SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın! Tam 3 gün sürecek...





İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar yağışı var mı? sorusunun yanıtı merak edilirken, güncel verilere göre Megakent'te önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Hava durumu verilerine göre İstanbul'da 4-8 Şubat tarihleri arasında gökyüzüne bulutlu ve yağmurlu bir hava hâkim olacak; bugün (4 Şubat Çarşamba) hava 11°C ve çok bulutlu seyrederken, Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 13°C'ye kadar yükselecek ve aralıklı hafif yağmur geçişleri görülecek. Hafta sonu ise sıcaklıklar 11-12°C bandında kalarak kar yağışı için gereken değerlerin oldukça üzerinde seyretmeye devam edecek.