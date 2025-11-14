SON DAKİKA... Huriye Helvacı ile oğlu Osman’ın ölümünde tek şüpheli o! Eski enişte Mustafa Uzun hakkında çarpıcı gelişme: Savcılık talimat verdi!

SON DAKİKA… Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da evlerinden ayrılan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın 9 günün sonunda cansız bedenine ulaşıldı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda ortaya çıkan her detay şaşkınlık yarattı.
TELEFONU NEDEN 30 SANİYE SİNYAL VERDİ?
Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda, 2-4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı anlaşıldı.
ÇIPLAK BULUNMASI CİNAYET ŞÜPHESİNİ ARTIRDI
200 kişilik arama kurtarma ekibi, 50 metre mesafeyle anne ve oğlunun cansız bedenini bulurken, Huriye Helvacı'nın cesedinin tamamen çıplak şekilde olması 'cinayet' şüphesini artırdı. Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.
ANNE İLE 12 GÜN BOYUNCA BULUŞAN ENİŞTEDEN ŞÜPHELİ AÇIKLAMALAR
Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden eski enişte Mustafa Uzun "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Oğluna 'Sakın babana enişteyle görüştüğümüzü söyleme' diyordu. Telefonla konuşuyorduk. Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu" ifadelerini kullandı.
ARAMA KAYITLARINI SİLDİ HATTA NUMARASINI BİLE DEĞİŞTİRDİ!
Mustafa Uzun, savcılıktaki ifadesinde 12 gün boyunca görüştüğü Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini anlattı. Şüpheli ifadeleri ve davranışlarıyla dikkat çeken Uzun'un anne ile oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği ortaya çıktı. Huriye Helvacı'nın çantasının bulunduğu ancak cep telefonun hala kayıp olduğu açıklandı.
ÖN RAPOR DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR: BELDE KIRIK, HİPOTERMİ VE…
Anne ile oğlunun sır kaybı ve sır ölümüyle ilgili gözler adli tıptan çıkacak ön rapordaydı. Öyle ki Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre Osman Helvacı'nın 30 metre yükseklikteki şelaleden düşerek hayatını kaybettiği vurgulandı. 5 yaşındaki Osman'ın belinde kırıklara rastlandı. Tamamen çıplak halde bulunan anne Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği açıklandı.
BIYIKLARINI NEDEN KESTİ?
Anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kayboldukları gün buluşmak için sözleştikleri Mustafa Uzun ile ilgili çarpıcı bir görüntüye ulaşıldı. Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kayboldukları gün ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olaydan bir gün önce Mustafa Uzun'un da o kamera tarafından görüntülendiği anlar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlandı.
Uzun'un 1 Kasım günü bıyıklarının olduğu, anne ile oğlu kaybolduktan sonra bıyıklarını kestiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın "Sen Huriye Helvacı ve oğlu Osman kaybolduktan sonra bıyıklarını kestin mi?" sorusunu üzerine panikleyen Uzun'un "Hatırlamıyorum. Ne yani bıyığımı kesince tanınmayacak mıyım?" cevabı ise şüpheleri artırdı.
YENİ BİR GÖRGÜ TANIĞI ORTAYA ÇIKTI: O GÜN MUSTAFA UZUN'U GÖRDÜM!
Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kayboldukları günle ilgili bir görgü tanığı daha ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınına katılan tanık, "Mustafa Uzun'u evine bir kilometre uzaklıkta gördüm. O yol Huriye ile oğlunun geçtikleri yolu gören bir konumdaydı. Huriye Helvacı ile oğlu 13.50'de güvenlik kamerasına yansıyor. Mustafa Uzun ise orada saat 15,00'da görülüyor" ifadelerini kullandı.