OCAK 2026 PAZAR
Pazar günü yağışlar büyük oranda ülkeyi terk ediyor. Yalnızca Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında yerel yağışlar görülürken, ülkenin geri kalanında parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim oluyor. Batı Anadolu'da sıcaklıklar belirgin şekilde artarak bahar değerlerine (yer yer 15-18°C) yaklaşıyor. Doğu Anadolu'da kar yağışı durmuş olsa da düşük sıcaklıklar ve buzlanma riski hala etkisini sürdürüyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, batısının iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu