SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: Sağanak yağış ve kar kapıda! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Bahar havası ne zaman gelecek?

SALI GECE (00:00 - 06:00): SİS VE YEREL YAĞIŞLAR

Salı gününün ilk saatlerinde yağışlı sistemin etkisi iyice azalıyor ve yerini daha durağan bir havaya bırakıyor. İç Anadolu'nun geniş bir kesimi, Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu'da sisli bir hava hakim olurken, görüş mesafesinde azalmalar bekleniyor. Yağışlar sadece Marmara'nın kuzeyi (Kırklareli çevresi), Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında (Adana, Hatay çevresi) yerel sağanaklar şeklinde görülüyor. Doğu Anadolu'daki kar örtüsü ve eğimli yamaçlar nedeniyle çığ riski gece boyunca da ciddiyetini koruyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı