SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji'den "kış kabusu" alarmı! İstanbul için tarih verildi! Tam 5 gün sürecek...

Haftanın ilk günlerinde Türkiye'nin batı kıyıları adeta fırtınaya teslim oluyor. Meteoroloji verilerine göre, özellikle Ege Denizi üzerinden gelen ve hızı saatte 60 ile 90 kilometre arasında değişen fırtına; İzmir, Çanakkale ve Aydın çevresinde hayatı olumsuz etkileyebilir. İstanbul'da ise sıcaklıklar 15 derece civarında seyretse de kuvvetli sağanak yağışların özellikle ulaşımda aksamalara neden olması bekleniyor. Salı günü itibarıyla bu yağışlı sistem Marmara'nın iç kesimlerine ve Batı Karadeniz'e doğru genişleyerek etkisini artıracak.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE: KAR VE SAĞANAK KISKACI
Hafta ortasında hava durumu daha da karmaşık bir hal alıyor. İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve İç Ege'de yağışların karla karışık yağmura dönmesi beklenirken, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde "kuvvetli gök gürültülü sağanak" uyarısı yapılıyor. Özellikle Antalya ve Muğla çevresinde yaşayan vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Aynı saatlerde Doğu Anadolu'da dondurucu hava hakimiyetini koruyor; Erzurum ve çevresinde termometreler gündüz dahi 1-2 derecenin üzerine çıkmakta zorlanacak.
CUMA: HAFTANIN EN SOĞUK GÜNÜ VE DONDURUCU FİNAL
30 Ocak Cuma günü, haftanın en sert hava koşullarına sahne olmaya aday. Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini artırırken, Ardahan çevresinde gece sıcaklıklarının eksi 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu dondurucu soğuklar beraberinde kuvvetli buzlanma ve don olayını getireceği için sürücülerin dikkatli olması şart. Öte yandan, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle "çığ tehlikesi" en üst seviyede seyrediyor.
SAAT SAAT KRİTİK UYARILAR: FIRTINA VE SİS NE ZAMAN GEÇECEK?
Hafta boyunca sadece yağış değil, görüş mesafesini düşüren sis ve pus da etkili olacak. Özellikle Pazartesi akşamı 18:00 ile Salı sabahı 06:00 saatleri arasında İç Anadolu ve çevresinde yoğun sis tabakası bekleniyor. Ege'deki fırtınanın ise Salı öğle saatlerinden sonra hızını biraz kesmesi öngörülse de deniz ulaşımında iptaller yaşanabilir. Vatandaşların güncel "sarı ve turuncu kodlu" uyarıları takip etmesi, özellikle soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı fırtınalı günlerde dikkatli olması hayati önem taşıyor.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK? HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre dondurucu kış koşulları kapıya dayanırken "Kar ne zaman yağacak?" sorusu da netlik kazandı; hafta ortasından itibaren Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı hattında etkisini gösteren kar yağışları, Cuma günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle "sıcaklıklar 10 derece birden düşecek" uyarısıyla birleşerek Ankara, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir gibi İç Anadolu illerinin yanı sıra Bolu, Kastamonu, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi yüksek rakımlı bölgeleri de beyaz örtüyle kaplayacak. "Meteoroloji saat verdi" diyebileceğimiz bu kritik süreçte, özellikle Doğu Anadolu'daki illerimizde termometrelerin eksi 16 dereceyi görerek dondurucu bir soğuğa teslim olması beklenirken, "o tarihe dikkat" denilerek vurgulanan 30 Ocak Cuma günü kar yağışının İç Ege ve İç Karadeniz'in tamamında ulaşımı etkileyebilecek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde bu hafta hava durumu adeta mevsimler arası bir yolculuğa çıkıyor; İstanbul haftayı aralıksız sağanak yağışların etkisiyle 12 ile 15 derece arasındaki serin bir havada geçirmeye hazırlanırken, İzmir'de özellikle haftanın ilk günlerinde saatte 90 kilometre hıza ulaşan "Sarı Kodlu" tam fırtına ve şiddetli gök gürültülü yağışlar deniz ulaşımını ve günlük hayatı olumsuz etkileyebilir, Ankara'da ise dondurucu sabah sislerinin ardından Çarşamba günü başlayacak yağmurun Cuma günü sıcaklıkların 1 dereceye kadar gerilemesiyle yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakması bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00) FIRTINA VE BUZLANMA
Haftanın ilk saatlerinde Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 60-90 kilometreye kadar ulaşarak tam fırtına seviyesine çıkıyor. Güney kesimlerde ve İç Anadolu'nun batısında ise 50-80 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Antalya ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren "Kuvvetli Yağış" uyarısı verilirken, ülkenin doğu yarısında tablo tamamen farklı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun sarp kesimlerinde ciddi bir çığ tehlikesi bulunuyor.
ÖĞLE 12:00 - 18:00 -&NBSP;YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava dalgası batıdan içeriye doğru sokulmaya başlıyor. Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla hattı boyunca "Kuvvetli Yağış" ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini hissettirecek. Ege Denizi üzerinden gelen fırtına hız kesmeden devam ederken, Akdeniz Bölgesi'nde de yağışların şiddeti artıyor. Doğu Anadolu'da ise güneş yüzünü gösterse de dondurucu hava etkisini sürdürüyor; buzlanma ve çığ riski bu saatlerde de en üst seviyede kalmaya devam ediyor.
AKŞAM (18:00 - 24:00) - SİS VE YAĞMUR
İç Kesimlerde Akşam saatlerinde yağışlı sistem Marmara Bölgesi'nin tamamına (İstanbul, Bursa, Kocaeli) ve İç Ege'ye (Kütahya, Afyonkarahisar) yayılıyor. Antalya çevresindeki kuvvetli yağış uyarısı devam ederken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklara bir de yoğun sis ekleniyor. Ankara, Kayseri, Sivas ve Erzurum çevrelerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi bekleniyor. Çığ tehlikesi ve buzlanma uyarıları ise geçerliliğini koruyor.
GECE (00:00 - 06:00)
Salı gününün ilk saatlerinde kuvvetli yağışlar özellikle Antalya ve Muğla'nın doğu ilçeleri ile Çanakkale, Balıkesir kıyılarına odaklanıyor. Ege'deki fırtınanın hızı biraz azalsa da 50-70 kilometre bandında esmeye devam edecek. Gece yarısı Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerinde sis tabakası iyice ağırlaşıyor; Bolu, Ankara, Amasya ve Van gibi illerde yoğun pus ve sis hayatı olumsuz etkileyebilir. Doğu bölgelerdeki dondurucu hava ve çığ riski, gece boyunca en büyük tehdit olmaya devam edecek.
İL İL HAVA DURUMU....
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu