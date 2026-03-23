SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: Sağanak yağış ve kar kapıda! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Bahar havası ne zaman gelecek?

Hafta başında Türkiye genelinde hakim olan alçak basınç sistemi, Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir hatta sağanak yağışları beraberinde getiriyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, iç kesimlerde yağışların aralıksız süreceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Ankara gibi metropollerde hava sıcaklıkları yağışla birlikte 11 ile 14 derece arasında seyrederek serin bir atmosfer oluşturuyor.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE KRİTİK ÇIĞ RİSKİ
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kısımları, haftanın ilk yarısında karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisi altında kalıyor. Özellikle Erzurum, Erzincan ve Artvin'in yükseklerinde termometrelerin gece saatlerinde 0 derece altına düşmesiyle buzlanma riski artıyor. Kar kalınlığının fazla olduğu eğimli bölgelerde ise hayati tehlike arz eden durumlar söz konusu.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN DURACAK?
Başkent Ankara'da yüksek kesimlerde etkili olan karla karışık yağmur ve kar yağışı, bugün öğle saatlerinden itibaren yerini tamamen sağanak yağışa bırakıyor. Yarın (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek olan yağışlı havanın, Çarşamba günü şehri terk etmesi bekleniyor. Ankara'da dondurucu gece soğuklarının yerini, Perşembe gününden itibaren 15 derece üzerine çıkacak olan ılıman bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.
GÜNEŞLİ HAVALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milyonlarca kişinin beklediği güneşli havalar için tarih belli oldu! Meteorolojik modellemelere göre, yağışlı sistem Çarşamba gecesi yurdu terk ediyor. 26 Mart Perşembe sabahından itibaren batıdan başlayarak tüm yurtta pırıl pırıl bir güneş hakim olacak. Cuma günü ise Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor; bu da hafta sonu planı yapanlar için harika bir haber anlamına geliyor.
HAVA SICAKLIKLARI KAÇ DERECE ARTACAK?
Haftanın ilk yarısında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, Perşembe gününden itibaren ani bir yükselişe geçiyor. Yurt genelinde sıcaklıkların ortalama 6 ile 10 derece arasında artması bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde hissedilir derecede artacak olan sıcaklıklar, Mart ayının son günlerini adeta bir erken yaz havasında geçirmemize neden olacak.
İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İstanbul, Mart ayının son haftasına serin ve yağışlı bir başlangıç yapıyor. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklıklar 11 ile 12 derece civarında seyrederken, aralıklı sağanak geçişleri şehre hakim olacak. Çarşamba günü bulutlu bir gökyüzü beklenirken, asıl değişim Perşembe günü başlıyor. Perşembe ve Cuma günleri güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Megakent'te termometrelerin 18 ile 20 derece seviyelerine kadar yükselmesi öngörülüyor.
GECE VE SABAH SAATLERİNDE SİS TEHLİKESİ
Yağışlı sistemin yurdu terk etmesiyle birlikte, özellikle iç kesimlerde ve Marmara'nın güneyinde gece ile sabah saatlerinde sis ve pus hadiseleri yoğunlaşıyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşebileceği bu durumun, sabah trafiğinde aksamalara yol açabileceği öngörülüyor.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA UYARILARI
Pazartesi ve Salı günleri Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde beklenen kuvvetli sağanaklara karşı tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski bulunmaktadır; bölge halkı uyarılmaktadır. Doğu illerimizde gece sıcaklıkları eksi 2 ile eksi 5 derece bandına kadar düşebileceğinden, sürücülerin gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması önerilir. Sabah saatlerinde Marmara ve İç Anadolu'da yoğunlaşacak sis nedeniyle görüş mesafesi azalacaktır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI
23 MART PAZARTESİ: YURT GENELİNDE YAĞIŞ HAKİM
Haftanın ilk gününde Türkiye'nin neredeyse tamamı yağışlı bir havanın etkisi altında kalıyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Erzurum-Kars dolaylarında karla karışık yağmur ile kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklıkları İstanbul'da en yüksek 11, Ankara'da 13, İzmir'de ise 17 derece civarında seyrediyor. Güney illerinde sıcaklıklar 15-18 derece bandında ölçülürken, doğuda termometreler 4-6 dereceye kadar düşüyor.
