SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Meteoroloji’den 52 il için kar alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil... Beyaz esaret ne zaman başlayacak?

Kış mevsiminin en sert günleri kapıda! Meteoroloji'den gelen son verilere göre Türkiye, batıdan doğuya dondurucu bir sistemin pençesine giriyor. Haritalar "kırmızı" alarm verirken, özellikle iç kesimlerde kar yağışının hayatı felç etmesi bekleniyor. Sadece kar değil, beraberinde gelecek olan dondurucu ayaz termometreleri -24 derecelere kadar indirecek!
BEYAZ ESARET VE FIRTINA BİR ARADA!
Yağışlı sistem sadece kar getirmekle kalmıyor, aynı zamanda fırtınayla birlikte geliyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreyi bulacak. Ankara, Bolu, Karabük hattında kar yağışı etkisini artırırken, Marmara'nın güneyinde de karla karışık yağmur sürprizi kapıda. İstanbul ise rüzgarın ve soğuğun etkisiyle adeta donacak!
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji'den gelen son dakika raporuyla birlikte kar alarmı verilen iller tek tek belli oldu! Balkanlar üzerinden süzülüp gelen dondurucu sistem; Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı başta olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerini adeta kara gömecek. İç Anadolu'nun kalbi Ankara ve Eskişehir sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkisi altına girerken; asıl "yoğun kar" uyarısı Doğu Anadolu'dan geldi!
Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar kalınlığının hızla artması bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın doğusunda Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik hattında yaşayan vatandaşların da karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı hazırlıklı olması istendi. MGM uzmanları, özellikle bu illerdeki yüksek rakımlı bölgelerde ve geçitlerde "ulaşımda aksama" riskine karşı kırmızı alarm verdi!
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Milyonların gözü kulağı Meteoroloji'den gelecek haberlerde! İstanbul'da bugün (14 Ocak) termometreler 9-10 derece bandında seyretse de yüksek nem ve kuzeyden esen sert rüzgarlar hissedilen sıcaklığı sıfıra yaklaştırıyor; üstelik İstanbulluları Pazar günü kapıda bekleyen bir kar sürprizi bekliyor! Başkent Ankara ise dondurucu ayazın pençesinde; gece -5 derecelere kadar düşen sıcaklık sabah saatlerinde yolları adeta buz pistine çevirirken, gün içinde hafif kar geçişleri ve yoğun sis etkisini gösteriyor.
Ege'nin incisi İzmir her ne kadar 14-16 derecelik sıcaklığıyla "bahar mı geliyor?" dedirtse de, hızı saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle şehirde teyakkuz hali devam ediyor. Uzmanlar, büyükşehirlerde yaşayan vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı "sakın tedbiri elden bırakmayın" diyerek uyarıyor!
MGM'DEN 'ÇIĞ' VE 'DON' UYARISI: LİSTEDE O İLLER VAR!
Meteoroloji özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için hayati bir uyarıda bulundu: Çığ Tehlikesi! Kar kalınlığının yüksek olduğu eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca İç Anadolu genelinde gece saatlerinde görülecek şiddetli buzlanma, ulaşımda büyük aksamalara neden olabilir. Sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmadan yola çıkmaması, mecbur kalmadıkça özel araç kullanılmaması tavsiye ediliyor.
SICAKLIK REKORLARI KIRILACAK: -24 DERECEYE HAZIR OLUN!
Hava durumu tahmin raporundaki en dikkat çekici detay ise ekstrem düşük sıcaklıklar oldu. Kars ve Ardahan çevresinde sıcaklıkların -24 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Batıda ise bir "yalancı bahar" havası yaşansa da, yeni dalganın kapıda olması nedeniyle uzmanlar "sakın aldanmayın" diyor!
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA
Hafta ortasında Türkiye genelinde oldukça soğuk ve yağışlı bir hava hakim. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyı hattında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülürken; İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve İç Ege'de kar yağışları etkili oluyor. Özellikle Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar (Ardahan -13°C, Erzurum -12°C gibi) hissediliyor. Güney kesimler ise parçalı bulutlu ve nispeten daha ılık bir gün geçiriyor.
15 OCAK 2026 PERŞEMBE
Perşembe günü yağışlar etkisini biraz azaltarak doğuya doğru kayıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar ve karla karışık yağmur devam ederken, iç kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olabilir. Batı bölgelerde (İzmir, Muğla hattı) güneş yüzünü göstermeye başlasa da sıcaklıklar hala düşük seyrediyor. Doğu Anadolu'daki ekstrem soğuklar (Ardahan -22°C) şiddetini artırarak devam ediyor; bu bölgede buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalı.
16 OCAK 2026 CUMA
Cuma günü batı bölgelerinde belirgin bir ısınma ve güneşli hava hakim. İstanbul 10°C, İzmir 16°C ve Antalya 17°C civarına yükselerek bahar havasını andıran bir gün yaşatıyor. Ancak ülkenin doğusu ile batısı arasında büyük bir sıcaklık farkı oluşuyor. Doğu Anadolu'da kar yağışı yerini çok sert bir ayaza bırakıyor (Kars -24°C, Erzurum -15°C). Karadeniz kıyılarında ise yağmurlu hava varlığını sürdürüyor.
17 OCAK 2026 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde batıdaki güneşli hava yerini bulutlanmaya bırakıyor. Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde yer yer yağmur geçişleri görülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar sürerken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri parçalı bulutlu ancak yine çok soğuk. Güney kıyılarında güneşli ve açık hava devam ederek sıcaklıkları 18°C civarına kadar taşıyor.
18 OCAK 2026 PAZAR
Haftanın son gününde yeni bir soğuk ve yağışlı dalga batıdan giriş yapıyor. Marmara ve Kuzey Ege'de sıcaklıklar tekrar düşerken, karla karışık yağmur ve kar yağışı Marmara'nın güneyi ile İç Ege'ye kadar yayılıyor. İç Anadolu ve Karadeniz genelinde kar ve yağmur etkili olmaya devam ediyor. Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar (Kars -23°C) etkisinden bir şey kaybetmiyor. Genel olarak ülke genelinde kış şartlarının sertleştiği bir pazar günü yaşanıyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00)
Güne oldukça sert kış koşullarıyla başlanıyor. Marmara'nın doğusu (Bursa, Sakarya, Bilecik) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Çankırı) yoğun kar yağışı görülüyor. Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Muş, Bitlis, Van, Hakkari) karla karışık yağmur ve kar etkiliyken, bu bölgede "Kuvvetli Yağış" ve "Çığ Tehlikesi" uyarıları bulunuyor. İç Anadolu ve Ege genelinde buzlanma ve don olayı beklenirken, Güney Ege ve Akdeniz üzerinden esen rüzgarların hızı 50-70 km/saat seviyelerine ulaşıyor.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerinde yağışlı sistem kuzeybatıda yer değiştirerek Ankara çevresi ve Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak) hattında kar yağışı olarak yoğunlaşıyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Artvin, Rize çevresi) ile Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesi devam ediyor. Akdeniz bölgesindeki şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde bulutlu bir hava hakim; ancak genel olarak buzlanma ve don riski ülke genelindeki iç hatlarda kritik seviyede kalmaya devam ediyor.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinde batıdaki yağışların etkisi hafiflerken, kar yağışı Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu) ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğunlaşıyor. Ankara ve çevresinde yağışlar kesilse de çok bulutlu ve dondurucu bir hava hakim. Ülkenin güney kesimlerinde rüzgar şiddeti hala yüksek (50-70 km/saat). Doğu bölgelerdeki çığ tehlikesi uyarısı günün bu saatlerinde de ciddiyetini koruyor.
GECE (00:00 - 06:00)
Gece saatlerinden itibaren yağışlı sistemin büyük oranda etkisini yitirdiği görülüyor. Kar yağışı sadece Hakkari ve Van çevrelerinde dar bir alanda devam ederken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sarp bölgelerinde çığ tehlikesi hala en üst seviyede. Ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutluya dönse de dondurucu soğukların bir sonucu olarak buzlanma ve don olayı geniş bir alanda etkisini sürdürüyor. Güney bölgelerdeki kuvvetli rüzgarlar ise gece boyunca devam ediyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman, Siirt çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz'de güneyli, diğer yerlede kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı, İstanbul'un hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 9°C
Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, bu saatlerinde (Çarşamba) hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop haric) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SİNOP °C, 7°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu
KARS °C, -8°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, -2°C
Çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.
BATMAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 4°C
Çok bulutlu