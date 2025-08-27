SON DAKİKA | Haydarpaşa’da gemi yangını

Son dakika haberi: Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti.Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı.Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.