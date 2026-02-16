SON DAKİKA | Haymana’da kan donduran kadın cinayeti: Boşanma davası günü dehşet saçtı!

SOKAĞA KAÇTI AMA KURTULAMADI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Songül Hakbilir, can havliyle evden fırlayarak Hüdaverdi Çetinkaya Sokak'taki dükkanlara sığınmaya çalıştı. Kaçarken ayağındaki terlikleri düşen talihsiz kadın, çevredeki esnaftan yardım istemek isterken kurşunların hedefi oldu. Serdar Hakbilir, eşini vurduktan hemen sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

BOŞANMA DAVASINA GİDECEKLERDİ

Olayın en acı detayı ise cinayetin işlendiği tarihten bir gün sonra ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Hakbilir çiftinin bugün boşanma davalarının olduğu öğrenildi. İki çocuk annesi Songül Hakbilir, boşanma davasına saatler kala, çocuklarının gözü önünde hayattan koparıldı.