SON DAKİKA… Huriye Helvacı ile Osman’ın ölümünde gizemli beyaz kamyonet detayı! Komşuları anlattı: Olaydan 3-4 gün önce…

SON DAKİKA… Kastamonu'da kaybolan ve kısa süre sonra ölü bulunan anne ile oğlunun ölümü, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 2 Kasım'da evlerinden ayrılan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın 9 günün sonunda cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan her detay şaşkınlık yarattı. 200 kişilik arama kurtarma ekibi, 50 metre mesafeyle anne ve oğlunun cansız bedenini bulurken, Huriye Helvacı'nın cesedinin tamamen çıplak şekilde olması 'cinayet' şüphesini artırdı.
ÖN OTOPSİDE KORKUNÇ DETAYLAR
Anne ile oğlunun sır kaybı ve sır ölümüyle ilgili gözler adli tıptan çıkacak ön rapordaydı. Öyle ki Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre Osman Helvacı'nın 30 metre yükseklikteki şelaleden düşerek hayatını kaybettiği vurgulandı. 5 yaşındaki Osman'ın belinde kırıklara rastlandı. Tamamen çıplak halde bulunan anne Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği açıklandı.
"12 GÜN BOYUNCA YÜRÜDÜK, DERTLEŞTİK…"
Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un açıklamaları kafaları karıştırdı. Huriye Helvacı ile kaybolduğu gün buluşmak için sözleştiği Mustafa Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Uzun'un Sultan adında bir kadınla birlikte olduğu ve Huriye ile Osman'ı da yanına götürdüğü iddiası ortaya atıldı.
ŞÜPHELERİN ODAĞINDA BABA HELVACI VAR
Çifte cinayetle ilgili şüphelerin odağında bu kez Bayram Helvacı vardı. Eşi ile oğlunun kaybolduğu günden bu yana sakin tavırları ile şüphe çeken Bayram Helvacı ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Öyle ki Bayram Helvacı'nın eşi ile oğlunun kaybolduğu 2 Kasım Pazar günü "Pazartesi akşamı saat 4'e kadar çalışacağım" dediği ancak pazar akşamı 23.35'da evine gittiği ortaya çıktı.
"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Eve geldiğinde eşini ve oğlunu evde bulamayan Bayram Helvacı durumu ne ailesine ne de polise haber vermediğini söylemesi de kafaları karıştırdı. "Neden evde eşini ve çocuğunu bulamayınca polise haber vermedin?" sorusuna "Aklıma gelmedi" savunması yapan Bayram Helvacı, psikolojik sorunları nedeniyle aniden öfkelendiğini ve ilaç kullandığını anlattı. "Öfkelendiğimde etrafa saldırıyorum ve ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
HURİYE'YE ŞİDDET Mİ UYGULADI?
Ailesinin kaybolduğunu çalışma arkadaşlarından gizleyen hatta polise 1 gün sonra Bayram Helvacı "Karakolun etrafında dönüp durdum parka oturdum kayıp başvurusunda bulunmadım. Neden yapmadım bilmiyorum" açıklaması yaptı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir kişi, baba Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığını açıkladı. Aracı olmadığı için arama çalışmalarına gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi ve oğlu kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı. Öte yandan Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'ya şiddet uyguladığı iddiası da ortaya atıldı.
GİZEMLİ CİNAYETİ DNA VE KAN ÖRNEĞİ ÇÖZECEK
Dün yapılan canlı yayında gözyaşlarına boğulan suçluluk duygusu hissettiğini söyleyen Bayram Helvacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesi üzerine Bayram Helvacı'dan DNA ve kan örneği alındı. Örneklerin anne ile oğlunun cansız bedeninden ve bulundukları bölgeden alınan örnekler ile karşılaştırılacağı açıklandı. Helvacı, DNA örneği sonrası ilk kez cinayet şüphesini gündeme getirdi.
GİZEMLİ BEYAZ KAMYONET DETAYI
Öte yandan Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Kocaali köyü muhtarı anne ile oğlunun kaybolduğu gün köyde bir beyaz kamyonet gördüğünü açıkladı. 94 nüfuslu köyde beyaz kamyonetin kime ait olduğu henüz bulunamazken, anne ile oğlunun bu kamyonete binmiş olabileceği şüphesine yoğunlaşıldı.
KOMŞULARIDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: OLAYDAN 3-4 GÜN ÖNCE…
Helvacı çiftinin komşuları, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e özel açıklama yaptı. Ailenin evinden kavga seslerinin eksik olmadığını söyleyen bir komşu, Bayram Helvacı'nın eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını anlattı. "Dışarıdan duyulan sesler vardı. Kızının da annesine şiddet uyguladığını duymuştuk. Huriye kaybolmadan 3-4 gün önce evlerinden kavga sesleri geliyordu. Bütün apartman duyuyor. Merdiven temizliğini yapan Ayşe herkesin evindeki durumlara hakimdi" ifadesini kullandı.