SON DAKİKA… Huriye Helvacı ile Osman’ın ölümünde gizemli beyaz kamyonet detayı! Komşuları anlattı: Olaydan 3-4 gün önce…

ŞÜPHELERİN ODAĞINDA BABA HELVACI VAR

Çifte cinayetle ilgili şüphelerin odağında bu kez Bayram Helvacı vardı. Eşi ile oğlunun kaybolduğu günden bu yana sakin tavırları ile şüphe çeken Bayram Helvacı ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Öyle ki Bayram Helvacı'nın eşi ile oğlunun kaybolduğu 2 Kasım Pazar günü "Pazartesi akşamı saat 4'e kadar çalışacağım" dediği ancak pazar akşamı 23.35'da evine gittiği ortaya çıktı.