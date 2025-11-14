SON DAKİKA... Huriye Helvacı ile oğlu Osman’ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Kayıp cep telefonu bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi'nde 2 Kasım günü evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine, 10 gün süren arama çalışmalarının ardından Köseali köyü sınırlarında, bir dere yatağında ulaşılmıştı.
Cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin zorlu çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan anne ve oğlunun cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İşlemlerin ardından cenazeler, memleketleri Bozkurt'ta toprağa verildi.
DONMA VE DÜŞME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Adli Tıp süreci devam ederken, ilk bulgular ölümlerin nedenine dair çarpıcı ihtimalleri gündeme getirdi. Anne Huriye Helvacı'nın: Vücudunda delici, kesici veya darp izine rastlanmazken, cansız bedeninin çıplak olması dikkat çekti. Bu durum, kadının hipotermi (aşırı soğuk) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Hipotermi vakalarında, ölümden önce yaşanan "Paradoksal Soyunma" denilen bir durumla kişilerin aşırı sıcaklık hissedip kıyafetlerini çıkarabildikleri biliniyor.
Oğlu Osman Helvacı'nın: 5 yaşındaki Osman'ın ise yaklaşık 30 metrelik bir şelaleden düşerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Minik çocuğun bel kemiğindeki kırık da yüksekten düşme bulgusunu destekliyor.
GİZEMİ ÇÖZEBİLECEK EN BÜYÜK DELİL: KAYIP TELEFON BULUNDU!
Soruşturmayı yürüten ekiplerin en kritik önceliği olan, anne Huriye Helvacı'ya ait kayıp cep telefonu bulundu.
ARAMA ÇALIŞMALARI RESMEN SONLANDIRILDI
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Köseali köyündeki ormanlık alanda yürüttüğü titiz arama çalışmaları sonucunda telefona ulaşıldı. Telefonun, anne ve oğlunun son anlarına, bölgeye nasıl geldiklerine ve ölümlerindeki sır perdesine ışık tutacak en büyük delil olması bekleniyor. Kayıp başka bir eşya kalmaması üzerine bölgedeki arama çalışmaları resmen sonlandırıldı.
BİR KİŞİYE ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI
Öte yandan, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine, Huriye Helvacı'nın eski eniştesi Mustafa Uzun hakkında denetimli serbestlik tedbiriyle elektronik kelepçe takılması kararı verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, bulunan cep telefonunun incelenmesi sonucu ortaya çıkacak veriler merakla bekleniyor.