24 MART SALI: BATIDA YAĞIŞ SÜRÜYOR, DOĞUDA BULUTLANMA ARTIYOR
Salı günü yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor ancak Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun genelinde yağışların daha lokal hale geldiği görülüyor. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklarda önemli bir değişim gözlenmezken, iç kesimlerde gece sıcaklıkları 1-2 derece seviyelerine kadar gerilemeye devam ediyor.
25 MART ÇARŞAMBA: İÇ KESİMLERDE YAĞIŞ DEVAMI
Çarşamba günü yağışlı kütle ağırlıklı olarak İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde varlığını hissettiriyor. Marmara ve Kıyı Ege'de ise yağışlar yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmaya başlıyor. Karadeniz sahil şeridinde yağmur, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise kar yağışı geçişleri görülüyor. Ankara'da sıcaklık 14 dereceye çıkarken, İstanbul 14 ve İzmir 15 derece ile haftanın en serin günlerinden birini yaşıyor.
26 MART PERŞEMBE: GÜNEŞ BATIDAN YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR
Haftanın dördüncü gününde hava durumu belirgin şekilde değişmeye başlıyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında yağışlar tamamen kesiliyor ve yerini az bulutlu, güneşli bir havaya bırakıyor. Yağışlar Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusuna doğru çekiliyor. Batı bölgelerinde sıcaklıklar yükseliş trendine girerek İzmir'de 20, İstanbul'da 17 dereceye ulaşıyor. Antalya ve çevresinde ise güneşli gökyüzü ile birlikte sıcaklık 20 derece bandını yakalıyor.
27 MART CUMA: BAHAR HAVASI GERİ DÖNÜYOR
Haftanın son iş gününde yurdun batı ve iç kısımlarında tam anlamıyla bir bahar havası hakim oluyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz tamamen güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçirirken, sıcaklıklar hissedilir derecede artıyor. Bursa ve Balıkesir çevrelerinde sıcaklıklar 20-22 derece seviyelerine kadar yükseliyor. Sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde hafif yağış geçişleri görülse de, ülke genelinde güneşli ve açık bir gökyüzüyle hafta kapatılıyor.
BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU? İŞTE İL İL HAVA DURUMU
PAZARTESİ SABAH (06:00 - 12:00): GÜNE YAĞIŞLA MERHABA
Haftanın ilk günü sabah saatlerinde Türkiye'nin neredeyse tamamı yağışlı bir havanın etkisi altında kalıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken; Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Bu saat diliminde Marmara'nın batısı (Çanakkale çevresi) ve Karadeniz'in kuzey kıyılarında yer yer sis görülürken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu için "Çığ Tehlikesi" uyarısı haritalarda belirgin şekilde yer alıyor.
PAZARTESİ ÖĞLE (12:00 - 18:00): YAĞIŞLAR ŞİDDETİNİ KORUYOR
Öğle saatlerine gelindiğinde yağışlı sistem etkisini genişleterek devam ettiriyor. İç Anadolu'nun tamamı, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri sağanak yağışlı bir öğleden sonra geçiriyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun Erzurum, Erzincan, Tunceli çevrelerinde kar yağışı geçişleri gözlemleniyor. Doğu kesimlerdeki çığ riski bu saatlerde de devam ederken, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu bir gökyüzü aralıklarla kendisini gösteriyor.
PAZARTESİ AKŞAM (18:00 - 24:00): YAĞIŞ DOĞRUYA ÇEKİLİYOR
Akşam saatlerinde yağışlı kütle yavaş yavaş yurdun batı kıyılarından çekilmeye başlıyor. Marmara ve Ege bölgelerinde hava çok bulutluya dönerken, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar devam ediyor. Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, bölgenin doğu sınırına yakın yerlerde havanın çok bulutlu ve kapalı olduğu görülüyor. Çığ tehlikesi akşam saatlerinde de bölge sakinleri için en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor.
SALI GECE (00:00 - 06:00): SİS VE YEREL YAĞIŞLAR
Salı gününün ilk saatlerinde yağışlı sistemin etkisi iyice azalıyor ve yerini daha durağan bir havaya bırakıyor. İç Anadolu'nun geniş bir kesimi, Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu'da sisli bir hava hakim olurken, görüş mesafesinde azalmalar bekleniyor. Yağışlar sadece Marmara'nın kuzeyi (Kırklareli çevresi), Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında (Adana, Hatay çevresi) yerel sağanaklar şeklinde görülüyor. Doğu Anadolu'daki kar örtüsü ve eğimli yamaçlar nedeniyle çığ riski gece boyunca da ciddiyetini koruyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, araliklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı