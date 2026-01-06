SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji’den İstanbul dahil 40 il için kar alarmı! O tarihlerde yer gök beyaza bürünecek

Haftanın ilk günlerinde batıda etkili olan yalancı bahar, yerini şiddetli hava olaylarına bırakıyor. Marmara ve Ege bölgesinden giriş yapan yağışlı sistem, beraberinde fırtınayı da getiriyor. Özellikle Ege Denizi kıyılarında rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması beklenirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.
BAHAR HAVASI YERİNİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞA BIRAKIYOR
İstanbul ve İzmir hattında etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar, iç kesimlere ilerledikçe sıcaklığın düşmesiyle birlikte form değiştirmeye başlayacak. Batıdaki bu yağışlı hava, soğuk cephenin habercisi olarak değerlendiriliyor.
BALKANLAR ÜZERİNDEN GELEN DONDURUCU SOĞUK: 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Hafta ortasından itibaren Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Termometrelerdeki ani düşüş, yağmurun karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesine neden olacak. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşmesiyle birlikte kış, gerçek yüzünü gösterecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini artırırken, özellikle gece sıcaklıklarının Sivas ve Erzurum gibi illerde -15 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
ANKARA BEYAZA BÜRÜNÜYOR, 40 İLDE KAR ALARMI VERİLDİ!
Haftanın en kritik gelişmesi ise kar yağışının şehir merkezlerine inmesi olacak. Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Konya, Sivas ve Kayseri hattında yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı sadece iç kesimlerle sınırlı kalmayacak; Bolu, Kastamonu ve Karabük üzerinden Karadeniz'in iç kısımlarına ve Doğu Anadolu'nun tamamına yayılacak. Yaklaşık 40 ili etkisi altına alacak olan kar yağışı, Cumartesi günü Doğu Anadolu'da hayatı durma noktasına getirebilir. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde beklenen çığ tehlikesi ve buzlanmaya karşı sürücüleri "kar lastiği ve zincir" konusunda uyarıyor.
İSTANBUL'DA O İLÇELERE DİKKAT!
Megakent İstanbul'da ise hafta başındaki 15 derecelik hava yerini soğuk ve rüzgarlı bir atmosfere bırakıyor. Şehir genelinde yağmurun etkili olması beklenirken, cuma gecesi ve cumartesi sabahı sıcaklığın 2-3 derecelere düşmesiyle birlikte Aydos, Çamlıca ve Başakşehir gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri görülebilir. İzmir ve Antalya gibi güney illerinde ise kar beklenmese de, şiddetli soğuk ve fırtınanın seralara ve tarım arazilerine zarar verebileceği belirtiliyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU: SAĞANAK YAĞMURDAN KAR ALARMINA!
Hafta başında üç büyükşehirde de farklı hava sistemleri etkisini sürdürüyor. İstanbul'da hafta başındaki 15-17°C'lik bahar havası, Cuma günü yerini Balkanlar üzerinden gelecek dondurucu soğuğa bırakıyor. Cuma günü sıcaklıkların 5-6°C'ye kadar düşmesiyle birlikte megakentte sağanak yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kara dönüşmesi bekleniyor. Başkent Ankara'da ise hafta başında dondurucu soğuk ve sis etkili olurken, Cuma günü kar yağışının şehri tamamen etkisi altına alacağı ve sıcaklıkların gece -2°C, gündüz ise en fazla 2-3°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İzmir'de ise diğer iki büyükşehre göre kar ihtimali oldukça düşük olsa da, Salı ve Çarşamba günleri etkili olacak şiddetli rüzgar (40-60 km/saat) ve sağanak yağışlar dikkat çekiyor. İzmir'de sıcaklıklar hafta sonuna doğru 10°C seviyelerine kadar gerileyerek yer yer sulu kar geçişlerine zemin hazırlayabilir.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR? İŞTE KAR ALTINDA KALACAK 40 İL!
Meteoroloji'nin son dakika raporuna göre, Cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuklar yaklaşık 40 ilimizi beyaza bürümeye hazırlanıyor. Kar yağışının en yoğun hissedileceği bölgelerin başında İç Anadolu ve Doğu Anadolu geliyor. Başkent Ankara başta olmak üzere; Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat gibi İç Anadolu şehirlerinde kar yağışının Cuma günü hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Muş ve Bitlis hattında dondurucu soğuklarla birlikte lapa lapa kar yağışı görülecek. Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu çevresi kar yağışından nasibini alırken; Marmara'nın doğusunda Bilecik, Sakarya'nın yüksekleri ve İç Ege'de Kütahya ile Afyonkarahisar illerinde de kar alarmı verilmiş durumda. Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
6 OCAK 2026 SALI
Haftanın ilk günü Türkiye tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Batı ve kıyı bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğun sis ve pus etkili oluyor. Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar (Ardahan -20°C, Erzurum -14°C) devam ederken; İstanbul 15°C, İzmir 18°C ve Antalya 19°C ile oldukça ılıman bir gün geçiriyor. Karadeniz kıyıları ise yer yer yağmurlu.
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA
Batıdan gelen yağışlı sistem etkisini göstermeye başlıyor. Marmara ve Ege bölgelerinin tamamında sağanak yağışlar görülüyor. İç Anadolu'nun batısında da yağmur başlarken, Doğu Anadolu'da sis yerini dondurucu bir sakinliğe bırakıyor. Sıcaklıklar batıda henüz sert bir düşüş yaşamasa da, yağışla birlikte nem oranı artıyor. İstanbul 15°C, Ankara ise 11°C civarında.
8 OCAK 2026 PERŞEMBE
Yağışlı hava etki alanını genişleterek İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine kadar ilerliyor. Bu aşamada yağışlar hala büyük oranda yağmur şeklinde. Ancak Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Erzurum-Erzincan hattında yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönmeye başlıyor. Batıda ise sıcaklıklar birkaç derece düşüş eğilimine giriyor.
9 OCAK 2026 CUMA
Haftanın en kritik günü. Türkiye üzerinden geçen soğuk hava dalgası sıcaklıkları hızla düşürüyor. İç Anadolu'nun tamamı, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı başlıyor. Ankara 5°C'ye kadar gerilerken karda etkisini gösteriyor. Marmara ve Ege'de ise soğuk yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülüyor. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar gündüz bile sıfırın altında seyrediyor.
10 OCAK 2026 CUMARTESİ
Hafta sonu soğuk ve karlı hava tüm hızıyla devam ediyor. Kar yağışı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkisini artırırken, İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor ve sıcaklıklar dondurucu seviyelere iniyor (Ankara -2°C, Sivas -9°C gece sıcaklıkları). Batıda ise yağışlar azalıyor ancak hava oldukça soğuk kalıyor. Özellikle iç kesimlerdeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00)
Güne başlarken Türkiye'nin büyük bir bölümünde "Buzlanma ve Don Olayı" uyarısı göze çarpıyor. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde yoğun pus ve sis etkili olurken, sabah saatlerinde görüş mesafesi oldukça düşük. Ege Denizi kıyılarında ise saatte 40-60 km hıza ulaşan sert rüzgarlar ve yerel yağış geçişleri görülüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sarp kesimlerinde ise çığ tehlikesi uyarısı devam ediyor.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerinde dondurucu etkinin yerini bir miktar puslu bir havaya bıraktığı görülüyor; ancak iç bölgelerdeki "pus" ve "sis" tabakası varlığını sürdürüyor. Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve Kıyı Ege hattında yağışlar etkisini biraz daha artırarak devam ediyor. Rüzgar, batı kıyılarında yine 40-60 km/saat hızla eserek deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerine gelindiğinde, batıdaki yağışlı kütlenin Marmara Denizi ve Batı Karadeniz (Bolu, Düzce hattı) üzerine doğru genişlediği görülüyor. İç Anadolu'da Ankara, Konya ve Eskişehir çevresinde puslu hava yerini daha kapalı ve nemli bir atmosfere bırakıyor. Ülkenin doğusunda ise dondurucu soğuklar tekrar etkisini artırıyor ve sis yoğunlaşıyor. Doğu bölgelerdeki çığ ve buzlanma riskleri gece saatleri yaklaşırken kritik seviyeye ulaşıyor.
GECE (00:00 - 06:00)
7 Ocak Çarşamba gününün ilk saatlerinde yağışlı hava Marmara ve Kıyı Ege'nin tamamını etkisi altına almış durumda. Özellikle İzmir, Aydın ve Çanakkale hattında yağışlar devam ederken, iç kesimlerdeki buzlanma uyarısı ciddiyetini koruyor. Karadeniz üzerinden gelen yeni bir bulutlanma Bolu ve çevresinde yağış ihtimalini artırıyor. Doğu Anadolu'da ise sakin ama çok soğuk, sisli bir gece yaşanıyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU!
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yağmurlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu