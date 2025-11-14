SON DAKİKA... Huriye Helvacı ile oğlu Osman’ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Kayıp cep telefonu bulundu

ARAMA ÇALIŞMALARI RESMEN SONLANDIRILDI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Köseali köyündeki ormanlık alanda yürüttüğü titiz arama çalışmaları sonucunda telefona ulaşıldı. Telefonun, anne ve oğlunun son anlarına, bölgeye nasıl geldiklerine ve ölümlerindeki sır perdesine ışık tutacak en büyük delil olması bekleniyor. Kayıp başka bir eşya kalmaması üzerine bölgedeki arama çalışmaları resmen sonlandırıldı.