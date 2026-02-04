SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın! Tam 3 gün sürecek...

Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin batı kapısından giren alçak basınç sistemi, özellikle Ege ve Marmara bölgesinde yaşamı olumsuz etkileyebilir. İzmir'den Çanakkale'ye, Muğla'dan İstanbul'a kadar uzanan hatta gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor.
BATI KIYILARINDA SAĞANAK VE FIRTINA KABUSU
Uzmanlar, metrekareye düşecek yağış miktarının sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Şemsiyelerin yanınızdan ayrılmaması gereken bu süreçte, deniz ulaşımında fırtına nedeniyle aksamalar yaşanması muhtemel.
İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'E KAR SÜRPRİZİ
Yağışlı sistem iç kesimlere ilerledikçe sıcaklıkları bıçak gibi kesecek. Karadeniz üzerinden süzülen soğuk hava dalgası, yağmurun rengini beyaza çevirmeye hazırlanıyor. Ankara, Bolu, Çankırı ve çevresinde hafta sonuna doğru kar yağışı geçişleri görülecek. Özellikle yüksek kesimlerde ve geçitlerde karın etkisini artırması beklenirken, sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı "kar lastiği" ve "zincir" hazırlığı yapması hayati önem taşıyor.
DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ
Ülkenin doğusunda ise tablo daha sert. Erzurum, Kars ve Van hattında zaten etkili olan kar yağışı, yeni sistemin eklenmesiyle yoğunluğunu artıracak. Bölgede gece sıcaklıklarının sıfırın altında çift haneli rakamlara düşmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte dik yamaçlarda çığ tehlikesi en üst seviyeye çıkmış durumda.
İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den gelen son verilere göre Türkiye, 4-8 Şubat tarihleri arasında batıdan gelen şiddetli sağanak ve iç kesimlerde etkili olacak kar yağışıyla kışın en hareketli günlerinden birini yaşamaya hazırlanırken; haftaya Doğu Anadolu'daki yoğun kar ve dondurucu soğuklarla başlanmasının ardından Perşembe gününden itibaren İzmir, Marmara ve Ege genelinde gök gürültülü sağanak yağışların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 11-13 derece bandında seyrederek kar yerine kuvvetli yağmur bırakacağı tahmin edilirken, Ankara'da bugünlerdeki dondurucu soğuklar hafta sonuna doğru yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacak; Karadeniz üzerinden gelecek yeni dalganın iç bölgelerde kar örtüsünü artırması öngörülürken vatandaşların batıda sel, doğuda ise çığ ve buzlanma riskine karşı tedbirli olması ve güncel hava durumu raporlarını takip ederek hazırlıksız yakalanmaması büyük önem taşıyor.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4-8 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan güncel tahminlerine göre Türkiye, dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının etkisi altına girerken; kar yağışının ilk etapta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş çevrelerinde yoğunlaşması, hafta sonuna doğru ise soğuk hava dalgasının iç kesimlere ilerlemesiyle Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir gibi illerde de etkili olması bekleniyor. Batı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, İç ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların kar sınırının altına düşmesiyle birlikte oluşabilecek buzlanma, don ve çığ riskine karşı turuncu kodlu uyarılar yapılırken; özellikle Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte iç bölgelerdeki birçok ilin beyaz örtüyle kaplanacağı öngörülüyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da kar yağışı var mı? sorusunun yanıtı merak edilirken, güncel verilere göre Megakent'te önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Hava durumu verilerine göre İstanbul'da 4-8 Şubat tarihleri arasında gökyüzüne bulutlu ve yağmurlu bir hava hâkim olacak; bugün (4 Şubat Çarşamba) hava 11°C ve çok bulutlu seyrederken, Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 13°C'ye kadar yükselecek ve aralıklı hafif yağmur geçişleri görülecek. Hafta sonu ise sıcaklıklar 11-12°C bandında kalarak kar yağışı için gereken değerlerin oldukça üzerinde seyretmeye devam edecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (PARÇALI BULUTLU VE YAĞIŞLI BAŞLANGIÇ)
Günün ilk saatlerinde Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkimken, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz genelinde çok bulutlu bir hava görülmektedir. Doğu Karadeniz kıyı şeridinde (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) yağmur etkiliyken, Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışı gözlenmektedir. İç ve doğu bölgelerde geniş bir alanda buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı bulunmaktadır.
ÖĞLE (GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR)
Öğle saatlerine doğru batı bölgelerinde güneş etkisi artmakta, Ege ve Akdeniz kıyılarında az bulutlu ve güneşli bir hava hâkim olmaktadır. Karadeniz'deki yağışlar doğuya doğru çekilerek Rize ve Artvin çevresinde kısıtlı kalırken, Doğu Anadolu'daki kar yağışı Hakkâri ve Van çevrelerinde etkisini sürdürmektedir. Ülkenin büyük bir bölümünde sabahki buzlanma riski devam etmektedir.
AKŞAM (SAKİNLEŞEN HAVA)
Akşam saatlerinde ülke genelinde yağışların büyük ölçüde kesildiği görülmektedir; sadece Hakkâri çevresinde hafif kar geçişleri devam etmektedir. Gökyüzü genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hal alırken, batı kıyılarında hava açmaya devam etmektedir. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma ve don uyarısı güncelliğini korumaktadır.
GECE (BATIDAN GELEN YENİ YAĞIŞ)
Gece yarısından itibaren Türkiye'nin batısında hava tekrar hareketlenmeye başlamaktadır. Çanakkale ve Edirne çevrelerinden başlayarak Ege kıyılarına doğru yeni bir yağışlı sistemin yaklaştığı ve bu bölgede yağmurun başladığı görülmektedir. Ülkenin geri kalanında hava çok bulutlu ve soğuk seyrederken, doğudaki çığ tehlikesi ve iç kesimlerdeki don riski gece boyunca devam etmektedir.
ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI!
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA
5 ŞUBAT PERŞEMBE
6 ŞUBAT CUMA
7 ŞUBAT CUMARTESİ
8 ŞUBAT PAZAR
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -1°C, 8°C
Çok bulutlu
VAN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu