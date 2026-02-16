SON DAKİKA | Haymana’da kan donduran kadın cinayeti: Boşanma davası günü dehşet saçtı!

Ankara'nın Haymana ilçesi Çaldağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi Serdar Hakbilir (45), boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir (43) ile konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre "barışma" isteği reddedilen gözü dönmüş koca, tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarıldı. Tartışmanın şiddetinden kaçarak sokağa çıkan talihsiz kadın, eşinin kurşunlarından kurtulamadı.
SOKAĞA KAÇTI AMA KURTULAMADI
Görgü tanıklarının ifadelerine göre Songül Hakbilir, can havliyle evden fırlayarak Hüdaverdi Çetinkaya Sokak'taki dükkanlara sığınmaya çalıştı. Kaçarken ayağındaki terlikleri düşen talihsiz kadın, çevredeki esnaftan yardım istemek isterken kurşunların hedefi oldu. Serdar Hakbilir, eşini vurduktan hemen sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.
BOŞANMA DAVASINA GİDECEKLERDİ
Olayın en acı detayı ise cinayetin işlendiği tarihten bir gün sonra ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Hakbilir çiftinin bugün boşanma davalarının olduğu öğrenildi. İki çocuk annesi Songül Hakbilir, boşanma davasına saatler kala, çocuklarının gözü önünde hayattan koparıldı.
"SİLAH İLK SEFERDE TUTUKLUK YAPTI"
Olayın tanığı esnaf İsmail Pehlivan, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Kadın dükkanlardan birine sığınmak için kaçıyordu. Silahı ilk sıktığında tutukluk yaptı ancak ikinci hamlede vurdu. Kadın buraya yığıldı, sonra adam da kendisine sıktı. Çok üzgünüz, bugün mahkemeleri vardı."